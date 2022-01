Una delle bookblogger più seguita negli ultimi anni, Francesca Crescentini, creatrice del blog Tegamini, ha annunciato sul suo profilo Instagram la lieta notizia ai molti follower che la seguono: è in attesa di un secondo bimbo.

La dichiarazione della gravidanza è accompagnata da una simpatica foto che ritrae alcuni dinosauri in primo piano e la didascalia è più che palese: “La famiglia si allarga”.

L’annuncio di Tegamini con dinosauri: “La famiglia si allarga”

Francesca Crescentini non è solo un’imprenditrice del web con la passione per i libri, i viaggi e l’arte in generale ma oggi, più che mai, è anche una mamma in attesa del secondo bebè. Ed è così che Francesca, in arte Tegamini, ha rivelato sui social la sua neo condizione di donna in stato interessante.

L’annuncio di Tegamini con i dinosauri è dolce e sicuramente di riguardo per il suo primo figlio avuto nel settembre del 2016. La foto postata su Instagram è, infatti, rappresentativa di una famiglia che si sta allargando. Nel post, Tegamini, ha scritto:

Allora, visto che tutte le cose importanti tendiamo a dirle avvalendoci dei dinosauri, anche a questo giro va così: il nostro branco si espande – insieme a me. Attendiamo con grande e sventatissima gioia una creatura nuova. No, non è un triceratopo, ma sosteneteci in questa maldestra ma efficace metafora visiva. Speriamo bene. Anzi, speriamo nel più felice dei futuri. 😊🌟❤️

Tegamini: grinta, risate e consigli di lettura

Di origini piacentine, Tegamini, classe 1985, è molto seguita sui social. Il suo blog omonimo è una vetrina di viaggi, libri e recensioni corredate da immagini e foto che esprimono tutta la grinta e la passione per un lavoro che ha visto Francesca Crescentini sempre in continua evoluzione e crescita.

Accanto a tutta questa voglia di comunicare, Tegamini accosta piccole pillole della sua vita privata in compagnia della sua famiglia sul suo profilo Instagram. Oggi, con il post dedicato alla sua seconda gravidanza. In una precedente intervista la stessa Tegamini aveva dichiarato in merito al suo ruolo di mamma del piccolo Cesare:

Non mi sono riconvertita a mamma-blogger ma mio figlio è entrato a far parte di quello che faccio online. Lo racconto con le parole più che per immagini, ci sono già molto io nel mio blog, mio figlio lo tengo per me.

Nella sua vita professionale Tegamini dispensa in tutta la sua esperienza lavorativa consigli di lettura non solo sulla maternità ma anche per bambini, un esempio sono i 6 imperdibili libri che la blogger suggerisce come lettura per i più piccoli. Perché leggere al bambino è importante per aiutarlo a crescere nel migliore dei modi e Francesca Crescentini questo lo sa bene.