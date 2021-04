Divertimento in sicurezza con il seggiolino bici bambino (anteriore e posteriore)

Per passeggiare in bicicletta in totale sicurezza il seggiolino per il bambino deve essere di ottima qualità e rispettare determinati criteri, ecco a cosa prestare attenzione al momento della scelta.

Scopriamo le tipologie di seggiolino disponibili in commercio, come utilizzarlo al meglio e i prodotti migliori da acquistare online.

Seggiolino bici bambino: come si utilizza?

Andare in bici è un’ottima pratica sportiva e al tempo stesso rilassante per l’intera famiglia che, per trascorrere delle ore in assoluta serenità e per la comodità del bimbo (e del genitore che pedala), deve utilizzare il seggiolino.

Ecco alcune regole da seguire per il suo corretto impiego:

il seggiolino deve essere fissato sulla parte posteriore della bicicletta (telaio) rispettando le istruzioni d’installazione del produttore; non deve limitare la libertà di movimento di chi guida la bici; non deve portare bambini di peso superiore ai 25 kg; i bambini che utilizzano il seggiolino non dovranno avere un’età maggiore di 8 anni; per i bambini di età inferiore ai 4 anni il seggiolino deve presentare anche i braccioli di protezione; ogni seggiolino deve essere munito di schienale, sistema di fissaggio e di sicurezza; dovrà avere un dispositivo di protezione per i piedi del bimbo; dovrà disporre di bretelle o cintura di contenimento.

Seggiolino bici bambino: le tipologie

La bicicletta sta diventando sempre più il mezzo usato per la mobilità degli adulti. Spostarsi in giro per la città per svago, per andare a lavoro o per accompagnare i figli all’asilo è una soluzione ecologica che rispetta l’ambiente.

Ma, prima di procedere con la scelta del seggiolino, è opportuno controllare che la bicicletta sulla quale sarà installato il seggiolino del bimbo sia adatta.

Infatti, per alcuni tipi di bicicletta trovare il seggiolino giusto non è facile. Per esempio, su una mountain bike o una bici da corsa si avrà maggiore difficoltà rispetto a una classica city bike. In commercio sono disponibili 3 tipi di seggiolino bici:

seggiolino bici anteriore: montato davanti al guidatore e dietro al manubrio; seggiolino bici posteriore: montato dietro al guidatore al telaio della bicicletta; seggiolino bici posteriore: fissato al portapacchi, sopra la ruota posteriore della bicicletta.

Seggiolino bici bambino e sicurezza

Viaggiare in bicicletta sicuri è il primo monito che i genitori devono osservare quando portano con sé il proprio bimbo. Il seggiolino che si andrà a usare sulla bici dovrà essere omologato, dunque, conforme ai criteri di sicurezza stabiliti dalla normativa in ambito di sicurezza stradale.

Nel momento dell’acquisto, sempre per la sicurezza, al seggiolino bici dovrà essere anche allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dall’art. 225 Regolamento codice della strada sottoscritta dall’azienda che lo commercializza o dal marchio.

Per divertirsi in sicurezza è consigliato l’uso dei caschi per bicicletta da bambino, seppur ancora non previsti dalla legge.

Seggiolino bici bambino: 4 prodotti da acquistare

Abbiamo selezionato 4 modelli di seggiolino bici tra i migliori disponibili online da acquistare per la sicurezza e il divertimento del bambino e della famiglia.

Prophete Bilby RS, Seggiolino da Bicicletta per Bambini Chi porta il bambino in bicicletta ha la massima priorità. Il seggiolino Bilby RS soddisfa elevati requisiti di protezione del bimbo con imbottitura sulle spalle e ai poggiapiedi con fibbie di sicurezza. 45 € su Amazon 51 € risparmi 6 € Pro Schienale regolabile

Ideale per bambini da 9 a 22 kg

Supporto per telaio posteriore

Cintura di sicurezza a 5 punti con imbottitura sulle spalle

Poggiapiedi con fibbie di sicurezza

Facilmente rimovibile

Adatto per il montaggio sulla sella, per tubi ovali e rotondi

Certificato TUV e GS Contro Nessuno

BELLELLI Seggiolino Bici Posteriore Clamp - Pepe Grey Trascorrere del tempo fuori casa passeggiando in bici è un'attività rilassante per l'intera famiglia e con il seggiolino BELLIBELLI il bambino sarà al sicuro e comodo. 37 € su Amazon Pro Adatto per bambini fino a 22 kg

Omologato secondo la normativa europea EN 14344 dal TÜV GS

Struttura leggera e resistente in plastica atossica facilmente lavabile

Fibbia si sicurezza comoda

Regolazione dell’altezza dei piedini in 13 posizioni

Fori di ventilazione su spalle e schiena

Sponde laterali alte

Compatibile con portapacchi, Contro Nessuno

Lixada Seggiolino Anteriore Bimbi per Bici da Corsa MTB Andare in bici può essere un'esperienza unica per il bambino e il genitore: il seggiolino anteriore Lixada permette di osservare il mondo in prima persona. 63 € su Amazon Pro Seggiolino Anteriore adatto per bici da corsa e Montain bIke

Materiale: lega in alluminio

Ringhiera di sicurezza morbida

Cintura di sicurezza

Schienale e pedali regolabili

Adatto per bambini da 8 mesi a 7 anni con peso inferiore a 25 kg

Facile da montare Contro Nessuno