I migliori ombrelli per bambini: 5 modelli da non perdere

Per le giornate piovose è meglio farsi trovare preparati. Disponibili in tantissimi modelli, gli ombrelli per bambini sono un accessorio indispensabile per l'autunno.

Leggeri, facili da aprire, abbastanza grandi da tenere il piccolo coperto e asciutto: queste sono le principali funzionalità di un ombrello per bambini. La maggior parte sono realizzati con disegni e forme particolari in 3D, immagini di cartoni animati o altri disegni di animali come tigri, conigli, dinosauri.

In questo articolo vi illustreremo una selezione dei migliori ombrelli, le tipologie da scegliere e i più bei modelli da acquistare online.

Consigliati da noi Ombrellino parasole per passeggino: i migliori per proteggere il bambino Soprattutto in estate, quando il sole fa sentire con forza i suoi raggi, bisogna proteggere il bambino non solo con la protezione solare ma con acc...

Ombrello o impermeabile?

La scelta diventa ancora più difficile, perché oltre al classico ombrello, ci sono gli impermeabili. I bambini si possono proteggere dal vento e dalla pioggia con una mantella o una tuta impermeabile. Anche in questo caso, ci sono tantissimi modelli tra cui scegliere per bambini e bambine. Nei giorni in cui il meteo è più incerto e la pioggia incessante, è fondamentale utilizzare entrambi gli accessori per proteggersi dalle intemperie.

Ad esempio, da non dimenticare sono anche gli stivali antipioggia per bambini: comodi, pratici e in materiale morbido e plastico possono essere scelti tra tantissimi modelli.

Le tipologie di ombrelli per bambini

Gli ombrelli tradizionali per adulti sono troppo grandi per i più piccoli e non offrono sempre le stesse caratteristiche di sicurezza dei modelli riservati alle fasce d’età più giovani. Le tipologie di ombrelli per bambini si possono distinguere tra:

Ombrelli tradizionali : sono modelli non pieghevoli. Possono avere apertura manuale o automatica con bottone. Solitamente hanno un’asta con manico ricurvo. Sono spesso i più convenienti.

: sono modelli non pieghevoli. Possono avere apertura manuale o automatica con bottone. Solitamente hanno un’asta con manico ricurvo. Sono spesso i più convenienti. Ombrelli pieghevoli: pratici, comodi. Possono stare nello zainetto e possono essere trasportati facilmente.

Gli ombrelli per bambini sono disponibili anche in un’ampia varietà di design e colori.

L’aspetto è l’elemento principale che vi porterà a scegliere un modello rispetto ad un altro. Ma non dimenticate di guardare principalmente alla funzionalità e soprattutto agli standard di qualità. I migliori ombrelli sono quelli leggeri, maneggevoli, ma al tempo stesso robusti.

5 ombrelli per bambini da acquistare online

Diamo un’occhiata ai migliori modelli di ombrelli per bambini disponibili su Amazon.

1.HECKBO – Ombrello per bambini che cambia colore

Scelto dalla redazione HECKBO - Ombrello per bambini che cambia colore Un ombrello magico Questo ombrello per bambini è veramente magico. Con la pioggia, ad esempio, i dinosauri bianchi scompaiono e si trasformano in fantastici scheletri verdi. Pieghevole, è molto semplice da portare. Compra su Amazon Pro Cambia colore con la pioggia: le immagini diventano diverse con l'acqua

Disponibile in 5 modelli: dinosauri, Monster Truck, sirena, squalo e unicorno

Circondato interamente da strisce catarifrangenti in grado di offrire una visibilità a 360°

Pieghevole e facile da aprire/chiudere

Targhetta per nome inclusa Contro Nessuno

2. HECKBO – Ombrello per Bambini in 3D

Dai 2 anni in su HECKBO - Ombrello per Bambini in 3D Ideale per la scuola o l'asilo Questo ombrello in 3D è disponibile con diverse fantasie: principessa, pirata, squalo e astronauta. Impermeabile e antivento, è il classico ombrello a bastone. Compra su Amazon Pro Diversi modelli disponibili: principessa, pirata, squalo e astronauta

Impermeabile e antivento

210 grammi di peso: maneggevole e pratico Contro Nessuno

3.HOVUK® – Ombrello Disney Frozen II

Dai 3 anni in su HOVUK® - Ombrello Disney Frozen II Design e materiali di qualità Questo modello presenta la forma a cupola. Ottimo per bambini a partire dai 3 anni in su. 21 € su Amazon Pro Leggero e portatile con apertura automatica

A forma di cupola: realizzato in pvc di alta qualità

Regalo perfetto per le amanti di Frozen II Contro Prezzo piuttosto alto

4. Hovkib – Impermeabili per Bambini stile Poncho dai 3-13 Anni

Dai 3 ai 13 anni Hovkib - Impermeabili per Bambini stile Poncho dai 3-13 Anni Ideale per i giorni più freddi e piovosi Questo impermeabile è molto pratico da portare in un'apposita bustina. Trasparente, in materiale ecologico, ha anche una pratica tasca. Disponibile in 4 modelli: unicorno, dinosauri, robot e sirena. Compra su Amazon Pro Realizzato in tessuto EVA ecologico, atossico e inodore

Una giacca antipioggia trasparente in stile poncho

Riutilizzabile in diverse occasioni, con pratica tasca

Da portare nello zaino, si piega facilmente

Disponibile in 4 fantasie Contro Nessuno

5. PERLETTI – Mantellina Pioggia Colorata con cappuccio e bottoni