Rimorchio bici per bambini: perché sceglierlo per le vostre passeggiate a due ruote

Passeggiare con i bambini in bicicletta è un'esperienza piacevole e rilassante, ma come farlo in totale sicurezza? Si può optare per il rimorchio bici, che offre al piccolo un ambiente in cui possa sentirsi a suo agio e fa stare tranquilli i genitori.

In questo articolo ci focalizzeremo sul rimorchio bici per bambini, spiegando perché potrebbe essere la scelta giusta per le vostre passeggiate su due ruote.

Perché usare il rimorchio bici per bambini?

La domanda da farsi, naturalmente, è questa: perché preferire un rimorchio bici al classico seggiolino?

Il rimorchio è generalmente ripiegabile e richiudibile, e si ancora al mozzo della bici grazie a un braccio meccanico con snodo; spesso sono forniti di un sistema di sicurezza che gli impedisce di perdere il controllo in caso di caduta della bici, mentre all’interno presenta delle cinture di sicurezza a cui il bambino viene assicurato.

Esternamente i rimorchi sono in genere waterproof, mentre la struttura è provvista di retine e teli plastificati impermeabili che permettono al bambino di vedere all’esterno anche in caso di pioggia.

Oltre a tutte queste caratteristiche, il rimorchio da bici consente anche di far sentire il bambino in uno spazio sicuro, dove può portare giochi, cibo, proprio come se fosse nella sua cameretta.

Bambino (1-6 anni) Cargo bike per bambini, divertimento e praticità in vacanza e in città Divertirsi in bicicletta in assoluta sicurezza e ricercando il miglior comfort possibile, come? Con la cargo bike per bambini. I modelli disponibil...

I rimorchi hanno uno o due posti a sedere; questi ultimi sono scelti dai genitori con più di un figlio oppure da chi intende riservare dello spazio extra, ad esempio per i bagagli.

Anche rispetto al prezzo esistono prodotti che spaziano dai 200 ai 2000 euro; in genere si consiglia di optare per rimorchi ammortizzati, che rendono piacevole la permanenza del bambino all’interno anche in caso di viaggio lungo, o di percorrenza in terreni sconnessi e pieni di buche, come appunto i sentieri di campagna o nei boschi.

Altre caratteristiche da valutare nella scelta di un rimorchio per bici sono, ad esempio, la presenza di una seduta reclinabile, la presenza e la qualità delle sospensioni – quelli che ne sono privi sono adatti se la bici si utilizza esclusivamente su strade asfaltate -, e la possibilità che si trasformi in un vero e proprio passeggino.

Da che età è possibile usare il rimorchio bici?

Come regola generale, i pediatri suggeriscono di cominciare a portare i bambini in bici solo dopo il compimento del primo anno di vita; questo perché nei primi dodici mesi il cervello è estremamente sensibile e può reagire a urti o scossoni. Solo dopo questo periodo, inoltre, la muscolatura della schiena è sufficientemente sviluppata da consentire al bimbo di riuscire a stare seduto per un certo lasso di tempo, a prescindere che sia nel rimorchio o nel seggiolino.

Il rimorchio per bici è comunque indicato generalmente dai 2 ai 5 anni di età, periodo in cui è importante tenerli allacciati e in massima sicurezza.

Come usare il rimorchio in sicurezza

Prima di trasportare un bambino in bicicletta sarebbe importante conoscere la normative del Codice della Strada sul tema del trasporto dei bambini. In particolare, l’articolo 182 indica che è possibile

trasportare (con seggiolino apposito) i nostri bambini fino ad 8 anni, ma in modo che non ostacolino la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra.

Specifica inoltre che le attrezzature – seggiolini, rimorchi o carrelli – debbano essere “opportunamente assicurate”: significa che, se installate davanti al conducente sul manubrio, devono pesare non più di 15 kg, mentre se installate posteriormente possono superare questo peso, ma non gli 8 anni di età.

Bambino (1-6 anni) Divertirsi in sicurezza: come scegliere il casco bici bambino? Andare in bicicletta è un momento di assoluto divertimento, pura avventura, movimento e socializzazione all'aria aperta: scegliere il casco giusto...

Per usare il rimorchio in sicurezza è importante controllare che sia ben agganciato al perno della bici, e che i bambini al suo interno siano assicurati con l’apposita cintura. Ovviamente il pensiero dei genitori può essere quello di non poter costantemente controllare il bambino all’interno del rimorchio, essendo posizionato posteriormente, e di non farlo avvicinare troppo dalle auto: per questo è preferibile utilizzare il rimorchio in strade non troppo trafficate.

Diversamente dal seggiolino il rimorchio garantisce maggiore equilibrio per chi pedala, e anche in caso di caduta dell’adulto il rimorchio resta in piedi, proteggendo quindi il bambino al suo interno.

Rimorchio bici bambini: 6 prodotti da acquistare online

Al netto delle caratteristiche di cui abbiamo parlato poc’anzi, ecco una breve carrellata di rimorchi bici per bambini che si possono acquistare su Amazon.

1. SEPNINE Rimorchio Bici Bambini

SEPNINE Rimorchio Bici Bambini Questo rimorchio da bici si monta facilmente senza attrezzi aggiuntivi. È dotato di pneumatici di 49 cm di diametro e può trasportare in sicurezza 1 o 2 bambini di età superiore ai 12 mesi. 136 € su Amazon Pro Telaio in acciaio

Catarinfrangente su tutti i lati Contro Nessuno

2. PolirOne Shop PAPILIOSHOP Rimorchio Bici

PolirOne Shop PAPILIOSHOP Rimorchio Bici Questo rimorchio ha ruote posteriori da 20" ammortizzate, mentre la ruota anteriore è piroettante e il maniglione regolabile. Si trasforma in passeggino. 199 € su Amazon 215 € risparmi 16 € Pro Ruota anteriore piroettante e maniglione regolabile

Doppia funzione, rimorchio e passeggino Contro Nessuno

3. KIDIZ® Rimorchio per bicicletta 3 in 1

KIDIZ® Rimorchio per bicicletta 3 in 1 Il rimorchio Kidiz può essere usato come passeggino per passeggiate, shopping, gite in bicicletta, picnic al parco. È robusto e resistente e garantisce la massima sicurezza ai bambini. 144 € su Amazon Pro Con luci a LED anteriori e posteriori

Robusto Contro Nessuno

4. Papilioshop Fox Rimorchio Passeggino

Papilioshop Fox Rimorchio Passeggino Papilioshop propone un rimorchio per bici pratico da piegare grazie alla chiusura a scatto, che si trasforma in passeggino con poche, semplici mosse. 195 € su Amazon 248 € risparmi 53 € Pro Chiusura a scatto per piegarlo velocemente

Freno di stazionamento, protezione ruote, seduta e spallacci imbottiti Contro Nessuno

5. KESSER® Cruiser Rimorchio per bambini

KESSER® Cruiser Rimorchio per bambini Il rimorchio Kesser è dotato di freno a mano e di stazionamento, che con la ruota anteriore a 360° rendono il rimorchio per bicicletta particolarmente facile da manovrare, offrendo il controllo necessario. Può essere facilmente trasformato da passeggino a rimorchio per bicicletta in pochi passaggi. 184 € su Amazon Pro Facile da manovrare

Con rete trasparente per garantire la massima ventilazione ai bambini Contro Nessuno

6. Allen Sports ES2-G, 2 Rimorchio bici per bambini