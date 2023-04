Cosa rende molto speciali i bambini nati ad aprile, secondo la scienza

Secondo una serie di ricerche scientifiche, il carattere dei bambini e delle bambine cambia a seconda se si nasca, ad esempio, in un mese primaverile piuttosto che in uno invernale.

Il mese di nascita può incidere sul carattere. A dirlo è una serie di ricerche scientifiche, secondo le quali le caratteristiche del temperamento dei bambini e delle bambine cambiano a seconda se si nasca, ad esempio, in un mese primaverile piuttosto che in uno invernale. Ecco quindi che i neonati venuti al mondo in aprile, potrebbero essere solari, restii ad addormentarsi presto la sera, e diventare adulti con una forte indole carismatica. Andiamo a scoprire cosa rende speciali i piccoli nati nel mese della primavera.

1. Staranno alzati fino a tardi

Uno studio sulla rivista Sleep ha rilevato che le persone con compleanni nei mesi primaverili, ma anche estivi, generalmente vanno a letto più tardi rispetto a chi è nato in autunno o in inverno. Quindi, potrebbe essere molto probabile che il vostro bambino o la vostra bambina non voglia andare a dormire tanto presto.

2. Potrebbero essere positivi e solari

Uno studio del 2014, effettuato su alcuni studenti universitari ungheresi, ha rilevato che i bambini nati a marzo, aprile e maggio hanno maggiori probabilità di avere un punteggio più alto sulla scala ipertimica, in età adulta. Una persona con un temperamento ipertimico è per natura, energica, ottimista e positiva, oltre ad avere una buona dose di autostima.

3. Futuri leader

Secondo i ricercatori della Sauder School of Business, dell’Università della British Columbia, i bambini nati ad aprile (e in parte anche quelli nati a marzo) hanno maggiori probabilità di diventare leader aziendali, rispetto a quelli nati in estate. Nello studio sono state analizzate le date di nascita di 375 amministratori delegati di 500 aziende tra il 1992 e il 2009: gli studiosi hanno concluso che ciò è dovuto al periodo in cui i nati in questi mesi iniziano l’anno scolastico, dato che i bambini di aprile generalmente sono i più grandi della classe e quindi vivono l’esperienza di leader dall’inizio della vita.

4. Hanno un minor rischio di asma

Uno studio del 2015 sui bambini di New York City ha rilevato che chi compie gli anni nei mesi primaverili ha un rischio inferiore di avere problemi di salute legati all’asma: questo potrebbe essere dovuto al fatto che gli acari della polvere sono più abbondanti in primavera e se si è esposti durante i primi due mesi di vita, ciò potrebbe rafforzare la risposta immunitaria.

5. Hanno un minor rischio di ADHD

Lo stesso studio rileva che l’ADHD è più comunemente diagnosticato nei bambini nati più avanti nell’anno. Anche qui, potrebbe esserci una correlazione su quando si comincia l’anno scolastico, dato i bambini più piccoli in classe sono spesso quelli con più difficoltà a trovare la calma e la disciplina necessarie ad affrontare tante ore tra i banchi.

6. Protezione solare appena nati

Nascere ad aprile significa anche che i piccoli conoscono il sole estivo sin dai primissimi mesi di vita. Gli studi hanno dimostrato che i bambini nati in primavera sono più a rischio di melanoma in età adulta, forse, proprio perché vengono esposti al sole sin da subito.