Le mutandine di apprendimento: perché sono utili nello spannolinamento

Togliere il pannolino rappresenta sicuramente una fase estremamente importante nella vita del bambino, ma anche in quella dei genitori che, appunto, potrebbero uscirne davvero molto stressati. Per facilitare il compito, ed evitare anche il passaggio immediato dal pannolino al vasino, che non sempre, come detto, è così semplice, ci sono diverse soluzioni, fra cui una delle più comode è rappresentata dalle mutandine di apprendimento.

Mutandine di apprendimento: a cosa servono?

La mutandina di apprendimento, come è piuttosto facile intuire, è una vera e propria mutandina che offre una soluzione più green ed economica rispetto ai pannolini a mutandina. Rappresentano un valido supporto per lo spannolinamento poiché sono imbottite, lavabili, contenitive, e sono quindi utili per evitare quegli spiacevoli incidenti di cui parlavamo prima.

A differenza dei pannolini a mutandina, lasciano sulla pelle la sensazione di umido, così che il bambino avverta il disagio e si renda conto della situazione, per agevolare il passaggio al vasino. Chiamate anche mutandine trainer, ne esistono anche modelli usa e getta, che tuttavia presentano degli svantaggi: il bambino, infatti, non le percepirà come vere e proprie mutandine e continuerà a considerarle alla stregua di semplici pannolini, facendo così confusione nel procedimento di spannolinamento.

Le riutilizzabili, invece, vengono proprio viste come mutandine, che daranno al bambino la sensazione di essere grande e di indossarle cercando di trattenere i bisogni.

Le mutandine di apprendimento, come detto, rappresentano anche un’ottima alternativa ecologica, perché non inquinano come i pannolini, e un ottimo aiuto in termini di risparmio economico perché, essendo lavabili e quindi riutilizzabili, permettono di risparmiare una notevole cifra. Senza contare il basso costo generale: 6 mutandine costano infatti circa 15 o 20 euro.

I pro e i contro delle mutandine di apprendimento

Siamo proprio sicuri che le mutandine di apprendimento però abbiano solo lati positivi? Questi ultimi ci sono, senza ombra di dubbio, e sono anche notevoli. Fra questi ricordiamo i principali.

Pro

Rendono più semplice il passaggio dal pannolino al vasino;

sono un’alternativa ecologica al pannolino;

garantiscono un ottimo risparmio economico.

Ma ci sono anche dei lati meno buoni da valutare.

Contro

Avvertendo solo la sensazione di umido il bambino potrebbe non ritenere utile dover usare il vasino;

il bambino potrebbe sentirsi a disagio avvertendo la sensazione di umido;

il bambino controlla ancora la relazione con la mamma, che deve comunque cambiare la mutandina quando è bagnata.

Per questo motivo, diversi psicologi continuano a suggerire di usare il vecchio metodo, ovvero quello di lasciarlo bagnare gli abiti o il pavimento affinché prenda coscienza di ciò che ha fatto e, sentendosi in colpa, chieda di usare il vasino.

Resta però salvo il fatto che ogni genitore deve seguire il percorso che ritiene essere il migliore per il proprio bambino, senza lasciarlo cadere nell’imbarazzo che potrebbe avere risvolto psicologici anche molto importanti, in negativo.

Mutandine di apprendimento: le migliori su Amazon

Vi proponiamo alcune delle migliori mutandine di apprendimento che potete trovare su Amazon.

1. FLYISH DIRECT 8 Confezioni di Mutandine Apprendimento

FLYISH DIRECT 8 Confezioni di Mutandine Apprendimento Queste mutandine da apprendimento sono in mussola morbida e puro cotone. Lo strato esterno è 100% cotone, e gli strati interni sono cotone+mussola+TPU, che massimizzano la morbidezza e aumentano l'assorbimento dell'urina. Compra su Amazon Pro In mussola e cotone

Tessuto a 6 strati impermeabili Contro Nessuno

2. JackLoveBriefs Mutandine Apprendimento

JackLoveBriefs Mutandine Apprendimento Le ,mutandine JackLoveBriefs sono in 100% cotone morbido e PU impermeabile, confortevole e traspirante, adatto alla pelle dei bambini. Sono lavabili in lavatrice e adatte all’asciugatrice. Compra su Amazon Pro Confortevole e traspirante

Adatte all'asciugatrice Contro Nessuno

3. Skhls Unisex Mutandine di Apprendimento

Skhls Unisex Mutandine di Apprendimento Queste mutandine da apprendimento sono facili da lavare e riutilizzabili. La cintura elastica garantisce comfort e libertà di movimento ai bambini, ma anche facilità di abbassare e alzare le mutandine. 18 € su Amazon Pro Ottima qualità del tessuto

Morbide Contro Nessuno

4. HaimoBurg Confezione da 6 Mutandine di Apprendimento

HaimoBurg Confezione da 6 Mutandine di Apprendimento Le mutandine HaimoBurg sono comode perché estremamente elastiche ai lati, non stringono, sono morbide sulla pelle e resistenti all'acqua. 19 € su Amazon 24 € risparmi 5 € Pro Particolarmente elastiche ai lati

Resistenti all'acqua Contro Nessuno

5. ElecMotive 6 Pezzi Mutandine di Apprendimento