Un must have che non può mancare nell’armadio dei più piccoli. I motivi per acquistarlo? Sono davvero molti, tra tutti la sua praticità nell’indossarlo. Ma come scegliere quello più adatto al bimbo? Ecco i consigli da tenere presente e i migliori da acquistare per la stagione autunnale.

Impermeabile bambino: perché sceglierlo

Indispensabile nella stagione autunnale quando i primi freddi si presentano e, con essi, le piogge e i possibili malanni, l’impermeabile è tra i capi d’abbigliamento più usati dai bimbi: dai primi mesi di vita sino all’età adulta, questo indumento è molto utile. I motivi sono molteplici:

ripara dalle intemperie : vento e pioggia in modo particolare;

: vento e pioggia in modo particolare; comfort e praticità : ha una vestibilità tale da permettere al bimbo che lo indossa maggiore libertà di movimento;

: ha una vestibilità tale da permettere al bimbo che lo indossa maggiore libertà di movimento; leggero e resistente : anche se all’apparenza appare leggero, il tessuto con cui è realizzato l’impermeabile è molto resistente nel tempo;

: anche se all’apparenza appare leggero, il tessuto con cui è realizzato l’impermeabile è molto resistente nel tempo; salva spazio : se non viene indossato, l’impermeabile occupa pochissimo spazio nella borsa della mamma o nello zainetto di scuola del bambino. Non è, quindi, ingombrante e facile da portare in giro;

: se non viene indossato, l’impermeabile occupa pochissimo spazio nella borsa della mamma o nello zainetto di scuola del bambino. Non è, quindi, ingombrante e facile da portare in giro; facilmente lavabile : l’apposito tessuto impermeabile permette un lavaggio facilitato, basterà passare un panno umido per pulirlo o, semplicemente, lavarlo in lavatrice a basse temperature;

: l’apposito tessuto impermeabile permette un lavaggio facilitato, basterà passare un panno umido per pulirlo o, semplicemente, lavarlo in lavatrice a basse temperature; è largo: soprattutto alcune tipologie di impermeabili come la mantella o il poncho, possono essere indossati direttamente sopra i cappotti o il grembiule per l’asilo.

Impermeabile bambino: tipologie e materiali

In commercio esistono diversi modelli di impermeabili che riparano dalle piogge e dal vento i bambini. A seconda dei gusti e dalle esigenze personali, si potrà scegliere tra:

poncho : è tra le tipologie di impermeabili più pratiche per proteggere i bambini dalla pioggia. Si infila facilmente, è largo abbastanza per coprire bene tutto il corpo ed è sempre dotato di cappuccio. Può essere indossato sopra il cappotto o altri indumenti pesanti senza procurare fastidio al piccolo;

: è tra le tipologie di impermeabili più pratiche per proteggere i bambini dalla pioggia. Si infila facilmente, è largo abbastanza per coprire bene tutto il corpo ed è sempre dotato di cappuccio. Può essere indossato sopra il cappotto o altri indumenti pesanti senza procurare fastidio al piccolo; mantella : caratteristiche principali della mantella sono la traspirabilità e l’impermeabilità dei materiali con cui è realizzata. Molto usata dalle bambine, apprezzata per la sua comodità nelle giornate più uggiose;

: caratteristiche principali della mantella sono la traspirabilità e l’impermeabilità dei materiali con cui è realizzata. Molto usata dalle bambine, apprezzata per la sua comodità nelle giornate più uggiose; k-way : è il giubbotto impermeabile per eccellenza adatto anche ai bambini. Trattiene l’acqua e assicura leggerezza e traspirabilità del tessuto. È consigliato in città ma anche per escursioni in montagna, sia d’inverno che d’estate;

: è il giubbotto impermeabile per eccellenza adatto anche ai bambini. Trattiene l’acqua e assicura leggerezza e traspirabilità del tessuto. È consigliato in città ma anche per escursioni in montagna, sia d’inverno che d’estate; giacca impermeabile copri zaino: è un tipo di impermeabile (poncho) molto usato nelle giornate di pioggia per andare a scuola. La parte posteriore della giacca va a coprire lo zaino del bimbo dalla pioggia. Ideale per passeggiate all’aperto nei parchi, in montagna e in città. Disponibile in diversi colori per bimbi e bimbe.

5 impermeabili per bambino da acquistare online

URBEAR Poncho Impermeabile da Bambini Antipioggia Questo è un modello di impermeabile stile poncho, molto apprezzato dai bambini, le sue grandi dimensioni lo rendono perfetto per bimbi da 1 a 5 anni, ottimo come riparo dalla pioggia e dal vento. Compra su Amazon Pro Materiale: 100% poliestere, impermeabile e traspirante

Adatto per pioggia, neve, escursioni in montagna e altri sport all'aria aperta

Disponibile in due colori differenti

Dimensioni disponibili da 80 a 160 cm Contro Nessuno

K-Way - Giubbino Bambina Dall'esperienza K-Way un giubbottino ideale per le bambine (ma disponibile anche per bimbi) per trascorrere l'autunno e l'inverno in assoluta comodità e al riparo dal vento. Compra su Amazon Pro Chiusura: zip frontale

Cappuccio antivento

Tasche laterali con chiusura

Imbottito internamente

Disponibile dai 6 mesi fino ai 14 anni in diversi colori Contro Nessuno

Impermeabile Bambina/o Antipioggia - Antivento La pioggia e il vento non saranno più un problema con l'impermeabile LIVACASA adatto per proteggere i bambini dalle intemperie, utile non solo per andare a scuola ma anche per gite e passeggiate all'aria aperta. 28 € su Amazon Pro Maggiore protezione grazie ai polsini elestici

Rivestimento impermeabile sulle cuciture interne e cuciture sigillate al 100%

Materiale: 100% poliestere

Tesa trasparente allargata e cappuccio

Lavare solo in acqua fredda

Adatto per bimbi dai 2 ai 10 anni Contro Nessuno

United Colors of Benetton, impermeabile Un simpatico poncho impermeabile e multicolor con bottoni a pressione e cappuccio. 8 € su Amazon Pro Un prodotto utilissimo

Colorato e perfetto per tutti gli abbinamenti

Comodo e leggero Contro Nessuno