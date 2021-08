Cargo bike per bambini, divertimento e praticità in vacanza e in città

Divertirsi in bicicletta in assoluta sicurezza e ricercando il miglior comfort possibile, come? Con la cargo bike per bambini. I modelli disponibili e a cosa prestare attenzione prima dell'acquisto.

Scopriamo quanto sono utili le bici per il trasporto dei più piccoli di casa, quali sono le differenze con il seggiolino e i migliori modelli da acquistare direttamente online.

Cargo bike o seggiolino?

La cargo bike è una bici familiare, a tre o a due ruote adatta al trasporto dei bambini su strada. Il seggiolino, invece, è un accessorio che viene montato in sella alla bici e permette, anch’esso, di viaggiare comodamente con il bebè a bordo. Ma qual è la differenza tra quest’ultimo e la cargo bike? Vediamo le differenze.

Seggiolino bici : può essere usato a partire dagli 8-9 mesi di vita del bambino. Quando il bebè riesce a stare seduto in autonomia. Esistono due tipi di seggiolino, quello anteriore , preferito dai più piccini perché riescono a godersi il paesaggio grazie a una visuale completa mentre, i genitori possono avere maggiore controllo del bimbo avendolo di fronte. Il seggiolino posteriore , invece, diventa essenziale quando il bimbo cresce. Infatti, questo tipo di seggiolino è comodo sia per la sicurezza del bebè, che con le gambe non arriverà a toccare la ruota della bicicletta, sia per il genitore che avrà maggiore visuale nella guida e più equilibrio. Arrivano a sostenere sino a 25 kg di peso.

: può essere usato a partire dagli di vita del bambino. Quando il bebè riesce a stare seduto in autonomia. Esistono due tipi di seggiolino, quello , preferito dai più piccini perché riescono a godersi il paesaggio grazie a una visuale completa mentre, i genitori possono avere maggiore controllo del bimbo avendolo di fronte. Il seggiolino , invece, diventa essenziale quando il bimbo cresce. Infatti, questo tipo di seggiolino è comodo sia per la sicurezza del bebè, che con le gambe non arriverà a toccare la ruota della bicicletta, sia per il genitore che avrà maggiore visuale nella guida e più equilibrio. Arrivano a sostenere sino a 25 kg di peso. Cargo bike: ideale per gite, passeggiate all’aria aperta e, soprattutto, per la sicurezza dei bambini su strada. Rispetto al seggiolino, la cargo bike, infatti, è molto più protettiva, robusta e stabile. In più, la bici a tre ruote ha una capienza che arriva fino 50 kg di portata massima. Al di là dal peso che si caricherà sul vano bagagli, la guida della cargo sarà agile e naturale. Infatti, guidare trasportando un bambino sarà molto più facile rispetto al seggiolino anteriore, questo perché il peso sarà posizionato più in basso e ben distribuito lungo i due mozzi. L’unica nota negativa della cargo bike sta nel suo volume che può essere, in alcuni modelli, molto ingombrante.

Cargo bike per bambini: istruzioni per l’uso

Le modalità di utilizzo della cargo bike, per il trasporto dei bambini, sono principalmente 3:

il bambino è seduto davanti al guidatore nel cassone;

al guidatore nel cassone; il bambino è seduto dietro al guidatore nel cassone;

al guidatore nel cassone; il bambino, in casi più rari, può essere seduto davanti, ma in posizione più rialzata. Questa posizione consente alle cargo di essere più agile rispetto alle altre, ma allo stesso tempo richiede una maggiore attenzione alla guida, poiché il baricentro del carico è spostato in alto.

Per il miglior comfort possibile, è possibile acquistare a parte accessori aggiuntivi per la cargo bike come le cappottine per riparare il bimbo da pioggia e vento, ma anche quelle realizzate per riparare il piccolo dai raggi del sole.

