“Non è stato facile”: Lorella Boccia sulla nascita di Luce Althea

A distanza di pochi mesi, LorellaBoccia si confessa dichiarando quando sono stati difficili i momenti dopo la nascita della figlia Luce Althea:

La nascita della piccola Luce ha emozionato non solo i neo genitori Lorella Boccia e Niccolò Presta ma anche tutto il mondo social tanto che Lorella Boccia e il neo papà Niccolò, hanno reso note le foto della loro dolce bimba pubblicate su Oggi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ma anche sul profilo Instagram della showgirl nonché la difficoltà raccontata dalla stessa Boccia durante il parto e il post partum.

La showgirl e neo mamma Lorella Boccia, nota al grande pubblico per aver partecipato come ballerina al programma di Maria De Filippi, Amici, durante un’intervista rilasciata a Oggi, ha raccontato i momenti difficoltosi avuti al momento del parto naturale, una grande lacerazione e il dolore subìto nelle ultime fasi del travaglio:

Non è stato facile. Il parto è stato naturale ma dopo non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, allattavo Luce Althea sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce. Per fortuna ora va molto meglio.