Cosa fare per l'Epifania con i bambini: gli eventi più belli in Italia nel 2023

Ecco dove andare a festeggiare il 6 gennaio con tutta la famiglia: tantissimi eventi in giro per la Penisola, da quelli più tradizionali a quelli più suggestivi e originali.

In tutti i presepi d’Italia i Re Magi si stanno avvicinando sempre di più per portare i loro doni a Gesù bambino e festeggiare l’Epifania, la festa che per tradizione tutte le altre ‘si porta via’. Anche tutti i bambini stanno aspettando questo giorno e le attesissime calze della Befana, piene di dolciumi e carbone, per i più monelli.

Ma il 6 gennaio è anche un giorno pieno di appuntamenti in tutta la Penisola: sono infatti tantissimi gli eventi in giro per l’Italia dove si può festeggiare l’Epifania, da quelli più tradizionali a quelli più suggestivi e originali. Scopriamo dove.

1. Roma: Viva la Befana Non potevamo partire con uno dei più tradizionali e storici eventi dell’Epifania, quello di Roma. Dopo due anni di pandemia, i festeggiamenti della Befana tornano nella Capitale con eventi amati da turisti e residenti: si parte con Corri per la Befana, una corsa nel Parco degli Acquedotti dove i partecipanti sono mascherati dalla simpatica vecchietta, per terminare a piazza Navona con l’imperdibile mercatino, pieno di bancarelle dove acquistare dolcetti, caramelle, oggetti di artigianato e calze di ogni sorta.

2. Venezia: la Regata delle Befane Come ogni anno, le antiche società remiere si sfidano nelle acque del Canal Grande nel giorno dell’Epifania: una gara che dura 15 minuti, in cui i vogatori si travestono da Befane, e che si conclude a ponte Rialto dove viene appesa una gigantesca calza.

3. Verona: Brusa la Vecia La sera del 6 gennaio, come da tradizione, a Verona si brucia la Befana, rappresentata da un enorme pupazzo alto una decina di metri: un evento con cui la città chiude simbolicamente il periodo delle vacanze natalizie.

4. Urbania: Festa della Befana A Urbania per l’Epifania le piazze e le strade si riempiono di artisti e mercatini, ma l’attrazione più grande è la Casa della Befana dove si può incontrare la mitica vecchietta. Il 6 gennaio, inoltre, l’evento si conclude con una grande sfilata della calza più lunga del mondo.

5. Milano: Corteo dei Re Magi Questa è una delle più antiche e sentite tradizioni di Milano, che va avanti fin dal XIV secolo: un corteo composto da decine di figuranti in costume che accompagnano i tre Re Magi fino alla basilica di Sant’Eustorgio. Quest’anno, sempre a causa della pandemia, il corteo sarà ridotto e verrà organizzato in forma simbolica direttamente nella basilica.

6. Firenze: Corteo dei Re Magi Anche questo evento ha una lunga tradizione: la Cavalcata dei Re Magi si snoda tra Piazza dè Pitti e Piazza del Duomo, mentre in Piazza della Signoria si può assistere anche allo spettacolo degli sbandieratori il Maneggio della Bandiera.

7. Pistoia: la Befana scende dal campanile A Pistoia il 6 gennaio la Befana (impersonata da un vigile del fuoco), scende giù dal Campanile e ‘vola’sulla folla in festa. L’appuntamento è alle 16.30 mentre, con orario continuato per tutta la giornata, si potranno visitare i Musei Civici aperti per l’Epifania al Museo.