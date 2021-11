Il profumo dei neonati abbassa l'aggressività dei maschi

Da uno studio recente è emerso che il profumo secretato dai neonati abbassa l’aggressività negli adulti maschi.

Tutto dipenderebbe da una particolare molecola che, a livello sociale, risulta essere molto importante. Scopriamo il perché e come è stato condotta la ricerca scientifica.

Lo studio, pubblicato su Science Advances, si è basato su una caratteristica tipica degli esseri umani e di molti mammiferi, i quali possono emettere una particolare molecola detta esadecanale, o HEX.

La ricercatrice del Weizmann Institute of Science nonché autrice senior dello studio in questione, la Dott.ssa Eva Mishor, ha affermato:

Questa molecola non ha un odore particolarmente percettibile ma se la annusi può influire sul modo con cui agisci nei confronti degli altri, in particolare per quanto riguarda il livello di aggressività.

C’è da specificare che la natura della molecola esadecanale (HEX) non è stata scoperta in questo studio bensì in precedenti ricerche dove si era giunti alla conclusione che la molecola avrebbe agito da agente chemiosegnaletico.

Nella ricerca promossa da un team di ricercatori della Weizmann Institute of Science, i partecipanti (donne e uomini adulti) dovevano seguire un test nel quale avrebbero dovuto sfogare la loro aggressività arrecando spavento a un’altra persona attraverso dei forti rumori.

Gli studiosi hanno evidenziato nei due gruppi sottoposti al test che:

le donne esposte alla molecola HEX eseguivano dei rumori più forti rispetto alle donne non esposte alla stessa molecola;

alla molecola HEX eseguivano dei rumori più forti rispetto alle alla stessa molecola; gli uomini esposti alla molecola HEX producevano, invece, rumori più leggeri rispetto agli uomini non esposti.

Le differenze di reazione tra donne e uomini al profumo del neonato

I risultati degli esperimenti condotti sul campione di donne e uomini esposte alla molecola HEX hanno evidenziato due diverse particolarità:

Ovvero che le donne esposte al profumo del neonato tendevano a reagire in modo un po’ più aggressivo rispetto agli uomini. Sebbene uno studio passato ha sottolineato come l’odore del neonato abbia degli effetti piacevoli, paragonabili a quelli di una droga, sul cervello della donna, in questo nuovo studio viene evidenziata la differenza con il sesso maschile.

Questa differenza potrebbe essere data dal fatto che l’aggressività maschile, nel corso della storia evolutiva fino ad oggi, spesso si è tradotta in atti violenti contro i neonati. Mentre, l’aggressività femminile, al contrario, si è quasi sempre manifestata in difesa dei figli. Tale differenza tra i due generi sessuali può rappresentare la spiegazione più plausibile del perché la molecola HEX abbia un effetto diverso sulle donne e sugli uomini.