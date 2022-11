Galosce per bambini: come e quali scegliere per l'inverno

Funzionali, pratiche e antiscivolo, le galosce mantengono i piedi dei bambini asciutti e comodi. Ecco come sceglierle e i migliori modelli.

Oltre alla funzionalità antiscivolo, le galosce sono disponibili in una varietà di modelli e tipologie. Nelle fredde e umide giornate di pioggia i bambini devono andare a scuola, a fare sport, andare a casa degli amici. È bene, quindi, avere tutta la dotazione necessaria per uscire in totale tranquillità, dagli ombrelli agli impermeabili.

Abbiamo pensato a questa mini guida per scoprire insieme come scegliere le galosce più adatte e quali sono i modelli migliori da acquistare.

Perché acquistare delle galosce?

Gli stivali impermeabili sono indispensabili se il bambino vuole e deve uscire anche durante le giornate di pioggia. Le pozzanghere e il fango possono rappresentare per i più piccoli un’occasione di gioco: per questo, è fondamentale garantire prima di tutto la sicurezza e poi anche il divertimento dei bambini, consentendogli di uscire quando le condizioni meteo lo consentono.

Gli stivali impermeabili possono resistere ad acqua, neve, fango, in modo che il bambino possa calpestarli e non cadere. La tomaia è spesso realizzata in gomma elastica che consente facili movimenti. Inoltre, le galosce sono spesso realizzate con materiali durevoli, eco-sostenibili e che forniscano il giusto grado di isolamento termico.

A dispetto delle scarpe da ginnastica o dalle classiche sneakers, le galosce assicurano una protezione completa dalle intemperie, per mantenere i piedi sempre asciutti e puliti.

Come scegliere le galosce più adatte

Come scegliere le galosce più adatte e più pratiche per i bambini? Bisogna prima di tutto considerare alcuni punti chiave:

Durabilità: quelle realizzate in neoprene o in gomma sono resistenti e facili da indossare, ma soprattutto da togliere.

Comfort: devono essere comode e realizzate in materiale impermeabile con suola antiscivolo. Fate attenzione a questi dettagli.

Dimensione: non optate per stivali da pioggia troppo grandi. Fate attenzione al numero del piede e che il bambino riesca facilmente a indossare anche i calzini.

Galosce per bambini: 4 modelli da acquistare

Ecco una selezione delle migliori galosce per bambini. Date un’occhiata a 4 modelli da acquistare su Amazon:

1. Crocs – Handle It Rain Boot Kids

Scelto dalla redazione Crocs - Handle It Rain Boot Kids Ideale per i più esigenti Questo modello di galosce firmato Crocs è il più venduto su Amazon. Disponibile in tantissimi colori e taglie, è un prodotto perfetto per i bambini per il comfort e la facilità. Compra su Amazon Pro Disponibile in 13 colori

Taglie: dal numero 22 al 35

Impermeabili, senza giunture o cuciture Contro Nessuno

2. Chicco – Stivale Weis per Bambine e ragazze

Da non perdere Chicco - Stivale Weis per Bambine e ragazze Per le più glamour Questo stivale Chicco è ideale per le bambine che vogliono avere uno stivale antipioggia semplice, ma comodo. 16 € su Amazon Pro Realizzato in gomma

Esclusivo sottopiede traspirante

Taglia disponibile: 24 EU Contro Pezzo unico

3. Ladeheid – Stivali Unisex in Eva

Prezzo super Ladeheid - Stivali Unisex in Eva Ideale per la scuola Leggeri e comodi, questi stivaletti per la pioggia sono l'ideale per andare a scuola. Senza cuciture e chiusure, possono essere indossati facilmente. Compra su Amazon Pro Disponibili in 14 colori

Taglie: dal numero 22 al 33

Leggerissimi e comodi Contro Nessuno

4. PERLETTI – Stivali Pioggia Bambini Uomo Ragno