Letto a castello per bambini: come sceglierlo in totale sicurezza

Il letto a castello per bambini rappresenta un'ottima soluzione per risparmiare spazio; ma occorre prestare attenzione ad alcuni particolari, in primis riguardanti la sicurezza.

Letto a castello per bambini: i vantaggi

Partiamo prima di tutto con il parlare del perché il letto a castello potrebbe rappresentare la giusta soluzione per mamme e papà che hanno due figli. Come detto, il letto a castello è in primis un ottimo modo per risparmiare spazio, adattandolo alla forma della stanza in cui dovrà essere posizionato, approfittando anche del fatto che oggi ne esistono diverse tipologie.

Il letto a castello inoltre è molto attraente per i bambini, che generalmente lo trovano divertente e fanno a gara per dormire sul letto superiore; alcuni modelli sono pensati come veri e proprio giochi a grandezza naturale, per cui anche il momento della nanna diventerà per i più piccoli piacevole e spiritoso.

Infine, i letti a castello sono estremamente versatili: sono infatti soluzioni d’arredo componibili perché costituiti da elementi diversi, assemblati tra loro per dare vita alla struttura.

Le tipologie di letto a castello

Parliamo ora dei vari modelli di letto a castello disponibili in commercio: come detto, questo tipo di letto deve comunque adattarsi alla camera in cui va a essere posizionato, ecco perché è importante scegliere la tipologia che meglio si adatta alla stanza.

Le tipologie di letto a castello sono generalmente tre: il letto a castello comune, il letto a castello Futon, che presenta il letto nella parte superiore e sotto uno spazio vuoto da riempire o con un altro lettino o, ad esempio, con una scrivania, e il letto a castello a L.

Avendo la possibilità di assemblarli come meglio si crede, però, molti letti a castello permettono di ottimizzare appieno lo spazio che si ha a disposizione: ad esempio, si può optare per una soluzione a “T” se la stanza non è molto piccola; si può optare invece per letti estraibili, o addirittura per i modelli con le ruote, che garantiscono davvero il massimo della versatilità.

Per quanto riguarda i materiali, in linea di massima i letti a castello sono di legno o di metallo.

Letto a castello per bambini: sicurezza e rischi

Veniamo ora a uno dei punti che sta più a cuore ai genitori: il letto a castello è una soluzione sicura? Molti, infatti, temono che i bambini, durante la notte, nel girarsi possano cadere dal letto superiore, facendosi male.

Come prima regola si tenga presente che i letti a castello sono sconsigliati per bambini sotto i sei anni di età o per quelli che soffrono di particolari patologie come epilessia o disturbi del sonno; detto ciò, in generale la norma di riferimento cui attenersi nella scelta di un letto a castello è la UNI EN 747, che stabilisce i requisiti di sicurezza dei letti a castello e in generale dei mobili in altezza.

La sicurezza, nei letti a castello, è data in particolare dalla qualità dei materiali usati per realizzarli, dalla ferramenta e da tutti quegli accorgimenti tecnici che proteggono la salute dei bambini. Per questo, un primo passo è scegliere letti realizzati con materiali robusti e atossici.

Per impedire invece che il bambino possa cadere nottetempo, è opportuno dotare sempre il letto a castello di una spondina o di una barriera di sicurezza – laddove non già presente – che lo tenga al sicuro durante le ore notturne.

8 letti a castello per bambini da acquistare online

Vediamo una breve carrellata dei migliori e più sicuri letti a castello per bambini che propone Amazon.

1. VITALISPA – Letto a castello per bambini “EVEREST”, bianco

VITALISPA - Letto a castello per bambini “EVEREST”, bianco Le doghe in legno di questo letto per bambini sono realizzate al 100% in legno massiccio e, grazie alle sue proprietà, sono particolarmente adatte ai bambini e non inquinano l'ambiente. Grazie ai materiali da costruzione, quasi per niente soggetti a deformazione, è un pezzo unico ricercato, che si adatterà perfettamente all'arredamento della stanza. 399 € su Amazon Pro In legno massiccio

Materiali pregiati Contro Nessuno

2. Letto a Castello in Metallo

Letto a Castello in Metallo Questo letto a castello offre spazio comodo per 3 persone - ci sono 2 posti al letto inferiore e un posto a quello superiore. È la soluzione ideale se ha spazio limitato nella casa. 396 € su Amazon Pro Barriera anticaduta

Salvaspazio Contro Nessuno

3. MORITZ Letto a castello con scala e due piani letto

MORITZ Letto a castello con scala e due piani letto Il concetto di design moderno e senza tempo con linee pulite è ideale per ogni camera di giovani e bambini. Con il letto si crea un luogo di benessere per i più piccoli. Il letto offre, con due superfici di 90 x 200 cm, abbastanza spazio per dormire e rilassarsi per 2 persone. Letto a castello salvaspazio e funzionale nel più piccolo spazio. 216 € su Amazon Pro Salvaspazio

Montaggio facile e rapido Contro Nessuno

4. Inter Link Letto a Castello in Pino Massiccio Verniciato, Bianco

Inter Link Letto a Castello in Pino Massiccio Verniciato, Bianco Questo letto a castello è realizzato in pregiato legno massello, con materiali conformi agli standard europei, è robusto e sicuro. 300 € su Amazon 310 € risparmi 10 € Pro Legno massello

Materiali conformi agli standard europei Contro Nessuno

5. VITALISPA Letto a Castello Merlin

VITALISPA Letto a Castello Merlin Grazie agli ottimi materiali, quasi per niente soggetti a deformazione, il letto per bambini VitaliSpa è un pezzo unico robusto e ricercato. I resistenti montanti contribuiscono a rendere la costruzione sicura. 533 € su Amazon Pro 100% legno massiccio

Robusto e sicuro Contro Nessuno

6. Letto a Castello per Bambini Bianco Letto

Letto a Castello per Bambini Bianco Letto Il letto è dotato di una barra di sicurezza, la perfetta protezione anticaduta. Il legno di pino è verniciato con vernici all'acqua sicure e certificate. 599 € su Amazon Pro Legno robusto

Protezione anticaduta Contro Nessuno

7. KecDuey Lettino a castello

KecDuey Lettino a castello Design sicuro e ben congegnato: il letto a castello è dotato di una ringhiera di sicurezza che rappresenta un posto sicuro e affidabile. È più comodo provare a salire le scale a 3 livelli e puoi essere certo di essere un adulto ad ogni passo. 399 € su Amazon Pro Design sicuro

Facile da montare Contro Nessuno

8. Merax Lettino a castello con scivolo