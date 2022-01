“L’amore non si divide, si moltiplica”. Così, con queste dolcissime parole la conduttrice Paola Perego ha dato l’annuncio della nascita della sua seconda nopotina, Alice, che la figlia, Giulia Carnevale, ha dato alla luce nelle ultime ore.

Perego è già nonna di Pietro, che la primogenita avuta dall’ex Andrea Carnevale ha avuto con il marito Filippo Giovannelli nel 2018, ma da pochi mesi anche il suo storico compagno, il manager Lucio Presta, è diventato nonno: il figlio Niccolò Presta e la moglie, la ballerina Lorella Boccia, hanno infatti messo al mondo la piccola Luce Althea.

Poche ore dopo il primo scatto pubblicato sui social Paola Perego ne ha fatto seguire un altro, in cui, con mascherina d’obbligo, culla dolcemente tra le braccia la seconda nipotina.

Perego si era già espressa in passato, in occasione della nascita di Pietro Giovannelli, su quanto fosse bellissimo il suo ruolo, ma aveva anche dato un avvertimento: “Il mio è un ruolo fantastico, ma smettiamo di immaginare tutte le nonne con i capelli bianchi e lo chignon”. In quell’occasione, intervistata da Chi, aveva poi aggiunto: