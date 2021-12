Tappeto magico bambini, le attività da fare per accrescere la creatività

Stimolare la creatività e lo sviluppo motorio nei bambini è possibile, grazie al tappeto magico, un gioco perfetto da fare sia in casa che all'aperto. Ecco come fare e i 4 migliori modelli disponibili online.

Da far trovare sotto l’albero come regalo di Natale ma anche come dono per un compleanno, il tappeto magico può anche essere utilizzato come passatempo in casa quando non si ha la possibilità di giocare all’aperto.

Scopriamo quali attività e quante tipologie esistono sul mercato da poter acquistare.

Tappeto magico per bambini: cos’è?

Uno dei passatempi che più coinvolgono i bambini, il tappeto magico è anche un modo per i genitori di far divertire i propri figli in casa occupando poco spazio senza rovinare pavimenti e pareti. Infatti, permette ai bambini di disegnare con colori lavabili che non sporcano poiché non viene utilizzato inchiostro, né alcun prodotto chimico e tossico.

La caratteristica peculiare del tappeto è proprio la sua facilità di pulizia. Una volta che il bimbo ha terminato il suo disegno si può ripulire il tappeto passando una spugna umida e iniziare di nuovo a disegnare. Inoltre, con questo gioco i bimbi hanno maggiore libertà di movimento sul pavimento e, una volta finito di giocare, il tappeto si arrotola e si mette da parte evitando ingombri eccessivi in casa.

Tappeto magico bambini, tipologie e attività

Tra le diverse tipologie di tappeto magico esistenti sul mercato un modello molto utile da prendere in considerazione per i neonati sono i tappetini lavabili che permettono, nei primi mesi di vita del bebè, la libertà di gattonare e muovere i primi passi in assoluta sicurezza.

Con il tappeto magico il bimbo impara a sviluppare le attività motorie e cognitive e, nei primi anni di vita, affinare il senso artistico e fantasioso attraverso la creazione di figure e immagini colorate. Il suo utilizzo permette, inoltre, di accrescere il senso della condivisione, essendo un gioco che può essere praticato in compagnia di altri bimbi.

Oltre al modello di tappetino lavabile per i neonati, in commercio si può trovare il tappeto magico da disegno che utilizza, al posto dei colori lavabili, una penna ad acqua: basterà riempire la penna “magica” con acqua, dopodiché i bambini possono dipingere quello che vogliono senza sporcare altrove.

I tappeti possono essere disponibili sia in cotone di alta qualità, adatti ai più piccini per le prime attività ludiche da svolgere in casa e lavabili in lavatrice, sia in gomma eva o crepla, materiali resistenti, isolanti e impermeabili indicati sia per l’utilizzo indoor che outdoor.

4 modelli di tappeto magico per bambini da acquistare

Per il divertimento dei più piccini ecco le migliori 4 proposte da valutare per l’acquisto online.

PHYLES Doodle Tappeto Magico da Disegno per Bambini Il tappetino magico dell'acqua è per i bambini sopra i 3 anni, incoraggia l'immaginazione e la creatività, facile da usare e da pulire ideale come regalo. 20 € su Amazon Pro Dimensioni: 87 x 57 cm

Materiale: poliestere morbido non tossico e nylon

1 libro di pittura

3 Penne magiche

8 Stampi di disegno, 3 Rulers, 1 Manuale di istruzioni

Età consigliata: 3+ anni Contro Nessuno

SPLAKS Tappeto Magico Bambini Il tappeto magico SPLAKS ispira la creatività e l'immaginazione dei bambini, esercita la capacità di percezione del colore e sviluppa la pittura. 35 € su Amazon Pro Dimensioni: 120 x 100 cm

Ideale anche da portare in viaggio

Consente a 2-5 bambini di dipingere insieme

Realizzato in morbido poliestere non tossico e materiale in nylon

Comprende: 6 penne magiche,1 set di francobolli , 8 stampo e 1 libretto di disegni Contro Nessuno

JOYSPACE Acqua Doodle Tappeto Magico per Bambini Un regalo perfetto per i bambini dai 3 agli 8 anni, il tappeto magico Joyspace Acqua Doodle è l'ideale per sviluppare la creatività. 27 € su Amazon Pro Dimensioni: 120 x 90 cm

Non tossico

Con 4 ventose per mettere il tappetino su un muro liscio o una finestra

Materiale: poliestere di alta qualità

Comprende: 4 Penne ad acqua 1 Disegno del libretto 6 set di francobolli

Età: dai 3 anni in poi Contro Non adatto ai minori di 3 anni