Barbara Berlusconi: mamma per la quinta volta, è nato Ettore

La famiglia Berlusconi si allarga con l'arrivo di Ettore Quinto figlio di Barbara Berlusconi, diventata mamma per la quinta volta.

É il 14° nipote per Silvio Berlusconi e il quinto figlio di Barbara Berlusconi che è diventata mamma in una clinica svizzera.

Barbara aveva annunciato sui social la dolce attesa nel maggio scorso ma tutti pensavano fosse uno scherzo. Ebbene, pare non sia così e per la famiglia Berlusconi, Ettore, è il quinto erede.

Barbara Berlusconi, già mamma di altri 3 bambini (i primi due nati dal suo precedente matrimonio con Giorgio Valaguzza e gli ultimi due con l’attuale compagno Lorenzo Guerrieri) è al settimo cielo.

Il parto è avvenuto in una clinica svizzera ma era maggio scorso quando la futura mamma Barbara (37 anni) aveva postato sul suo profilo Instagram una foto della sua famiglia con la didascalia:

La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina! Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto.

Ettore Quinto: il “quinto” erede di casa Berlusconi

Di certo in casa Berlusconi non mancano gli eredi maschi. Ettore è l’ultimo di una lunga stirpe di nipotini che il nonno Silvio vanta in famiglia. 14 nipoti con una predominanza di maschietti.

Barbara non aveva sbagliato quando in dolce attesa aveva “intuito” fosse un altro maschio ed ha tenuto fede a ciò che aveva preannunciato, il bebè infatti si chiama Ettore Quinto.

Il piccolo Berlusconi è arrivato in famiglia dopo i suoi 3 fratelli: Alessandro ed Edoardo nati rispettivamente nel 2007 e 2009, avuti dall’unione con l’ex marito Giorgio Valaguzza, e Leone e Francesco Amos nati nel 2016 e il 2018, avuti da Lorenzo Guerrieri, suo attuale compagno e neo papà di Ettore Quinto.

Nonno Berlusconi ha, dunque, accolto con grande gioia nella sua già numerosa famiglia anche lui, Ettore, diventando così il 14esimo nipote dopo l’ultimo nato, Emanuele Silvio Berlusconi, figlio dell’ultimo genito dell’ex presidente del Consiglio, Luigi Berlusconi e la consorte Federica Fumagalli.