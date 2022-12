I migliori mercatini di Natale per bambini in Italia e in Europa

Mini-guida ai migliori mercatini di Natale per bambini in Italia e in Europa, per vivere la magia delle feste in famiglia!

Gran parte del fascino del Natale è legato alle sue tradizioni, ai suoi rumori, profumi, sapori. Ritrovarli, anno dopo anno, ci aiuta a tornare a casa. Per questo i luoghi che li ospitano ci sono particolarmente cari: è il caso dei mercatini di Natale per bambini (e per i bambini cresciuti!), capaci di conquistare anche il più resistente dei Grinch!

I bambini e la magia del Natale

Gli addobbi, le luci, le vacanze scolastiche, l’idea di Babbo Natale che prepara la sua slitta per la grande consegna, l’attesa dei regali in arrivo…Il Natale è un momento emozionante per ogni bambino.

I genitori hanno tra i loro innumerevoli compiti quello di aiutare il Natale a conservare questa sua meraviglia, aiutando i bambini a capire che questo periodo dell’anno riguarda molto più la magia, l’allegria e la buona volontà che non gli oggetti impacchettati sotto l’albero, senza togliere il piacere della leggenda del vecchino vestito di rosso che dispensa doni.

Fare insieme attività natalizie è il modo migliore di farlo, visitare insieme i Mercatini di Natale per bambini uno dei più divertenti. Ma quali sono i migliori?

I migliori mercatini di Natale in Italia

Bolzano

Chi dice “mercatini di Natale” in Italia, dice Bolzano: la capitale dell’Alto Adige è una meta imperdibile per le famiglie con bambini, che qui potranno trovare un’atmosfera unica in cui la magia del Natale si unisce con il fascino del sudtirolo.

La giostra d’epoca, il trenino che fa il tour virtuale dei mercatini originali, una passeggiata sul pony per le vie della città e il teatro dei burattini sono solo alcuni dei motivi che rendono a misura di bambino una visita alla Bolzano natalizia.

Arezzo

Per chi non vuole o non può arrivare fino in Trentino-Alto Adige per assaporare l’aria – e le specialità tipiche – del Tirolo, dal 19 novembre al 26 dicembre Arezzo ospita il Mercatino Tirolese, perfetto per le famiglie con bambini.

Nella splendida piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights e tutte le iniziative legate a “Arezzo Città del Natale“: non solo la Casa di Babbo Natale – con il suo Santa Claus più illuminato del mondo – ma anche il Christmas GardenAr dove acquistare gli abeti, le piante e le idee regalo green e il Brick House, il Villaggio Lego di Natale.

Fiuggi

Da dicembre a gennaio, Fiuggi si trasforma e diventa la “città del Natale”. Attrazioni, manifestazioni ed eventi la trasformano in uno spazio magico dove assaporare l’atmosfera unica delle feste.

Sotto l’Albero di Natale più grande del Mondo, vanno in scena alcune delle più belle attrazioni natalizie come il circuito Xmas Family Village, con il Borgo di Babbo Natale, le Officine del Natale, la Magia del Cioccolato, Magic Show, la Parata di Natale, il Giardino degli Elfi, Il Concerto di Natale, la Pista di Ghiaccio. E, ovviamente, i mercatini di Natale per bambini tra i più belli d’Italia.

I migliori mercatini di Natale in Europa

Strasburgo

Strasburgo è costantemente citata – e spesso è in cima alle classifiche – dei migliori mercatini di Natale in Europa. Non è un caso: la città è bellissima e il Mercatino di Natale è uno dei più grandi d’Europa.

Questo lo rende adatto ai bambini più grandi, in età scolare o adolescenti, che potranno apprezzare meglio dei bambini piccoli (che generalmente amano meno la folla) le bancarelle a perdita d’occhio.

Heidelberg

Meno conosciuta delle altre mete, Heidelberg è invece una celebrità quando si tratta di mercatini di Natale per bambini. Questa città tedesca ha in realtà cinque mercatini di Natale e proprio per questo offre tantissime opportunità per le famiglie con bambini.

Uno dei più kids friendly si trova a Karlsplatz, dominato dal bellissimo castello di Heidelberg. I bambini adoreranno visitarlo, lanciarsi sulla pista di pattinaggio o trascinarvi verso Universitätplatz per fare un giro sulla grande giostra vintage.

Amsterdam

Il Mercatino di Natale di Amsterdam ha tutta una serie di attività che i bambini adoreranno e che lo rendono una meta natalizia molto adatta alle famiglie.

Dal 1° dicembre al 22 gennaio 2023 c’è l’Amsterdam Festival of Lights, una delle migliori cose gratuite da fare ad Amsterdam in inverno. Le strade e i canali sono illuminati come per magia e i bambini rimangono incantati.

Inoltre, i bambini adorano la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Rembrantplein e Museumplein, oltre al grande albero di Natale in Piazza Dam.