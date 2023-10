Per curare piccole ferite o graffi, i cerotti sono la soluzione ideale. Ma che caratteristiche devono avere quelli pensati per i bambini?

I cerotti per bambini, pur ovviamente non essendo diversi per finalità d’uso, rispetto a quelli pensati per gli adulti, hanno caratteristiche specifiche, e sono ovviamente pensati, anche dal punto di vista estetico, per essere graditi ai più piccoli.

Bambino (1-6 anni) Se il bimbo batte la testa e spunta il bernoccolo: cosa fare? Che cosa fare quando il nostro bambino batte la testa e si forma un bernoccolo oppure un ematoma gonfio e dolente? Prima cosa: tranquillizzarlo.

Cerotti per bambini: le caratteristiche

I cerotti per bambini sono progettati pensando, prima di tutto, alla pelle delicata dei più piccoli, e alle loro esigenze specifiche. Per questo motivo, devono essere realizzati in materiale ipoallergenico, per ridurre al minimo il rischio di irritazioni o reazioni allergiche. Anche la parte adesiva deve essere delicata, ma allo stesso tempo abbastanza robusta da non staccarsi dopo poco tempo.

Anche taglie e forme devono essere adatte ai bambini, e in genere sono più piccoli e aderenti rispetto ai cerotti per adulti.

Il lato estetico, come detto, fa la sua parte: molti cerotti per bambini sono decorati con colori vivaci e disegni divertenti o personaggi dei cartoni animati. Questo li rende più accattivanti per i piccolini, e li aiuta a sentirsi più a loro agio quando devono essere applicati. Molto importante è anche che siano resistenti all’acqua, perché significa che possono essere utilizzati anche quando il bambino gioca o nuota.

Altre caratteristiche importanti riguardano la flessibilità, per adattarsi alle diverse parti del corpo e garantire il massimo comfort, e il fatto che siano traspiranti, ossia progettati per consentire alla pelle di respirare, il che aiuta a evitare l’accumulo di umidità sotto il cerotto.

Bambino (1-6 anni) L'importanza di prevenire gli incidenti domestici dei bambini, la guida pratica La casa è meno sicura di quanto si possa pensare: scopriamo quali sono i principali rischi che provocano incidenti nei bambini

Infine, altro particolare da non sottovalutare è che i cerotti per bambini devono essere sterili: molti brand realizzano cerotti confezionati singolarmente, proprio per garantire la massima igiene durante l’applicazione. Devono inoltre poter essere rimossi facilmente e senza dolore, riducendo così il disagio per il bambino.

Bisogna notare che alcuni cerotti per bambini contengono ingredienti medicati, come il gel di lidocaina, per il sollievo dal dolore, o l’argento colloidale, per facilitare la guarigione. Quando si sceglie un cerotto per un bambino, è importante prendere in considerazione l’età, la sensibilità della pelle e la natura della ferita. In caso di ferite gravi o se si hanno dubbi sulla scelta del cerotto, è sempre meglio consultare un medico.

Le diverse tipologie di cerotti

Ci sono diverse tipologie di cerotti per bambini, progettati per adattarsi alle diverse esigenze e situazioni. In linea di massima, ci sono prima di tutto i cerotti standard, ovvero i cerotti tradizionali, con un adesivo che si attacca alla pelle per coprire ferite, tagli o abrasioni. Esiste poi la versione trasparente, particolarmente utili per coprire piccole ferite sul viso o in altre aree visibili.

Ci sono i cerotti antistatici, progettati per ridurre il dolore quando vengono rimossi, ideali per i bambini più sensibili, e quelli pensati apposta per le scottature, realizzati con materiali speciali che aiutano a proteggere la pelle dalle scottature solari, particolarmente indicati per i bambini che trascorrono molto tempo all’aperto.

Esistono poi particolari tipi di cerotti, ad esempio quelli contro le punture di insetti, trattati con sostanze antistaminiche o antipruriginose per lenire il disagio causato dalle punture di insetti. Esistono inoltre versioni che dovrebbero prevenire le punture, come quelli con la citronella contro le zanzare, pensati per essere applicati non a contatto diretto con la pelle, ma sugli indumenti dei bambini oppure su passeggini, navicelle e via dicendo.

Ci sono i cerotti impermeabili, progettati per rimanere aderenti anche quando il bambino è in acqua, ideali per proteggere ferite durante il nuoto, e i cerotti medicinali, che contengono sostanze medicate per favorire la guarigione delle ferite o per trattare specifiche condizioni, come le vesciche da febbre.

I migliori cerotti per bambini da acquistare online

Vediamo ora quali sono i migliori modelli di cerotti per bambini che si possono acquistare online.

1. Jellyworks Superhero Cerotti per bambini

Jellyworks Superhero Cerotti per bambini I cerotti dei supereroi proteggono i piccoli urti e graffi, grazie alla forte adesione e un cuscinetto antiaderente che protegge e ammortizza la ferita. 3 € su Amazon Pro Latex free

Lavabili Contro Nessuno

2. Cerotti per Bambini con Fantasia Sweet Dreams

Cerotti per Bambini con Fantasia Sweet Dreams I cerotti in tessuto di Popme sono 48, assortiti di varie misure, con una scatola in latta riutilizzabile, riciclabile e collezionabile, privi di allergeni comuni, come lattice, olio di sesamo, glutine, silicone o prodotti animali. Resistenti, flessibili, traspiranti, sono certificati CE, hanno una struttura flessibile, un tessuto traspirante e sono imbustati singolarmente. Compra su Amazon Pro Scatola in latta riutilizzabile, riciclabile e collezionabile

Resistenti, flessibili, traspiranti

Imbustati singolarmente Contro Nessuno

3. Hansaplast Cerotti per Bambini, Frozen

Hansaplast Cerotti per Bambini, Frozen Hansplast propone dei cerotti con uno dei cartoni più amati degli ultimi anni, Frozen. Curare le piccole ferite sarà molto più divertente con Elsa, Anna & co.! 2 € su Amazon 3 € risparmi 1 € Pro Ottima adesione

Disegni ben realizzati Contro Solo due misure medie

4. Peppa Pig Cerotti Per Bambini

Peppa Pig Cerotti Per Bambini I cerotti di Peppa Pig mantengono la ferita pulita, riducendo al minimo il rischio di infezione, grazie alla forte adesione e un tampone antiaderente che protegge e ammortizza la ferita. Stampati in 20 divertenti disegni di Peppa e George, i cerotti sono in 4 diverse dimensioni da piccole a molto grandi. 3 € su Amazon Pro Resistenti ai lavaggi

4 taglie diverse Contro Nessuno

5. Cerotti Repellenti per Zanzare