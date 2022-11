Sei una "mamma o un papà mandorla" se dici queste frasi (che è meglio evitare)

In un video del 2014, Yolanda Hadid, madre della supermodella Gigi, la incoraggiava a mangiare poco così che potesse avere un fisico perfetto. In maniera forse meno drastica, molti di noi potrebbero aver incoraggiato i figli ad essere critici nei confronti del proprio corpo.

Cosa significa essere una “mamma o un papà mandorla”? “Prendi un paio di mandorle e masticale molto bene”, era stata la risposta di Yolanda Hadid di Real Housewives a sua figlia Gigi Hadid, quando quest’ultima si era lamentata di “sentirsi davvero debole” in una clip dello show datata 2014, diventata poi virale sul web. La madre ha recentemente spiegato a People che quelle parole sono state prese fuori contesto e che “non hanno nulla a che vedere con la realtà delle nostre vite“. Tuttavia, a settembre 2022, la stessa ha pubblicato un TikTok che la ritrae mangiare una ciotola di mandorle con la didascalia #worstmever (la mamma peggiore di sempre) e #almonds (mandorle).

Nonostante sia probabile che molti genitori non si siano mai spinti al punto di incoraggiare un figlio a non mangiare (o mangiare un paio di mandorle e masticarle molto bene) per non ingrassare, ci sono alcune frasi, forse meno drastiche ma molto più comuni, che in un modo o nell’altro hanno insegnato ai figli ad essere critici nei confronti del proprio corpo.

Storie Neogenitori e critiche, le frasi (che feriscono) da evitare sempre e comunque Allattare troppo. O troppo poco. Fare cosleeping. Oppure meglio di no. Tornare al lavoro dopo il parto? Ma chi te lo fa fare? Critiche e consigli n...

Frasi che sarebbe sempre meglio evitare. Huffpost, insieme ad Alissa Rumsey, autrice di Unapologetic Eating, e una serie di esperti, ha individuato alcune di queste frasi. Se le hai dette, probabilmente sei fra le “mamme e i papà mandorla”, senza nemmeno essertene accorto.

“Lo sai che se perdessi soltanto qualche chilo, correresti molto più veloce?“; “Bevi acqua se hai fame, probabilmente hai solo sete“; “Non hai fame, sei solo annoiato“. E ancora: “Niente dessert per me stasera. Oggi mi sono comportato male“; “Sei sicuro di volere mangiare quella cosa?“; “Non posso credere che stia indossando quel vestito! Non ha il corpo adatto!“; “Mi sembra che sia ingrassata“; “Mangerò solo un’insalata“.

Il video social di Yolanda Hadid ha generato una serie di altri contenuti su TikTok: tanti ragazzi hanno condiviso la propria esperienza sulla piattaforma, pubblicando quelle che sono state secondo loro le frasi dei propri “genitori mandorla”, che hanno contribuito a instillargli nella mente un’ideale di fisicità, associato alla magrezza, tossico e pericoloso.