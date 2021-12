Come usare il set manicure neonato e i 3 migliori da acquistare online

Come usare il set manicure per il neonato e cosa deve contenere al suo interno per risultare completo e funzionale. I migliori 3 da scegliere online per la cura del bebè

In vista delle imminenti festività, il set manicure può rappresentare anche un ottimo regalo di Natale per le neo mamme, così come un’idea regalo eccellente per un baby shower. Scopriamo come usare il set manicure nel miglior modo possibile e cosa deve contenere al suo interno per risultare completo.

Set manicure neonato: cosa comprende?

Un set manicure per neonato che si rispetti per essere considerato utile ed efficiente deve contenere nel suo astuccio diversi prodotti dedicati alla cura delle mani nella prima infanzia e, in modo particolare, tutto il necessario per prendersi cura delle unghie del neonato, per evitare che si graffi.

Sono indispensabili:

un paio di forbicine con la punta arrotondata;

con la punta arrotondata; un tagliaunghie per bambini ;

; una limetta morbida per accorciare le unghie senza tagliare (opzionali);

per accorciare le unghie senza tagliare (opzionali); una pinzetta per muco o capelli (opzionale).

Come usare il set manicure neonato

I neonati possono nascere già con le unghie lunghe e questo può comportare il rischio di graffiarsi il viso, oltre che poter graffiare il seno della mamma durante l’allattamento.

Per questi motivi, accorciare le unghie del bebè risulta importante per la sua incolumità e per quella della mamma. Ma come usare il set manicure? Ecco alcuni consigli:

Nelle prime 4 settimane di vita del neonato, le unghie sono molto morbide e fragili. Per questo è sconsigliato usare inizialmente le forbicine ma orientarsi sull’utilizzo di una lima morbida in cartone meno aggressiva sulla pelle delicata del bebè. Da considerare l’età del neonato e in merito a questo, adoperare i diversi attrezzi del set manicure.

Dalla nascita e per i primi 6 mesi è quindi consigliato l’utilizzo della limetta morbida in cartone. Dai 6 ai 12 mesi si potranno adoperare le forbicine con punta arrotondata. In ultimo, dopo il primo anno di vita del bebè, sarà possibile usare il tagliaunghie. Ecco come procedere:

iniziare a tagliare le unghie solo se il bambino è calmo, magari dopo il bagnetto serale, dopo l’allattamento o mentre dorme; tenere la mano del piccolo ben ferma, evitando movimenti improvvisi; tirare leggermente la pelle del polpastrello verso il palmo della mano, in modo da avere più margine tagliando le unghie; tagliare l’unghia in modo dritto, evitando i lati che potrebbero far crescere male l’unghia creando infezioni; in ultimo, smussa gli angoli delle unghie con la lima per evitare eventuali graffi.

Le unghie delle mani andranno tagliate una volta la settimana, mentre quelle dei piedi una volta al mese.

Set manicure neonato: 3 kit da acquistare online

Set Manicure Neonati| Kit 4-in-1 per Baby Un set per unghie dedicato alla cura del bebè: un comodo kit 4 in 1 da poter usare anche come regalo per una nascita o un baby shower, ideale in viaggio. 9 € su Amazon Pro Set 4 in 1: forbicine, tagliaunghie, lima e pinzetta

Astuccio compreso, ideale per i viaggi e da portare in borsa

Forbicina in acciaio inox

Disponibile anche nella variante color verde

Età: +0 mesi Contro Nessuno

Chicco Igiene e Benessere Set Manicure Bambina, Rosa Un set per la cura e il benessere del neonato firmato Chicco, da regalare come dono a Natale ma anche come pensiero per una nascita o un baby shower. 12 € su Amazon Pro Forbicine per il neonato con lame ricurve e arrotondate, provviste di un cappuccio di protezione

Sei limette in cartone morbido usa e getta

Un tagliaunghie con estremità arrotondata e impugnatura antiscivolo

Spazzolino per unghie con setole in nylon anallergiche

Comodo astuccio ideale anche in viaggio Contro Nessuno