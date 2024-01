Fare sport in casa assieme ai bambini è un'attività che può rivelarsi davvero piacevole e stimolante per tutti, purché si rispettino alcune semplici regole di sicurezza.

Come fare, quindi, per ritagliarsi del tempo per se stesse e per il proprio benessere fisico?

L’idea può essere quella di coinvolgere i bimbi nell’attività fisica, invitandoli a imitare ciò che la mamma sta facendo. Lo sport, come è ormai noto, fa bene a tutti, grandi e piccini, e farlo in compagnia può essere un incentivo in più per sentire meno la fatica e divertirsi insieme.

I benefici dello sport mamma e bambino

Fare attività fisica insieme ha molteplici benefici sia per la mamma che per il bambino; per la prima, ad esempio, migliora la salute cardiovascolare, mantenendo un cuore sano e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari; aiuta a gestire il peso corporeo, in particolare nel postpartum, e, rilasciando endorfine, migliora l’umore e riduce lo stress.

Fare esercizio può contribuire a migliorare il riposo notturno e, se praticata regolarmente, può aumentare i livelli di energia nel lungo termine.

L’attività fisica inoltre migliora la postura e la forza muscolare, aspetto particolarmente importante durante la gravidanza, quando la postura può essere influenzata dai cambiamenti nel corpo.

La regolare attività fisica anche nei bambini può contribuire a sviluppare un sistema cognitivo sano, e a mantenere un peso sano, prevenendo il rischio di obesità infantile. Attraverso l’attività fisica, i bambini sviluppano la coordinazione e le abilità motorie, ed essere coinvolti in attività fisiche può contribuire a migliorare l’autostima e la fiducia nei bambini.

Come fare sport in casa coi bambini?

Fare sport in casa con i bambini può essere divertente e benefico per la salute di tutta la famiglia, e le attività divertenti da fare sono davvero tante e diverse. Si può, ad esempio, creare un percorso a ostacoli in casa con con cuscini, coperte o oggetti sicuri, oppure ballare.

Esistono video online di lezioni di yoga specifiche per i bambini, utili anche per migliorare la flessibilità e la concentrazione, oppure si può pensare a semplici esercizi di base e stretching: farlo insieme ai piccoli può creare una routine divertente.

Importante è anche organizzare sessioni di allenamento breve, visto che i bambini potrebbero non avere la stessa attenzione per l’allenamento lungo.

Anche utilizzare giochi interattivi può aiutare: ci sono videogiochi che coinvolgono il movimento, come quelli con la tecnologia di rilevamento del movimento.

Le precauzioni da prendere e la sicurezza

Se fare sport insieme può essere un’attività piacevole e stimolante per tutti, è però importantissimo prestare attenzioni ad alcuni piccoli accorgimenti che riguardano la sicurezza; in primis, è importante rendere sicuro lo spazio in cui l’attività fisica si svolge, assicurandosi che l’area scelta sia libera da oggetti pericolosi o spigoli vivi e rimuovendo tappeti scivolosi o oggetti che potrebbero causare inciampi.

Bisogna poi indossare abbigliamento appropriato, evitando gioielli o abbigliamento che potrebbe causare ferite durante l’esercizio.

Anche durante l’attività occorre mantenere sempre la supervisione dei bambini, specialmente durante attività più intense o giochi più impegnativi, assicurandosi che rispettino le regole di sicurezza e si comportino in modo appropriato.

Le attrezzature devono essere sicure e in buone condizioni, non troppo pesanti o pericolose.

Prima di iniziare l’attività fisica, è bene far svolgere ai bambini esercizi di riscaldamento per preparare i muscoli e ridurre il rischio di infortuni, spiegando poi chiaramente le regole e le istruzioni per ogni attività.

I bambini devono avere accesso all’acqua e occorre incoraggiarli a bere durante l’attività fisica, soprattutto se l’ambiente è caldo.

