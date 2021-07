Bagnetto senza lacrime con la visiera proteggi occhi

Disponibile in diversi colori, modelli e formati, la visiera protegge e ripara gli occhi del bebè dal fastidio di saponi e shampoo. Scopriamo, in questo articolo, quale tipologia scegliere e le migliori 5 da acquistare direttamente online.

Perché acquistare una visiera proteggi occhi per il bagnetto?

È uno degli accessori dedicati alla prima infanzia che favorisce il benessere, l’igiene e la cura durante il bagnetto del bambino nei primi anni di vita: la visiera proteggi occhi ha come obiettivo primario, per l’appunto, quello di riparare gli occhi del bebè da possibili fastidi procurati da bagnoschiuma e shampoo.

Indossata come un cappello, la visiera va a coprire la circonferenza del cranio del bimbo e, agendo da barra protettiva, blocca la fuoriuscita di acqua e detergenti su occhi e viso, lasciando la possibilità al genitore di prendersi cura dell’igiene della testa del piccolo in assoluta sicurezza.

Inoltre, la visiera è realizzata con materiale in morbida gomma, il che la rende adattabile alla nuca del neonato senza procurare dolore o lasciare segni.

Un utilizzo “alternativo” della visiera è quello di usarla per riparare dal sole la pelle delicata del viso del bebè. Ma non solo, un altro modo originale e pratico per usare la cuffia è quando si decide di tagliare i capelli al bambino. In questo modo i ciuffetti tagliati non ricadranno sul viso, rendendo tutta l’operazione molto più facile anche per mamma e papà.

Visiera bagnetto: quale tipologia scegliere

Sul mercato ne esistono di ogni genere: dalla cuffia per doccia in colori diversi, alle visiere a forma di animali. Ogni tipologia di visiera (o cappello doccia) che si andrà a scegliere per il proprio bebè, avrà sempre la medesima funzione: proteggere il viso (e gli occhi) del piccolo durante il bagno.

Nei diversi modelli disponibili all’acquisto, la prima cosa da valutare riguarda il grado di comfort della visiera, ossia la sua vestibilità e l’aderenza alla testa del bambino.

È, dunque, altamente consigliato optare per quei cappelli doccia che sono dotati di una chiusura regolabile che, solitamente, è posta dietro la visiera. I migliori marchi presentano visiere adatte dal primo anno di vita (+12) in poi, sino ai 12 anni, ma non sempre quelle misure corrispondono alla perfezione una volta indossate.

Visiera bagnetto: le migliori da acquistare online

In base alle proprie esigenze e gusti personali, è possibile acquistare comodamente online la visiera per il bagnetto del bimbo. Di seguito una selezione dei migliori 5 con rapporto qualità prezzo eccellente.

OKBABY Hippo - Visiera Proteggi Occhi per il Bagnetto del Bambino 8-36 Mesi Una visiera ampia e morbida che si fissa delicatamente sulla testa del bambino durante il bagnetto e impedisce all'acqua di entrare negli occhi e nelle orecchie. 12 € su Amazon Pro Adatto a bambini dagli 8 ai 36 mesi

Materiale: morbida gomma con visiera in polipropilene

Disponibile in diverse colorazioni

Prodotto 100% made in italy Contro Nessuno

PAMIYO - Cappello da Bagnetto per Bambini Comodo, pratico e dal materiale adattabile e leggero: la visiera per il bagnetto del bambino sarà il prodotto ideale da usare nei primi anni di vita del piccolo. 9 € su Amazon Pro Include 3 Pezzi dai colori diversi

Con paraorecchie

Visiera ampia e regolabile

Materiale: gomma morbida

Contro Nessuno

Visiera per Bagnetto - Doccia per Bambino - Confezione 1 Pezzo Molto utile nella prima infanzia, un prodotto che non può mancare nel momento delicato e divertente del bangetto: la visiera per bambini è disponibile in diversi colori. Compra su Amazon Pro Misura regolabile con bottoni

Materiale morbido e adattabile

Non contiene ftalati

Disponibile in diversi colori

Protegge gli occhi sensibili dei bambini da shampoo, schiuma e sapone Contro Nessuno

Cappello Doccia per Bambini - Banana Paris Dal materiale ultra morbido e dai colori vivaci e sgargianti: la visiera per il bagnetto Banana Paris è l'accessorio dedicato all'igiene del bimbo nei primi anni di vita. 12 € su Amazon Pro Materiale EVA, atossico ed elastico, comodo e morbido

Taglia unica con 4 piccoli scatti a seconda della circonferenza della testa

Adatto per bambini da 0 a 5 anni

Può essere usato per tagliare i capelli e per proteggere il viso dal sole

Contro Nessuno