Quando nasce il senso dell'umorismo nei bambini? La risposta della scienza

É possibile capire quando nasce il senso dell’umorismo nei bambini? Questa è stata la domanda sul quale un team di ricercatori dell’Università di Bristol ha sviluppato uno studio su 700 bambini provenienti da tutto il mondo.

Nella ricerca, per la prima volta, è stata mappata la capacità nei bambini dalla nascita fino ai 4 anni di vita, di ridere e fare battute. Scopriamo i risultati ottenuti dagli studiosi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Behavior Research Methods, ha visto un gruppo di ricercatori della School of Education di Bristol determinare in un campione di 671 bambini di età 0-4 anni provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada, quali tipi di umorismo sono presenti nelle prime fasi dello sviluppo e le età in cui emergono i diversi tipi di umorismo.

Gli studiosi hanno sviluppato l’EHS, ovvero l’Early Humor Survey una sorta di questionario composto da 20 domande e hanno chiesto ai genitori dei bambini coinvolti nella ricerca di completare il sondaggio sullo sviluppo dell’umorismo dei loro figli.

I risultati mostrano che già a 1 mese di vita alcuni neonati apprezzavano l’umorismo. Inoltre:

In più i ricercatori hanno scoperto che una volta che i bambini producevano umorismo, questo sarebbe stato riprodotto spesso.

Della totalità dei bambini intervistati, gli studiosi hanno identificato ben 21 diversi tipi di umorismo con una distinzione in base all’età dei bambini stessi.

Dai risultati ottenuti, la Dott.ssa Elena Hoicka, Prof.ssa associata alla Bristol’s School of Education e autrice senior dello studio, ha affermato:

Lo studio ha evidenziato che l’umorismo è un processo complesso che si sviluppa nei primi quattro anni di vita. Data la sua universalità e importanza in così tanti aspetti della vita dei bambini e degli adulti, è importante sviluppare strumenti per determinare come si sviluppa prima l’umorismo in modo da poter comprendere ulteriormente non solo l’emergere dell’umorismo stesso, ma come l’umorismo può aiutare i bambini a funzionare cognitivamente, socialmente e in termini di Salute.