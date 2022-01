È giunta al termine la gravidanza di Levante che, in attesa del suo primo bebè, ha postato su Instagram i suoi pensieri sulla nuova vita che l’attende.

La cantante siciliana ha emozionato i suoi follower a un passo dal parto. Un momento atteso e pieno di aspettative ma soprattutto ricco di emozione così come le parole di Levante, pregne di affetto ma anche di domande intense:

Come ci si prepara a una nuova vita?

Levante: il termine si avvicina. Le parole dell’attesa su Instagram

Il post che Levante ha pubblicato sui social è una riflessione alla nuova vita che attende ogni futura mamma che come lei è in attesa di poter conoscere e stringere tra le braccia il suo piccolo bambino.

Parole dolci, simpatiche e pregne di speranze quelle di Levante che, questo weekend di inizio gennaio, ha dedicato all’attesa di un evento importante come la nascita di suo figlio. Si legge, infatti:

Siamo fuggiti al mare per questo ultimo weekend prima della nuova vita.

Come sempre: con delle valigie.

Penso e ripenso a tutte le volte in cui ho dovuto ricominciare, c’erano delle valigie.

Se ho preparato quella per l’ospedale?

Non ancora, lo faccio appena torno a casa.

Se sono in ansia? Nemmeno un po’.

Ho la indomabile curiosità di guardare in faccia quello che mi aspetta e aspetto.

Levante: “Non smetto di guardarmi i piedi, mi ricordo chi sono stata”

Levante, dal carisma importante, allegra e sicuramente determinata non solo nella vita privata ma anche in quella professionale, non poteva star ferma solo ad aspettare l’arrivo del suo bebè. Infatti, anche in un altro post Instagram l’impegno di Levante verso la carriera e la dinamicità della vita è un augurio per il nuovo anno a fare cose sempre nuove e bellissime.

Care e Cari voi,

Anche quest’anno ho fatto delle cose bellissime, mi sono impegnata tanto e il frutto di questo impegno per certe cose l’ho visto in breve termine e per altre lo vedrò con l’anno nuovo.

Scorrendo nel feed c’è già un riassunto delle cose fatte, direi che aggiungere l’ennesima sintesi non è necessario.

In questo giorno di fine anno vedo solo un gigantesco inizio, ma mi gusterò il tramonto fino alla fine e rinascerò con l’alba.

La degna conclusione del post, già di per sé magnifico, fa riferimento alla dinamicità della vita che tanto rappresenta la cantante siciliana:

Nell’attesa non me ne sto ferma, ho il pensiero ai nuovi progetti che sono venuti a cercarmi (fortunatamente le cose belle sanno trovarci) e al disco nuovo. Questa foto l’ho scattata ieri… io non smetto di guardarmi i piedi, mi ricordo chi sono stata, la strada che ho fatto e quella che dovrò fare. Oggi vedo anche una collina e penso che mi si è affollato il paesaggio. Febbraio non mi era mai parso così bello da qui.

Anche questa volta Levante ha donato quello che di meglio ha, la sua voglia di vita e la sua naturalezza. Lei che con le sue parole e la sua voce mira sempre al bersaglio senza sbagliare un colpo. Lei che ha raccontato il suo viaggio giunto ora a una tappa importante, tutto con una consapevolezza da cui può solo imparare.