Cesareo d’urgenza: quando il taglio cesareo è più sicuro del parto spontaneo?

Già il ricorso al parto cesareo, che andrebbe svolto solamente in condizioni specifiche, è per molte donne motivo di apprensione, ma è doveroso precisare alcuni punti chiave per consentire la comprensione di una realtà particolare.

Per il Ministero della salute in Italia si ricorre troppo spesso al taglio cesareo, anche quando non ce ne sarebbe bisogno: ecco le raccomandazioni...

Per capire il cesareo d’urgenza è fondamentale comprendere innanzitutto perché il parto cesareo non è la norma bensì l’eccezione e distinguere più propriamente tra urgenza ed emergenza. Per farlo abbiamo intervistato il Dottor Giulio Lanzi, medico chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia, con il quale abbiamo affrontato la questione nella sua complessità, con lo scopo di spiegare una realtà particolare che va affrontata con estrema attenzione.

Dottor Lanzi, quando si parla di cesareo d’urgenza?

Dobbiamo innanzitutto parlare del “cesareo in elezione” e solo dopo del cesareo d’urgenza. Per capirne le ragioni è importante premettere che di per sé il taglio cesareo è più pericoloso del parto spontaneo . La mortalità, anche se rara, e la morbilità di un parto cesareo sono molto maggiori rispetto a quelle di un parto spontaneo.

Quali sono i rischi maggiori?

C’è poi anche un limite fisiologico di “tolleranza” dell’organismo femminile al numero di tagli cesarei?

Il cesareo è una modalità di parto i cui rischi vanno moltiplicati per tutti i figli a seguire. Questo perché si tende a ripetere il cesareo dopo averlo subito in una prima gravidanza in un’alta percentuale dei casi.

A questo proposito è bene ricordare che il parto cesareo, sebbene sia ancora in molti casi così, non è da considerare come una scelta da preferire al parto spontaneo, ma neanche come un’alternativa di pari livello. Questo perché il cesareo è più pericoloso ed è un intervento che ha comunque un suo peso che non va sottovalutato.

Le donne che desiderano comunque, nonostante le indicazioni contrarie del medico, ricorrere al cesareo devono essere consapevoli che la scelta per questa gravidanza si ripercuoterà anche nelle successive in quanto i rischi del primo cesareo vengono, con molta probabilità, moltiplicati nelle gravidanze successive.

Il limite al numero di cesarei che si possono fare varia da donna a donna. A un certo punto un ulteriore cesareo diventa impraticabile e quindi si deve consigliare alla donna di non avere più gravidanze. I rischi, ogni volta che si ripete il cesareo, diventano maggiori perché si va a riaprire una cicatrice su un tessuto sul quale si è già intervenuti in precedenza e che non restituirà mai una condizione ottimale al 100%.

Per questo motivo il parto spontaneo è la scelta migliore da preferire, salvo quando sussistano condizioni per le quali i rischi sono maggiori dei benefici e, di contro, il parto cesareo assicuri maggiori vantaggi e sicurezze rispetto ai rischi del parto naturale.

Si sceglie di fare il cesareo in tutte quelle condizioni in cui questo maggior rischio viene compensato o superato da una condizione particolare che interviene in quella singola gravida.

Ci può fare un esempio?

Uno dei più calzanti è quello del caso in cui si ha una placenta previa. In questi casi la placenta si è inserita davanti al canale cervicale, quindi in caso di travaglio e parto il bambino per uscire romperebbe la placenta causando un’emorragia massiva. In quel caso, quindi, il parto spontaneo sarebbe gravemente lesivo, se non addirittura mortale, rispetto al parto cesareo.

Questo è uno degli esempi di cesarei in elezione, ovvero tutti quei casi in cui si è già a conoscenza che il parto spontaneo sarebbe più pericoloso e si preferisce praticare il cesareo perché è più vantaggioso per la salute della donna rispetto ai rischi certi che comporterebbe un parto spontaneo in quelle particolari condizioni.