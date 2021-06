Gal Gadot mamma per la terza volta, è una bimba: "Sono stanca e felice"

L'eroina più amata del cinema è diventata mamma per la terza volta: lo ha annunciato con uno scatto dolcissimo (e a tutta normalità) sul suo profilo Instagram.

Eroina sullo schermo e anche fuori. Gal Gadot, incredibile Wonder Woman del cinema, ha annunciato al mondo la nascita della piccola Daniella, la sua terza figlia: lo ha fatto con una foto su Instagram ben lontana dallo stereotipo della maternità tutta d’un pezzo, controvertendo anche l’idea che un’attrice che interpreta una delle donne e supereroine più forti di sempre debba per forza apparire splendente e riposata a pochi giorni dal parto.

Il post ha al centro la famiglia di Gal Gadot al completo: il marito Yaron Varsano sposato nel 2008 e le due figlie più grandi Alma (9 anni) e Maya (4). Nella didascalia si legge che è molto felice per la nuova arrivata, grata alla vita “e stanca“. Come ogni mamma dopo il parto, l’attrice israeliana ha deciso di raccontare anche questa parte della storia. E ha scelto di pubblicare una foto in cui è al naturale e con un grande sorriso a illuminare il volto provato dalla fatica dell’aver messo al mondo un altro essere umano.

Al centro della scena c’è ovviamente la piccola Daniella, frutto di una gravidanza annunciata mesi fa e poi portata avanti con grande discrezione sui social. Oltre a essere il punto di riferimento per gli appassionati di film a tema supereroi, Gal Gadot è anche un’attivista, sempre pronta a raccontare la sua vita privata con garbo e dolcezza.

E infatti tra foto celebrative di suo marito e scatti con le sue bambine, Gal Gadot è molto lontana dal fasto patinato dell’eroina che l’ha resa celebre nel mondo (proprio recentemente ha festeggiato il quarto anniversario nei panni di Wonder Woman). I commenti sotto al post, pieni di auguri di altre celeb felici per il nuovo arrivo, puntano ironicamente sul fatto che sia arrivata un’altra femminuccia nella vita dell’attrice.

Lei in un’intervista dopo l’annuncio della gravidanza (anche quello fatto su Instagram con una foto scattata nello stesso letto – sembrerebbe – dove ora la piccola Daniella è coccolata dalle sorelle maggiori) ha detto che lei e suo marito “Vanno avanti su quello che conoscono bene“. E ci sembra un’ottima strategia: congratulazioni, Wonder Gal.