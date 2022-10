Accessori per il seggiolone: come e quali scegliere

Utile, pratico, comodo: il seggiolone è un elemento da non dimenticare quando comincia lo svezzamento. Scopriamo gli accessori giusti.

Generalmente l’utilizzo del seggiolone comincia a partire dai 6 mesi di vita del neonato e termina verso i 36 mesi. In commercio possiamo trovare diverse tipologie di seggioloni adatti alle esigenze dei bebè, da quelli classici ai seggioloni evolutivi.

In questa mini guida vi forniamo suggerimenti su quali sono gli accessori per il seggiolone indispensabili, come sceglierli e quali non perdere.

Gli accessori per il seggiolone indispensabili

Gli accessori indispensabili sono tantissimi. Ma possiamo elencarvi quelli che sono più rappresentativi, raggruppandoli in:

Rivestimento copri-seggiolone : per far sì che la seduta non si rovini tra pappe e bevande che possono cadere durante i pasti del bambino.

: per far sì che la seduta non si rovini tra pappe e bevande che possono cadere durante i pasti del bambino. Cuscino seggiolone : soprattutto nelle prime fasi e a seconda del modello, è possibile dover utilizzare un cuscino per sollevare la seduta del piccolo, ma soprattutto per garantirgli la giusta comodità durante la pappa.

: soprattutto nelle prime fasi e a seconda del modello, è possibile dover utilizzare un cuscino per sollevare la seduta del piccolo, ma soprattutto per garantirgli la giusta comodità durante la pappa. Cintura di sicurezza : ogni seggiolone che si rispetti ha una cintura di sicurezza, ma è possibile utilizzarne anche altre con chiusure rinforzate per far sì che il bambino ma anche il genitore sia tranquillo se si allontana un attimo per prendere il piatto da servire.

: ogni seggiolone che si rispetti ha una cintura di sicurezza, ma è possibile utilizzarne anche altre con chiusure rinforzate per far sì che il bambino ma anche il genitore sia tranquillo se si allontana un attimo per prendere il piatto da servire. Tappeto antiscivolo: un accessorio in più per proteggere i pavimenti della cucina da ogni tipo di macchia e cibo.

Come scegliere gli accessori giusti?

Per scegliere gli accessori giusti dovete partire dalla scelta del seggiolone e, soprattutto, dalle abitudini del bambino durante la pappa. Si tratta di un momento molto delicato che deve essere vissuto con calma e senza stress.

Per questo è fondamentale dotare la seduta di tutti i comfort migliori: un cuscino che possa alzare la seduta, una copertura con materiali atossici e facile da pulire, un rinforzo per le cinture di sicurezza per la stabilità.

Controllate con attenzione il modello di seggiolone che volete acquistare. Solitamente i diversi brand del settore, da Chicco a Stokke, da CAM a Foppapedretti, hanno accessori già testati e studiati per ogni modello.

Se, invece, non volete ancorarvi ad un unico modello di seggiolone, ma essere liberi di muovervi, di andare a casa dei vostri amici e dei nonni, potete optare per accessori universali da portare sempre con voi o adattabili a qualsiasi seggiolone per la pappa.

Accessori seggiolone: 5 universali da acquistare online

Scopriamo insieme quali sono i 5 accessori universali per seggiolone da acquistare online su Amazon. Ecco i nostri preferiti.

1. Italbaby – Copri seggiolone in PVC, taglia unica

Scelto dalla redazione Italbaby - Copri seggiolone in PVC, taglia unica Ideale per gli amanti del pulito Ottimo rapporto prezzo-qualità, il copri seggiolone Italbaby è un prodotto Made in Italy assolutamente efficace. Con copertura in pvc, si adatta a qualsiasi seduta e può dare nuova vita ad un vecchio seggiolone cambiandone la copertura. Facilissimo da pulire. 24 € su Amazon Pro Atossico e confortevole

Prodotto in Italia: è in pvc e facile da pulire

La leggera imbottitura lo rende comodo per la seduta Contro Nessuno

2. iZoeL – Cintura Di Sicurezza Per Seggiolone A 5 Punti Con Imbottitura

Sicurezza top iZoeL - Cintura Di Sicurezza Per Seggiolone A 5 Punti Con Imbottitura Ideale per seggioloni in legno Comoda la cintura di sicurezza a 5 punti di iZoeL. Un piccolo prezzo per un prodotto adattabile sia su passeggini, seggioloni, buggy. Tutte le cinture sono regolabili e molto comode. 10 € su Amazon 12 € risparmi 2 € Pro Regolabile e durevole

Lavabile a mano

Può essere legato anche a passeggino e sedie Contro Non sempre facile da montare su tutto

3. Amcho’s – Cuscino per seggiolone universale

Materiali di pregio Amcho's - Cuscino per seggiolone universale Per gli amanti dei colori Il cuscino per seggiolone universale di Amcho's è realizzato in cotone naturale di alta qualità. Sicuro e sano, è un cuscino delicato sulla pelle e morbido, in modo che il bambino possa sentirsi a proprio agio durante il momento della pappa. 20 € su Amazon Pro Comodo e in materiale di pregio: cotone

Design di protezione del cuscino su entrambi i lati + cintura di sicurezza

Cinghie facili da strappare e tessuto comodo da lavare Contro Poca imbottitura

4. Tappetino Antiscivolo TotsAhoy

Tappetino Antiscivolo TotsAhoy Ideale per la casa Questo tappetino antiscivolo per seggiolone è super aderente e impermeabile. La scelta ideale per proteggere i pavimenti dal cibo durante il momento della pappa. 19 € su Amazon 24 € risparmi 5 € Pro Antiscivolo e super aderente su tappeti e pavimenti

Utile sia per lo svezzamento che come tovaglia per un picnic

Facile da lavare

Disponibile in 6 fantasie Contro Nessuno

5. BEYOBUY – Copri Seggiolone Pappa Universale in Memory Foam