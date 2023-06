Il seggiolino per bagnetto, l'accessorio indispensabile per chi ha poco spazio

Chi ha poco spazio e non può optare per la vaschetta può acquistare un seggiolino per bagnetto, pratica e comoda: ecco i modelli migliori in commercio.

Non tutti, però, dispongono di spazio sufficiente in casa per attrezzarsi con una vaschetta per il bagnetto; si può quindi ovviare acquistando un seggiolino per il bagnetto, da posizionare nella vasca o in doccia.

A cosa serve il seggiolino per bagnetto?

I seggiolini per il bagnetto nascono per offrire un supporto pratico, soprattutto quando il bambino è ancora piccolo. Si attaccano infatti al pavimento della doccia o alla base della vasca e garantiscono di lavare il bimbo comodamente, permettendogli al tempo stesso di giocare con acqua e pupazzetti vari, senza essere costretto dalle pareti di una vaschetta. È senz’altro una soluzione non ingombrante e per questo molto amata da mamme e papà, soprattutto in caso di spazi ridotti.

Si può usare da quando il bimbo è appena nato – ovviamente da quando può iniziare a fare il bagnetto – e fino ai 18 mesi, età dopo la quale riescono a stare seduti eretti per diverso tempo in maniera autonoma.

Il seggiolino per bagnetto, come detto, può essere usato anche in doccia, mettendo il piccolo a sedere lì per lavarlo in tutta comodità. I vantaggi di un seggiolino sono molteplici:

Tipologie e modelli

Il seggiolino per bagnetto è una piccola sedia che presenta un’imbracatura, impermeabile e generalmente richiudibile. Ci sono schienale imbottito e braccioli di sicurezza, per garantire al bambino di stare comodamente seduto durante le “operazioni” di pulizia.

I modelli in commercio sono generalmente in plastica, e come detto sono provvisti di ventose per aderire al terreno. Di solito ci sono anche giochini incorporati nel seggiolino per distrarre il bambino durante la pulizia. Va detto che il seggiolino non è adatto ai bambini di pochi mesi, e si usa, indicativamente, a partire dai 6. Ogni modello ha poi indicazioni diverse rispetto al peso massimo entro cui può essere utilizzato.

Ogni modello ha poi, ovviamente, le sue caratteristiche peculiari, ma in linea generale i vantaggi che abbiamo poc’anzi elencato sono comuni a tutti i seggiolini per bagnetto.

5 seggiolini per bagnetto da acquistare online

Naturalmente i seggiolini per bagnetto possono essere acquistati anche online. Di seguito vi proponiamo una selezione dei modelli migliori che possono essere trovati su Amazon.

1. Edibaby, Seggiolino Doccia Bimbo

Edibaby, Seggiolino Doccia Bimbo Il seggiolino da bagno Edibaby è fatto di materiali plastici di prima qualità (plastica PP+TPR), forte, durevole e senza BPA, ed è in grado di sostenere fino a 30kg; è consigliato per i bambini tra i 6 e i 24 mesi di età. Per usarlo basta posizionare il sedile nella vasca da bagno e regolare le ventose in modo che il sedile sia saldamente fissato. 29 € su Amazon Pro In materiali plastici di prima qualità (plastica PP+TPR), forte, durevole e senza BPA

Utilizzabile fino a 24 mesi Contro Nessuno

2. Foppapedretti Tuffetto Seggiolino Da Bagno

Foppapedretti Tuffetto Seggiolino Da Bagno Il seggiolino da bagno Foppapedretti ha un davanzalino con giochini colorati e pompetta spruzza acqua, bracciolo di protezione si apre a cancelletto per offrire la massima comodità ai genitori e la sicurezza al bambino. 44 € su Amazon Pro Bracciolo di protezione

Con pompetta spruzza acqua Contro Nessuno

3. BBCare seggiolino per vasca da bagno

BBCare seggiolino per vasca da bagno BBCare è un seggiolino da bagno con allarme della temperatura che indica quando l'acqua è superiore a 37°C. Ha lo schienale sagomato per offrire maggiore comodità e sostegno, a T per un sostegno supplementare, e lati aperti che consentono un facile accesso per lavare i bambini. 35 € su Amazon Pro Con allarme per il controllo della temperatura

Lati aperti per un miglior movimento dei genitori Contro Nessuno

4. Bebeconfort Sedile da bagno girevole – Lime

Bebeconfort Sedile da bagno girevole - Lime Bebeconfort propone un seggiolino da bagno per bambini dai 6 mesi ai 12 mesi (fino a 10 kg), con schienale sagomato ergonomicamente per consentire al bambino di sedersi nella vasca da bagno comodamente e rotazione a 360° unica e brevettata. 24 € su Amazon Pro Schienale sagomato ergonomicamente

Rotazione a 360° Contro Fino a 10 kg

5. Safety 1st seggiolino per bagnetto