Stress quotidiano da Covid: i genitori sono più stressati alle 21, lo studio

I risultati di uno studio sviluppato dall’Ohio State University sui genitori in tempo di pandemia ha evidenziato come lo stress quotidiano da COVID-19 abbia influito sulla disciplina dei genitori.

La ricerca ha misurato i vari momenti di stress percepito dalla mamma e dal papà durante il corso di una giornata e come questi livelli fossero più alti di sera. Scopriamo le cause e come influisce tale aggressività sui figli.

Lo studio, pubblicato recentemente sul Journal of Family Violence, ha analizzato 323 genitori di bambini di età compresa tra 2 e 12 anni nell’Ohio centrale, reclutati online e attraverso il passaparola.

L’obiettivo del team di ricercatori era scoprire come lo sconvolgimento della vita familiare causato dalla pandemia abbia influito sull’uso della disciplina.

A ogni genitore è stato dato un sondaggio base da completare che includeva domande sui loro livelli di stress complessivi e sulle pratiche di disciplina genitoriale da loro adottate.

In un secondo momento, gli studiosi hanno chiesto ai genitori di completare un breve sondaggio direttamente sui loro smartphone 3 volte al giorno, alle ore 10 del mattino, poi alle 15 e infine alle 21 di sera per 2 settimane (13 aprile 27 maggio 2020) durante il periodo di soggiorno a domicilio COVID-19 in Ohio in modo da valutare il loro attuale livello di stress e segnalare eventuali usi di disciplina su uno dei loro figli nelle ore precedenti.

La Dott.ssa Bridget Freisthler, autrice senior dello studio e prof.ssa di assistenza sociale presso l’Ohio State University, ha affermato:

La disciplina aggressiva è stata segnalata più spesso ai sondaggi delle 15 e delle 21 rispetto a quelli delle 10. Nel corso della giornata, lo stress si è accumulato per i genitori e potrebbe essere più difficile per loro controllare le loro risposte al comportamento scorretto dei loro figli.

Genitori più stressati alle 21 di sera: i risultati dello studio

Dallo studio effettuato è emerso che le azioni disciplinari più aggressive intraprese dai genitori verso i rispettivi figli si svolgevano maggiormente nella fascia pomeridiana delle 15:00 e quella serale delle 21:00.

La spiegazione dell’orario è data dal fatto che i genitori tendono ad accumulare tutto lo stress durante le ore diurne e, dunque, essere più propensi a usare una disciplina più forte di sera.

