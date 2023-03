Quali sono gli esami preconcezionali gratuiti per la donna e quali per l'uomo?

L’esito di una gravidanza passa anche dalla conoscenza e riduzione di tutti quei fattori di rischio che la potrebbero condizionare. Gli esami preconcezionali si occupano proprio di questo in quanto, come indicato dal Ministero della Salute, la salute preconcezionale “è un fattore determinante per un normale decorso della gravidanza e per un normale sviluppo fetale.”

Per perseguire questa salute preconcezionale è consigliato adottare una serie di accorgimenti (legati all’alimentazione e allo stile di vita), ma anche all’immunizzazione contro alcune malattie infettive che risulterebbero estremamente pericolose in gravidanza. Inoltre la raccomandazione è quella di eseguire degli esami di laboratorio per identificare fattori di rischio relativi a specifiche patologie che potrebbero causare l’insorgenza di complicazioni o determinare l’esito avverso della gravidanza tanto per la donna quanto per il bambino.

Per questo motivo lo Stato italiano mette a disposizione, per le coppie che desiderano avere un bambino e le per le donne in stato di gravidanza, una serie di prestazioni specialistiche e diagnostiche cui accedere gratuitamente, ovvero senza il pagamento del ticket. Si tratta di esami preconcezionali che vengono erogati all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e in quelle private accreditate.

Quali sono gli esami preconcezionali consigliati?

Prima di provare a cercare una gravidanza è sicuramente consigliato sottoporsi a un controllo generale del proprio stato di salute e di quello del proprio partner. Questo perché tanto i fattori femminili quanto quelli maschili possono incidere sia sull’effettiva possibilità di rimanere incinta (evidenziando eventuali problemi di infertilità) che sul regolare decorso della gestazione.

Il primo step raccomandato è quello di prenotare una visita ginecologica preconcezionale con la quale il medico effettua un’anamnesi approfondita sulla storia familiare e lo stato di salute generale della donna e suggerisce quali esami preconcezionali eseguire.

Tra questi i più consigliati sono il Pap test, per identificare eventuali tumori al collo dell’utero, e il tampone vaginale per l’individuazione delle principali infezioni del tratto vaginale come la Candida, la Clamidia, l’Escherichia coli, la Gonorrea, la Gardnerella e la vaginosi batterica.

Anche un esame del sangue completo, per verificare l’immunità da rosolia (Rubeo test), varicella e morbillo, e un controllo del peso, sono particolarmente utili in ottica preconcezionale.

L’elenco completo degli esami preconcezionali

È l’Allegato 10A del DPCM del 12 gennaio 2017 che, definendo i nuovi LEA (i Livelli essenziali di assistenza) riporta quali sono gli esami preconcezionali che la donna, l’uomo e la coppia possono eseguire, su prescrizione dello specialista, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza.

Oltre a quelle in elenco, è possibile accedere anche alle prestazioni necessarie per accertare eventuali difetti genetici, nel caso in cui la storia clinica o quella familiare della coppia evidenziasse condizioni di rischio per il feto.

Gli esami preconcezionali gratuiti per la donna

Il punto 1 dell’Allegato 10A riporta le prestazioni specialistiche gratuite previste per la donna e sono:

prima visita ginecologica (comprensiva di eventuale prelievo citologico);

Test di Coombs indiretto (anticorpi anti eritrociti);

Virus Rosolia IgG e IgM per sospetta infezione acuta (comprensivo di Test di Avidità delle IgG se IgG positive e IgM positive o dubbie);

Virus Rosolia anticorpi IgG per il controllo dello stato immunitario;

Emocromo (Esame citometrico e conteggio leucocitario differenziale Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV);

Emoglobine;

Pap test (Esame citologico cervico vaginale);

Prelievo di sangue venoso.

Gli esami preconcezionali gratuiti per l’uomo

Al punto 2 dello stesso allegato sono invece riportati gli esami preconcezionali gratuiti previsti per gli uomini cui sottoporsi nel caso in cui la donna sia eterozigote per le emoglobinopatie:

Emocromo (Esame citometrico e conteggio leucocitario differenziale Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV);

Emoglobine;

Prelievo di sangue venoso.

Gli esami preconcezionali gratuiti per la coppia

Sono previsti anche delle prestazioni specialistiche preconcezionali rivolte alla coppia:

Virus immunodeficenza acquisita (HIV) e Test combinato anticorpi e antigene P24;

Gruppo sanguigno ABO e Rh;

Treponema pallidum (sierologia della sifilide);

Prelievo di sangue venoso.

Inoltre nel caso di due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza che hanno portato a morte perinatale o in presenza di storia familiare positiva a patologie ereditarie sono erogate gratuitamente alla coppia le seguenti prestazioni specialistiche:

Prima visita di genetica medica;

Analisi citogenetica postnatale;

Ecografia ginecologica;

Isteroscopia diagnostica con o senza biopsia dell’endometrio;

Biopsia endometriale;

Lupus anticoagulant;

Anticorpi anti cardiolipina;

Anticorpi anti tireoperossidasi;

Anticorpi anti microsomi epatici e renali;

Anticorpi anti tireoglobulina;

Prelievo di sangue venoso.

Quali sono quelli a pagamento?

Tutti gli altri esami preconcezionali non oggetto dei LEA, come per esempio i test genetici, non sono erogati in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per poterli eseguire bisogna pagare il ticket previsto.

Come richiedere gli esami preconcezionali

Per poter accedere agli esami preconcezionali gratuiti è necessario che un medico prepari l’apposita prescrizione con sopra riportato il codice di esenzione M00. Solo la presenza di questo codice consentirà di prenotare, tramite gli appositi canali, la visita presso il centro di riferimento e accedervi senza il pagamento del ticket.