Le migliori copertine per i quaderni dei bambini

In diversi formati, A4 e A5, con diversi materiali, le copertine per quaderni sono indispensabili per i bambini a scuola.

Le copertine consentono di dare un tocco di stile e di originalità in più agli accessori utili per la vita a scuola. Possono essere personalizzate e ve ne sono di tantissime tipologie per soddisfare tutti i gusti.

L’utilità delle copertine per quaderni

Da quelle minimaliste alle più colorate, le copertine hanno diverse utilità:

tenere in ordine tutti gli appunti scolastici;

conservare i quaderni in ottime condizioni;

alleati importanti contro polvere, sporco, umidità;

suddividere i quaderni scolastici per colore in base alla materia.

Oltre a questo, le copertine vi consentono di conservare i quaderni dei vostri bambini per ricordare i suoi passi a scuola, idee e pensieri.

Le copertine possono essere scelte anche con un rivestimento trasparente. In questi casi, infatti, si possono acquistare copertine per quaderni da stampare e colorare, distinti per materia. Qui un esempio.

I bambini, in questo modo, vengono coinvolti a disegnare la prima pagina dei loro quaderni personalizzandoli con nome e un’illustrazione a piacere.

Le diverse tipologie di copertine per quaderni

Parliamo ora delle varie tipologie di copertine, cominciando a distinguere tra il materiale, lo spessore, il formato e la finitura. Sono tutti elementi tra cui scegliere e di cui tenere conto.

Ad esempio, il materiale più diffuso è il pvc o il polipropilene. La plastica è più resistente e semplice da pulire. Si tratta anche di un materiale ecosostenibile e riciclabile. Per chi ama i colori sgargianti, potreste preferire dei modelli in pvc laccato, piuttosto che quello trasparente.

Lo spessore viene misurato in micron: solitamente si va da 100 a 300. Tenendo conto del formato, invece, le copertine per quaderni hanno misure piuttosto standard: quaderni A5 (15 x 21 cm) o quaderni A4 (21 x 30 cm).

La maggior parte delle copertine per quaderni sono dotate di alette salva angoli. Queste consentono al bambino di scrivere senza problemi e senza che si formino dei dislivelli nei vari fogli. Sono, quindi, molto comode e pratiche. Allo stesso tempo, si preferiscono finiture lisce con copertine lisce, oppure finiture leggermente in rilievo per dare quel tocco in più.

In ogni caso le copertine per quaderni sono disponibili in tantissime tipologie proprio per rispondere alle esigenze di tutti.

Copertine quaderni: le migliori da comprare su Amazon

Vediamo una breve carrellata delle migliori copertine per quaderni per bambini che propone Amazon.

Disponibili in più colori Favorit Copri Quaderni con Etichetta, 10 pezzi, A4, Trasparenti Ideale per chi ama la semplicità Foderine perfette per quaderni delle elementari. Potete scegliere un colore diverso per materia. 10 € su Amazon Pro Extra resistenza con dorso rinforzato

Alette ripiegate e tasche interne

Etichetta personalizzabile Contro Nessuno

Prezzo da non perdere Herma - copertina per quaderni scolastici A4 (Set da 5) Per i più precisi Le copertine per quaderni Herma sono in pellicola lavabile in formato DIN A4. Hanno etichette personalizzabili. Il materiale plastico è robusto ed ecologico: ideale per i bambini. 7 € su Amazon Pro Materiale resistente ed ecologico

Prezzo molto competitivo

Ottimi anche per documenti Contro Potrebbe essere disponibile in più colori

Prezzo super Perfect line - 25 copertine per quaderni in rafia DIN-A4, 9 colori Ideale per i più esigenti 25 copertine, disponibili in 9 colori, di Perfect Line. Un prodotto resistente, facile da maneggiare per la scuola. 17 € su Amazon Pro Capienza ideale per 16-32 fogli (max. 48 fogli)

Disponibile in 9 colori: rosso, verde scuro, blu, giallo, bianco, verde chiaro, nero, arancione, rosa

Materiale in plastica PP riciclabile, ecocompatibile Contro Spessore piuttosto sottile

Super conveniente Favorit - Copertine Quaderni con Etichetta, 10 pezzi, A4, Trasparenti Per gli amanti della semplicità Copertine di plastica robusta spessa e coprenti. Sono dotate di alette trasparenti e lembi laterali per poter infilare la copertina del quaderno. Già munite ognuna di etichette di carta nell'apposita tasca centrale trasparente. 16 € su Amazon 17 € risparmi 1 € Pro Leggeri e pratici

Trasparenti e realizzati in polipropilene con aletta salva angoli senza tasca portanome

Adatti per formato quaderno A4 - 21 x 29,7 cm

Prima pagina del quaderno personalizzabile Contro Non si possono scegliere i colori