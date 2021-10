Attività creative per bambini da 0 a 6 anni, belle e stimolanti (suddivise per età)

Attività creative per bambini da 0 a 3 anni

Giochi allo specchio e giochi di prese

Questo tipo di giochi sono adatti anche a bambini molto piccoli, di pochi mesi. Per i giochi di prese, il neonato va posizionato sul letto a pancia in su, presentandogli di volta in volta un sonaglio, un peluche o delle presine per stimolarlo a toccare gli oggetti e afferrarli con le mani. In questo modo il bambino svilupperà principalmente l’udito e il tatto.

Un’altra attività che si può fare a pochi mesi è quella dei giochi con lo specchio. La mamma e il papà possono posizionarsi insieme al neonato davanti allo specchio e giocare con le proprie immagini riflesse.

Travasi

I bambini amano molto il gioco dei travasi, specialmente i più piccoli. La fascia d’età perfetta per questa attività è quella che va da 1 a 3 anni. I bambini imparano a riconoscere i diversi materiali e a capirne il tipo di caratteristiche; inoltre, sviluppano la pazienza e la concentrazione perché sono intenti nel loro lavoro e si divertono, guardando ai diversi tipi di materiali con curiosità e utilizzandoli in modo creativo.

Bottiglie sensoriali creative

Le bottiglie sensoriali sono adatte dai 6 mesi in su. Sono divertenti, creative e stimolano i 5 sensi (in particolare vista e udito). Si possono realizzare con materiali da riciclo comuni, a costo zero. Sono bottiglie vuote e trasparenti al cui interno si mettono materiali diversi. Per esempio sabbia, lenticchie, sassolini colorati, foglie e petali secchi.

I neonati rimangono letteralmente affascinati dalle bottiglie sensoriali: potrebbero rimanere a guardarle per ore. I bambini più grandi (2, 3 anni) hanno il vantaggio di realizzarle da soli, con l’aiuto dei genitori, per stimolare la fantasia e la creatività.

Cestino dei tesori

Il cestino dei tesori ispirato al metodo Montessori è un’altra attività da proporre ai bambini dai 6 mesi: l’età in cui riescono a stare seduti da soli, sono curiosi e predisposti a esplorare il mondo.

Il cestino contiene dei “tesori”, ossia degli oggetti di vario tipo, che si possono trovare anche in casa. Il bambino può toccarli e prenderli secondo i suoi gusti, andando a sviluppare i 5 sensi (solitamente li afferra e li porta alla bocca). Ogni “tesoro” è uno stimolo che va colto.

Cosa mettere dentro e che materiali utilizzare? Si possono usare materiali naturali come spugne e conchiglie, oppure delle piume o un gomitolo di lana, ma anche materiali come posate in legno e piccoli recipienti. Si possono infine utilizzare tessuti e oggetti di carta.

Attività creative per bambini da 3 a 6 anni

Gioco simbolico

Il gioco simbolico è probabilmente il gioco preferito dei bambini dai 3 anni. I benefici sono moltissimi: vanno dallo sviluppo della fantasia e dell’immaginazione, a quello del linguaggio e della capacità di trovare soluzioni ai problemi. Il gioco simbolico favorisce l’esplorazione e l’empatia, perché i bambini si mettono letteralmente nei panni degli altri.

Inoltre, nell’atto concreto e pratico del gioco, del “fare”, il bambino compie un’attività astratta, perché immagina una storia nella propria mente. Il bambino, cioè, pensa a qualcosa che non sta facendo davvero, ma che è in grado di immaginare proprio come se la stesse facendo; e questo sviluppa le abilità cognitive del bambino.

Tabellone attività per bambini

Il tabellone attività per bambini è un modo di divertirsi in modo creativo, per piccoli e grandi. I bambini imparano a scandire la propria giornata secondo dei ritmi precisi, comprendendo che c’è un tempo per ogni cosa. Il tabellone può essere un cartellone di cartoncino ma anche un pannello in legno. Su di esso i bambini rappresenteranno le varie attività della giornata.

Il cartellone prevede anche dei momenti vuoti, in cui i bambini sono liberi di sperimentare la noia e il gioco. Grazie a questa attività, i bambini hanno la possibilità di mettere in moto immaginazione, fantasia e creatività attraverso attività manuali come la fabbricazione del materiale da incollare sul tabellone. È anche un’occasione per esprimere le loro emozioni.

Lettura di Fiabe e altre storie fantastiche

Leggere una fiaba è il rituale preferito di molti bambini prima di addormentarsi. Le fiabe creano, innanzitutto, un legame profondo e indelebile con il genitore, danno ai bambini sicurezza (anche ripetendo la stessa fiaba con la stessa storia) e permettono loro di imparare ogni volta cose nuove.

Non solo fiabe, ma anche filastrocche e giochi di parole. I bambini si abituano a sentire i suoni, a dividerli e a rimescolarli secondo la loro fantasia ed estro creativo.

Attività manuali: disegno, pittura e modellamento

Tra le attività preferite dai bambini ci sono il disegno e la pittura. Per acquisire la coordinazione oculo-manuale è possibile anche ritagliare, incollare, ripassare a colori, per stimolare creatività. Queste attività sviluppano anche l’abilità di pianificazione.

I percorsi motori

I bambini amano l’avventura. Realizzare dei percorsi in casa, con delle prove, dei piccoli ostacoli da superare o aggirare aumenterà il loro spirito d’avventura ma anche la loro immaginazione, oltre che lo sviluppo motorio. Il bambino impara a usare il proprio corpo, a indirizzarlo nella direzione giusta e al momento giusto.

Un corretto sviluppo motorio è la condizione per un buon inserimento scolastico alla scuola dell’infanzia. In questo tipo di giochi è importante puntare sulla collaborazione tra bambini e non sulla competizione.