Un parto raro ed eccezionale quello avvenuto a una coppia di Avellino (Campania), una donna ha dato alla luce tre gemelli, i medici: l’eccezionalità del parto trigemellare non è legata al fatto che sono nati tre gemelli ma che i gemellini sono stati concepiti naturalmente.

L’evento più unico che raro è accaduto nella Clinica Malzoni di Avellino con un parto trigemellare. I gemelli sono stati concepiti naturalmente e nutriti da una sola placenta.

Raffaele Petta, il dottore che ha seguito l’intera gestazione e che era presente al momento del parto, ha riferito su Cronache della Campania:

L’eccezionalità dell’evento non è legata al fatto che sono nati tre gemelli (evenienza non rara in caso di fecondazione in vitro) ma che i gemellini sono stati concepiti naturalmente e avevano una sola placenta che li nutriva esponendoli ad un alto rischio di trasfusione tra i gemelli con gravissime conseguenze fino alla morte.

Inoltre, i 3 neonati sono assolutamente identici tanto che nemmeno i genitori riescono a riconoscerli con facilità.