Come devono essere le forbicine per neonato, per una corretta cura delle unghie

Per l'igiene del bebè è indispensabile prestare attenzione alla cura delle unghie, di mani e piedi. Ecco perché scegliere le giuste forbicine per neonato è importante: i 5 modelli migliori da acquistare online.

Può capitare che i neogenitori, specie se alle prese con il primo figlio, abbiano un po’ di timore nell’utilizzare le forbicine sul neonato, non sapendo bene come procedere nel tagliare quelle minuscole unghie.

Spieghiamo allora come intervenire con il prodotto dedicato alla cura dell’igiene del neonato più idoneo da acquistare online.

Forbicine per neonato: come si usano?

Nell’utilizzare al meglio le forbicine per neonato bisogna, prima di tutto, capire qual è il momento più adatto per tagliare le unghie al bimbo. Su questo punto le linee guida del Ministero della Salute per la cura e l’igiene del bebè indicano il momento successivo al bagnetto come quello migliore per procedere al taglio delle unghie:

Si possono tagliare le unghie del piccolo (che si saranno ammorbidite con l’acqua) utilizzando forbicine a punta arrotondata: il profilo delle unghie delle mani segue la curvatura del polpastrello delle dita, mentre quello dei piedi è più lineare, conservando l’angolatura alle estremità.

In alternativa, se non fosse possibile fare il bagnetto o la doccia al neonato, è consigliata, prima di tagliare le unghie, l’immersione della mano in acqua tiepida per alcuni minuti proprio per ammorbidire le unghie. Inoltre, è da ricordare, come specificato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù:

Le unghie dei piedi dei bambini non devono mai essere tagliate troppo corte.

È importante fare attenzione a non approfondire troppo il taglio, in questo caso per entrambe le unghie degli arti inferiori e superiori. Questa accortezza servirà a prevenire il rischio di unghia incarnita, ovvero dell’unghia che crescendo, penetra nella pelle intorno al dito procurando fastidio e dolore al neonato.

Infine, è bene prestare attenzione agli angoli delle unghie: questi non devono mai essere appuntiti, poiché il bambino potrebbe graffiarsi la pelle. Quindi, se fosse necessario, dopo aver utilizzato le forbicine procedere smussando gli angoli usando una lima in cartone usa e getta.

In ultimo, si consiglia di consultare un dermatologo qualora l’unghia o più di una, dovesse presentarsi di un colore “strano” o avere una forma diversa nella curvatura o nella consistenza.

Come scegliere le migliori forbicine per neonato

In commercio esistono diverse tipologie di forbicine realizzate per la cura e l’igiene delle unghie del neonato, ma come scegliere quelle più idonee? Ecco cosa considerare prima dell’acquisto:

materiale : l’acciaio è il materiale che, rispetto ad altri, risulta essere il migliore in termini di resistenza nel tempo;

: l’acciaio è il materiale che, rispetto ad altri, risulta essere il migliore in termini di resistenza nel tempo; forma : le forbicine per neonato devono presentare una punta dalla forma arrotondata . Questa caratteristica garantisce un taglio ottimale in un solo gesto ottenendo, in più, la massima sicurezza possibile, eliminando ogni rischio di graffiare o ferire la pelle del piccolo;

: le forbicine per neonato devono presentare una punta dalla forma . Questa caratteristica garantisce un taglio ottimale in un solo gesto ottenendo, in più, la massima sicurezza possibile, eliminando ogni rischio di graffiare o ferire la pelle del piccolo; impugnatura ergonomica: ciò che rende un paio di forbicine sicure è l’impugnatura che deve essere antiscivolo ed ergonomica. La maggior parte dei modelli presentano un’impugnatura in plastica o gomma e sono, queste, le tipologie più utilizzate dai genitori; mentre altri modelli presentano un impugnatura in acciaio e vengono usati sui bambini un po’ più grandi.

Forbicine neonato: i prodotti da acquistare online

Chicco Forbicine per Bambini, Azzurro Le forbicine Chicco sono un valido aiuto per la cura e l'igiene del neonato. Dalla punta arrotondata e dalle lame incurvate, le forbicine possono essere usate dalla nascita sino ai 3 anni. 7 € su Amazon Pro Lame incurvate in acciaio Inox

Punta arrotondata e facile nell'utilizzo

Ideali dai 0 mesi sino ai 3 anni

Fori per le dita rivestiti in gomma antiscivolo

Cappuccio di protezione incluso Contro Nessuno

Lulabi Disney Winnie Forbice Unghie Bimbo, Giallo Per l'igiene e la cura delle unghie del neonato, la forbicina Lulabi Disney rappresenta la scelta ottimale: simpatici disegni e impugnatura ergonomica per una totale sicurezza. 2 € su Amazon Pro Materiale: acciaio inossidabile e plastica

Con cappuccio per la protezione delle lame

Punte arrotondate

Età: +0 mesi

Senza Nichel Contro Nessuno

Nuk, Welcome Set Succhietto e Beauty inclusi Il set di Nuk, racchiuso all’interno di un elegante beautycase con stelle, comprende spazzole e massaggiagengive, ma anche forbicine e ciuccio con apposito contenitore. 28 € su Amazon 29 € risparmi 1 € Pro Prodotti di alta qualità

Idea regalo molto bella e ben fatta Contro Un po' costoso

Set Manicure Neonati| Kit 4-in-1 per Baby Un set per unghie dedicato alla cura del bebè: un comodo kit 4 in 1 da poter usare anche come regalo per una nascita o un baby shower, ideale in viaggio. 11 € su Amazon Pro Set 4 in 1: forbicine, tagliaunghie, lima e pinzetta

Astuccio compreso, ideale per i viaggi e da portare in borsa

Forbicina in acciaio inox

Disponibile anche nella variante color verde

Età: +0 mesi Contro Nessuno