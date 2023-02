Lavagne per bambini: perché acquistare e quali sono le migliori online?

In commercio troviamo diversi modelli di lavagne per bambini, da quelle classiche con il gesso alle lavagne magiche per disegnare con le matite colorate, fino ad arrivare a quelle magnetiche per poter posizionare calamite con forme, numeri e lettere.

Le lavagne possono stimolare la creatività dei bambini, sbloccare la loro vena artistica e facilitare l’apprendimento delle principali capacità motorie. A partire dai tre anni si può cominciare ad utilizzare le classiche lavagne in legno con cavalletto, ma in realtà anche prima si può cominciare ad utilizzare le lavagne di apprendimento magnetiche.

In commercio troviamo diversi modelli di lavagne per bambini, da quelle classiche con il gesso alle lavagne magiche per disegnare con le matite colorate, fino ad arrivare a quelle magnetiche per poter posizionare calamite con forme, numeri e lettere.

Scopriamo insieme perché può essere una buona idea utilizzare una lavagna e quali sono i migliori modelli disponibili online per l’acquisto.

Perché acquistare una lavagna per bambini?

Avere una lavagna a casa significa arricchire la cameretta di vostro figlio con un giocattolo educativo e creativo, non solo molto divertente. Non c’è bambino che resista al disegno. Che sia un gessetto, una matita o un pennarello, i bambini vogliono e devono dare libero sfogo alla loro fantasia e creatività.

Acquistare una lavagna è la scelta ideale per aiutarlo nell’esprimere la propria fantasia e nell’apprendere forme, numeri, segni che gli saranno utili negli anni della scolarizzazione.

Il disegno, inoltre, può essere un modo per esprimere le proprie emozioni e sentimenti, uno strumento indispensabile per condividere ciò che si prova e si sente con gli altri.

Le tipologie di lavagne per bambini

Esistono diverse tipologie di lavagne per bambini: potete scegliere quella più adatta in base all’età, alla predisposizione del piccolo e anche allo spazio che avete in casa.

I principali modelli tra cui scegliere sono:

lavagne in legno : è la scelta più tradizionale. Come un classico cavalletto, possono avere una lavagna con gessetti oppure magnetica per scrivere con pennarelli indelebili. Ve ne sono di differenti tipi. Se avete spazio in casa è la scelta ideale. In alcuni casi, vi è anche il banchetto per sedersi e degli accessori per poter tenere tutto quanto necessario per il disegno a portata di mano;

: è la scelta più tradizionale. Come un classico cavalletto, possono avere una lavagna con gessetti oppure magnetica per scrivere con pennarelli indelebili. Ve ne sono di differenti tipi. Se avete spazio in casa è la scelta ideale. In alcuni casi, vi è anche il banchetto per sedersi e degli accessori per poter tenere tutto quanto necessario per il disegno a portata di mano; lavagne magnetiche : sono facili da utilizzare. Di solito, offrono pennarelli o penne adatte al disegno con quel supporto. Possono essere arricchite da magneti con forme, numeri ed elementi da utilizzare per il gioco;

: sono facili da utilizzare. Di solito, offrono pennarelli o penne adatte al disegno con quel supporto. Possono essere arricchite da magneti con forme, numeri ed elementi da utilizzare per il gioco; lavagne con luci e suoni: si tratta delle classiche lavagne interattive. Ideali soprattutto per i bambini più piccoli e che vengono attirati dai colori e dalle luci.

6 lavagne da acquistare online per i vostri bimbi

Se avete deciso di acquistare una lavagna per bambini online, ecco una selezione dei migliori prodotti disponibili su Amazon.

1. COOLJOY – Puzzle Magnetico Legno con appoggio

Il più venduto COOLJOY - Puzzle Magnetico Legno con appoggio Ideale per i più esigenti Questa lavagna è perfetta per cominciare a disegnare se i vostri bambini sono alle prime armi. Il set include: tavola di legno, scatola portaoggetti, puzzle magnetici, gessi, penna da tavola, gomma. 17 € su Amazon 18 € risparmi 1 € Pro Multifunzionale e portatile: si può disegnare con i gessetti, utilizzare i puzzle magnetici e disegnare con pennarello

100 puzzle: animali, piante, numeri, etc.

Ideale per stimolare l'immaginazione Contro Nessuno

2. Hape – Lavagna Multiattività Double Face

Scelto dalla redazione Hape - Lavagna Multiattività Double Face Materiali di qualità Hape è un brand di qualità per i giocattoli. Questo set artistico per bambini comprende 3 vasetti di pittura, 1 rullo di carta da disegno sostituibile, calamite e un cavalletto da appoggio. Una scelta ideale se i vostri figli sono appassionati di disegno. 57 € su Amazon 79 € risparmi 22 € Pro Lavagna a due lati: un lato cancellabile e un altro per esprimersi con la pittura

Altezza regolabile e rullo di carta sostituibile

vincitore della Medaglia d’Oro nel 2014 del concorso Oppenheim Toy Portfolio Contro Nessuno

3. SGILE – Grande Lavagna Magnetica per 36 mesi+

Dai 36 mesi in su SGILE - Grande Lavagna Magnetica per 36 mesi+ Ideale per viaggiare Non sopportate che i vostri bambini si sporchino con pennarelli e colori? Questa lavagna magnetica è perfetta per essere trasportata ovunque e per regalare ai bambini momenti di grande divertimento. 22 € su Amazon 29 € risparmi 7 € Pro L'area di disegno è fino a 26*20CM

La forma ergonomica rende facile la presa e la possibilità di portarlo ovunque

Ideale per bambini dai 36 mesi in su Contro Nessuno

4. Liscianigiochi- Montessori Le Lavagne Educative

Per gli amanti del Metodo Montessori Liscianigiochi- Montessori Le Lavagne Educative Il più utilizzato Dall'esperienza Lisciani, nasce questo set per il disegno. La scatola contiene 11 lavagne su cui il bambino potrà disegnare e scrivere utilizzando da un lato il pennarello cancellabile e dall’altro i gessetti. 11 € su Amazon 16 € risparmi 5 € Pro Set con diverse lavagne per stimolare l'apprendimento con il metodo montessori

Ottime recensioni e prezzo competitivo Contro Nessuno

5. Grandi Giochi – Giochi Lavagna in Legno con Cavalletto

Prezzo conveniente Grandi Giochi - Giochi Lavagna in Legno con Cavalletto Per arredare la cameretta Una splendida lavagna in legno tutta da disegnare coi gessetti! Questo giocattolo è un ottimo strumento per imparare a scrivere i numeri e a contare grazie al pallottoliere incluso. 28 € su Amazon 29 € risparmi 1 € Pro Lavagna in legno con cavalletto e pallottoliere

Ideale per i bambini che cominciano la scuola elementare

Gessetti colorati inclusi Contro Nessuno

6. Innedu – Lavagna con Cavalletto Regolabile Altezza