Come scegliere la cargo bike per bambini

In commercio esistono diversi modelli di cargo bike:

la cargo bike a due ruote Shorty : è una cargo che grazie alle ruote a diametro differenziato e a un cassone con sviluppo verticale consente un passo totalmente compatto;

: è una cargo che grazie alle ruote a diametro differenziato e a un cassone con sviluppo verticale consente un passo totalmente compatto; la family bike : rispetto alla classica cargo con rimorchio, più leggera, maneggevole, snella e pieghevole, trasportabile in macchina e in qualsiasi mezzo di trasporto. Il cassone è così capiente da ospitare anche una navicella che può essere bloccata con le apposite staffe in dotazione;

: rispetto alla classica cargo con rimorchio, più leggera, maneggevole, snella e pieghevole, trasportabile in macchina e in qualsiasi mezzo di trasporto. Il cassone è così capiente da ospitare anche una navicella che può essere bloccata con le apposite staffe in dotazione; la taga bike : nata per il benessere e il miglior comfort del bambino e dei genitori. Per questa ragione presenta alti standard di sicurezza. Offre la possibilità di avere bici e passeggino in un’unica soluzione;

: nata per il benessere e il miglior comfort del bambino e dei genitori. Per questa ragione presenta alti standard di sicurezza. Offre la possibilità di avere in un’unica soluzione; la cargo bike con pedalata assistita: è caratterizzata da una flessibilità eccezionale ed è disponibile in due versioni: muscolare e assistita (elettrica) ed è configurabile in modi diversi a seconda degli accessori che si vogliono installare.

Tutte le cargo bike sono omologate per il trasporto di animali, persone e bambini. In questo caso la loro capacità di carico può superare il limite di 50 kg di peso che il Codice della Strada stabilisce per i rimorchi.

Il limite di carico di una cargo è, dunque, legato all’omologazione di quello specifico modello, che necessariamente dovrà essere fornito di:

seggiolino;

schienale morbido;

cinture;

tutti i dispositivi necessari per trasportare in sicurezza il bambino;

capienza massima di una cargo bike: 2 bambini con un un’età non maggiore di 8 anni.

Cargo bike per bambini: 4 modelli

Abbiamo selezionato alcuni tra i modelli migliori di cargo bike disponibili all’acquisto online per il divertimento e il benessere dell’intera famiglia.

SAMAX Rimorchio Bicicletta Passeggino Bambini 2en1 Trascorrere le giornate in bici in compagnia dei bambini non è mai stato così semplice e divertente con il rimorchio per il trasporto dei più piccini: una cargo bike tra le più comode in assoluto. 165 € su Amazon Pro Facile da smontare e rimontare senza attrezzi trasformabile da passeggino a rimorchio

Capienza: 1-2 bambini

Asse molleggiata posteriore che assorbe urti e protegge la schiena dei bambini

Telaio in acciaio molto stabile con barra antiribaltamento

cinture imbottite per fianchi e spalle

Età consigliata: a partire da 18 mesi

Misure complete: 138 x 88 x 107 cm

Portata massima: circa 20 kg Contro Non è adatto per le biciclette elettriche / e-bike

Bellelli Kit conversione in passeggino versione Jogging per B-Travel Le giornate all'aria aperta saranno uno spasso in compagnia della Bellelli, la cargo bike familiare, adatta per il trasporto dei bambini in città e al parco. 120 € su Amazon Pro Ruota da 20” con forcella e sistema di aggancio al trailer

Ampio vano di accesso frontale e superiore

Base in plastica antiurto che protegge da sassi e sporco

Tendina multistrato: tettuccio parasole, rete protettiva, copertura impermeabile trasparente

Freno di stazionamento a pedale facile da azionare

Cinture di sicurezza a cinque punti per due bambini

Peso massimo per due bambini: 32kg

Convertibile in passeggino Contro Nessuno

KLAR FIT Klarfit Kiddy King - Rimorchio da Bici per Bambini 2 Posti La cargo bike KLAR FIT è comoda, spaziosa e leggera da guidare: ideale in città e nei parchi per trascorrere delle ore in compagnia di tutta la famiglia. 279 € su Amazon Pro Capienza: 2 posti

Attacco universale

Peso: 40 kg

Freno di stazionamento

Cinture di sicurezza a 5 punti e due finestre

Per bambini a partire dai 12 mesi di vita Contro Nessuno