Fondamentale, inoltre, è ovviamente scegliere attività fisiche adeguate all’età dei bambini e alle loro capacità fisiche, evitando esercizi troppo intensi o complessi che potrebbero aumentare il rischio di infortuni.

Tenere a portata di mano un kit di pronto soccorso con articoli essenziali come disinfettante, cerotti e bendaggi può essere d’aiuto in caso di piccoli incidenti di percorso.

7 accessori indispensabili per fare sport col bambino

Ecco alcuni degli accessori che potrebbero servirvi per praticare attività fisica con il vostro bambino, da acquistare su Amazon.

1.Tappeto ecologico Fitem

Fitem, tappeto ecologico yoga Un pratico tappeto per fare yoga doubleface non tossico, antiscivolo e riciclabile. È estremamente leggero e facile da trasportare o sa usare comodamente in casa. 27 € su Amazon Pro Materiale di qualità

Colori brillanti

Gancio comodo Contro Nessuno

2. Chicco tappeto da gioco foresta

Chicco Tappeto da Gioco Bambini Foresta Adatto sin da primissimi giorni di vita (età consigliata: 0 Mesi+), il tappeto gioco di Chicco nella misura XXL è l’ideale per lasciare libero a terra il neonato. Le sue dimensioni sono pari a 135 x 90 cm e si presenta come una copertina leggermente imbottita. Si richiude facilmente, grazie ai due cordini laterali, ed è lavabile comodamente in lavatrice. In più la deliziosa stampa foresta ammalierà e incuriosirà i più piccoli. 29 € su Amazon 32 € risparmi 3 € Pro Extra large

5 anelli per appendere giocattoli diversi Contro Nessuno

3. Sognmics set di manubri

SONGMICS, Set di Manubri con Supporto Utile per fare esercizi a corpo libero con i pesetti in casa, questo set che comprende anche il supporto è dotato di 3 coppie di manubri da 1, 1,5 e 2kg, proposti in colori differenti. 59 € su Amazon Pro Il materiale antiscivolo è buono

Rapporto qualità-prezzo conveniente Contro Supporto poco stabile

4. LIOOBO 4 Pezzi Manubri per Bambini

LIOOBO 4 Pezzi Manubri per Bambini l manubrio è realizzato in materiale Abs, con colore brillante, buona tenacità, non facilmente fuori forma ei nostri prodotti utilizzano guscio di plastica, non tossico e innocuo, garantiscono la sicurezza per i bambini. Può essere utilizzato non solo come strumento di esercizio, ma anche come giocattolo di intrattenimento per bambini. 16 € su Amazon 18 € risparmi 2 € Pro Realizzato in materiale Abs

Ideale per la capacità di coordinazione delle mani, degli occhi e delle braccia dei bambini Contro Nessuno

5. Lifefit palla per fitness

Lifefit, Palla Fitness Per fare yoga ma anche esercizi a corpo libero, come gli addominali o i glutei, sfruttando un supporto capace di migliorare le proprie prestazioni fisiche. La palla di Lifefit è ottima anche per lo stretching. 18 € su Amazon Pro Buon materiale

Facile da gonfiare

Resistente Contro Nessuno

6. Slim Panda Palla Pilates Piccola

Slim Panda Palla Pilates Piccola Questa palla è realizzata in materiale PVC senza sostanze nocive, privo di ftalati, non tossico e rispettosa dell'ambiente, a bassissimo odore, morbida e non facile da graffiare, antiscoppio e antiscivolo. Il materiale della superficie garantisce una presa sicura anche in caso di sudorazione durante l'esercizio e offre una buona presa sulla palla per esercizi senza che si attacchi alle mani. 7 € su Amazon Pro Antiscoppio e antiscivolo

Realizzato in materiale PVC senza sostanze nocive, privo di ftalati, non tossico e rispettoso dell'ambiente Contro Nessuno

7. Ergobaby fascia