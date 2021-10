Ecco perché i bambini vanno protetti dall'inquinamento: il decalogo per i genitori

Proteggere la salute dei bambini dall'inquinamento ambientale è fondamentale per crescere in modo sano e sicuro. Il decalogo dei pediatri per i genitori su come comportarsi per salvaguardare la vita dei più piccoli.

L’importanza di essere protetti dall’inquinamento ambientale è un diritto dei bambini e un dovere dei genitori. Viviamo in un mondo sempre più inquinato e a farne le spese sono proprio i più piccoli che andrebbero tutelati in modo accurato da un ambiente che, anno dopo anno, si deteriora sempre di più diventando umanamente ingestibile.

L’inquinamento dell’aria, il fumo di sigaretta, il rumore e tutte le sostanze chimiche e cancerogene presenti nell’ambiente, nel tempo incidono in modo negativo sulla salute e il sano sviluppo dei bimbi. Ecco che i pediatri e i neonatologi hanno messo a punto un decalogo per i genitori, dieci comportamenti (o regole) da seguire per salvaguardare la vita dei propri figli dall’inquinamento ambientale.

Bambino (1-6 anni) Il legame tra bambini e natura, un contatto che fa bene e stimola la crescita Il legame tra i bambini e la natura che li circonda è unico e i benefici innumerevoli. Ecco come stimolare questo rapporto.

Proteggere i bambini dall’inquinamento ambientale: il decalogo per i genitori

L’OMS ha stimato che l’esposizione all’inquinamento ambientale determini solo in Europa, ogni anno, più di 400.000 decessi prematuri. Non sono mancati anche studi scientifici in merito, basti pensare che molte ricerche hanno dimostrato come l’esposizione all’inquinamento nelle prime fasi della gravidanza e fino al secondo anno di vita del bambino può sviluppare malattie che durano anche per tutta la vita. Parliamo, in modo particolare di:

disturbi dello sviluppo neurologico;

obesità infantile;

compromissione della funzione polmonare;

attacchi di asma;

otite media;

aumento della mortalità infantile.

Dunque, migliorare settori ambientali primari come l’aria, l’acqua ma anche l’inquinamento acustico in città risulta essere la chiave giusta per prevenire le malattie e migliorare la qualità della vita della popolazione generale.

Per tutelare maggiormente la salute dei più piccoli, la Sip (Società Italiana di Pediatria) ha presentato un Documento dal titolo: “Inquinamento atmosferico e salute. Le proposte delle società scientifiche pediatriche e del gruppo di lavoro ‘Ambiente e primi 1000 giorni’ per migliorare la salute dei bambini e delle famiglie” sviluppato dalle società scientifiche e dalle associazioni pediatriche all’interno del progetto di lavoro Ambiente e primi mille giorni con l’obietto di tutelare la salute dei bambini e delle famiglie realizzato con il supporto finanziario del CCM-Ministero della Salute.

Il documento prevede azioni concrete da parte di molte associazioni per ridurre l’inquinamento e il suo impatto sulla salute in modo da poter costruire contesti di vita sani.

News Bambino (1-6 anni) Il silenzio è d'oro, anche per la crescita dei bambini Quali sono i benefici del silenzio nello sviluppo cognitivo dei bambini e e quali quelli dannosi provocati dal rumore sulla salute psicofisica dei ...

Il decalogo per i genitori: come proteggere i più piccoli

Come possono intervenire i genitori al fine di salvaguardare e proteggere la salute dei propri bambini? Una proposta sviluppata in dieci punti raccoglie i consigli più salienti da mettere in pratica per ridurre l’inquinamento atmosferico e ambientale.