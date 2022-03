Come parlare della guerra ai bambini, secondo gli esperti: una guida per età

La guerra in Ucraina e le immagini del conflitto possono turbare i nostri bambini; ecco alcuni consigli per spiegare ai più piccoli cosa sta accadendo in questo momento storico.

Le immagini e le notizie sul conflitto Russia-Ucraina giungono da tutti i media. Può accadere che i bambini si ritrovino a vedere o sentire queste notizie, magari mentre i genitori ascoltano le ultime news al telegiornale.

Cosa possono scaturire le immagini di guerra nei bambini, e come poter spiegare loro cosa sta accadendo non troppo lontano dal nostro paese?

Sicuramente, i bimbi avvertono e riescono a percepire cosa sta accadendo, e tutto ciò può generare sentimenti di ansia e paura. Noi genitori, anche se è difficile, abbiamo il dovere di affrontare con loro questi argomenti in modo che i nostri figli possano comprendere appieno ciò che sta accadendo in Ucraina.

Ane Lemche, psicologa e consulente per l’infanzia di Save the Children, ha affermato che i bambini di tutto il mondo potrebbero avere domande sulle immagini, le storie e le conversazioni a cui sono esposti in questi giorni, per questo è importante parlarne utilizzando il linguaggio e le parole giuste in base all’età.

Bambini dai 2 ai 6 anni

I bambini piccoli non hanno abbastanza esperienza di vita, per comprendere alcuni degli elementi coinvolti in argomenti così complessi e difficili, come la guerra. Inoltre, non hanno una solida conoscenza di concetti astratti o di causa ed effetto.

Ecco alcuni consigli per spiegar loro la situazione in Ucraina:

filtra le notizie: fai il possibile per limitare l’esposizione dei bambini piccoli a news inappropriate per l’età , ad esempio spegnendo o disattivando l’audio della TV oppure scegliendo contenuti mirati.

, ad esempio spegnendo o disattivando l’audio della TV oppure scegliendo contenuti mirati. rassicura sia con le parole sia con i gesti: è importante ricordare loro che sono al sicuro ; che mamma e papà sono al sicuro e tutta la loro famiglia è al sicuro.

; che mamma e papà sono al sicuro e tutta la loro famiglia è al sicuro. accogli i sentimenti: dire ai più piccoli “Va bene sentirsi spaventati, tristi o confusi. Quei sentimenti sono naturali e li proviamo tutti” ha un effetto positivo.

scopri cosa sanno: i tuoi figli potrebbero non capire molto bene il problema, per cui il consiglio è chiedere loro cosa pensano sia successo prima di fornire loro qualsiasi immagine.

scomponi i problemi in termini più semplici: per spiegare la violenza e la guerra, utilizza termini semplici; ad esempio “Qualcuno ha usato una pistola per ferire le persone”, o ancora “Alcuni gruppi di persone continuano a non essere trattati allo stesso modo o in modo equo”.

Dai 7 ai 12 anni

I bambini di questa fascia di età possono leggere e scrivere, e vengono esposti più spesso a contenuti inappropriati per la loro età. Man mano che i bambini acquisiscono capacità di pensiero astratto, esperienza nel mondo reale e capacità di esprimersi, possono cimentarsi con argomenti difficili e comprendere prospettive diverse; ecco alcuni consigli:

aspetta il momento giusto: a questa età, è ancora molto probabile che i bambini vengano da te se hanno sentito parlare di qualcosa di spaventoso. Aspetta il momento ideale per parlare di un determinato argomento , non sentirti in dovere di affrontare argomenti difficili finché non lo chiedono.

, non sentirti in dovere di affrontare argomenti difficili finché non lo chiedono. scopri cosa sanno: puoi chiedere ai tuoi figli cosa hanno sentito o se i loro amici a scuola stanno parlando di qualcosa. Rispondi alle domande in modo semplice e diretto, ma cerca di non esagerare per non spaventarli .

. fornisci contesto e prospettiva: i bambini hanno bisogno di capire le circostanze attorno a un problema per dargli un senso completo. Ad esempio, per spiegare la guerra prova a dire “alcune persone credono erroneamente di essere migliori di altre, e senza le informazioni corrette, a volte commettono crimini che ritengono giustificati”.

sii sensibile alle emozioni e al temperamento dei bambini: accogli sempre le loro emozioni e chiedi loro come si sentono e cosa stanno provando in questo momento.

e cosa stanno provando in questo momento. incoraggia il pensiero critico: come? Fai domande a risposta aperta per convincere i bambini a pensare più a fondo su argomenti seri. Chiedi “cosa hai sentito?”, “cosa ti ha fatto pensare?” e “perché lo pensi?”

Adolescenti

A questa età, gli adolescenti sono coinvolti nei media in modo indipendente leggendoli, interagendo con essi e persino facendone propri e condividendoli sotto forma di commenti o video. In questo caso, per parlare della guerra è consigliabile incoraggiarli a trovare fonti che possano arricchire le loro conoscenze, e porre domande che li spingano a riflettere sulle loro argomentazioni.

Cosa fare per parlare della guerra ai propri figli

Spiegare la guerra ai propri figli spesso non è semplice; ecco alcuni consigli utili:

trova il tempo e ascolta quando tuo figlio vuole parlare: prenditi il ​​tempo giusto per ascoltare ciò che pensa e ciò che ha visto o sentito sulla guerra.

adatta sempre la conversazione al bambino: è importante essere consapevole dell’età del bambino , poiché i più piccoli potrebbero non capire cosa significhi la parola guerra, mentre i più grandi lo capiscono e possono esserne maggiormente preoccupati.

, poiché i più piccoli potrebbero non capire cosa significhi la parola guerra, mentre i più grandi lo capiscono e possono esserne maggiormente preoccupati. accogli i sentimenti: è importante che tutti i bimbi si sentano capiti e compresi, per questo è fondamentale supportarli e non giudicarli se si sentono insicuri in questo momento storico .

. rassicurali sul fatto che tutto il mondo sta lavorando per risolvere questo problema: ricorda ai bambini che questo non è il loro problema da risolvere , e che non dovrebbero sentirsi in colpa se giocano con i loro amici e sono felici.

, e che non dovrebbero sentirsi in colpa se giocano con i loro amici e sono felici. sostieni i bambini che vogliono aiutare: alcuni bambini di fronte tematiche come la guerra sentono la necessità di aiutare le persone colpite, ad esempio creando disegni di pace. I genitori in questo caso devono sostenere e appoggiare queste iniziative.

Parlare e spiegare la guerra ai bambini, a prescindere dall’età, può essere complesso. Un argomento così delicato, però, va affrontato soprattutto se sono i bambini a chiedere spiegazioni e a voler sapere cosa sta accadendo nel mondo. Il compito del genitore? Raccontare con parole adeguate all’età e, soprattutto, rispondere ai loro dubbi, ascoltare le loro domande e accogliere le loro paure.