Grembiule asilo, la guida all'acquisto per i genitori

In Italia il grembiule non è obbligatorio, sono gli istituti scolastici a scegliere le proprie regole. Infatti, esistono asili e scuole materne in cui è richiesto e altre, invece, dove ogni bambino può vestirsi liberamente con l’abbigliamento di tutti i giorni. Ma, al di là dei favorevoli o contrari, sicuramente il grembiule per l’asilo garantisce alcuni vantaggi pratici:

consente al bimbo di non sporcare i propri vestiti durante la giornata trascorsa all’asilo;

funge da barriera protettiva contro batteri e virus.

Scopriamo, attraverso la mini guida all’acquisto quale grembiule per l’asilo scegliere, a cosa prestare attenzione nella scelta e come personalizzare il grembiule per il bambino.

Grembiule asilo: guida all’acquisto

Il miglior momento per acquistare il grembiule per l’asilo è ovviamente prima dell’inizio scolastico. Come sapere quando inizia la scuola? Potete consultare il calendario scolastico 2021/2022.

Ma per chi volesse anticipare la spesa l’e-commerce è la soluzione migliore. Per scegliere un buon grembiule asilo, mamma e papà dovranno considerare alcune caratteristiche come:

tessuto : fondamentale la scelta del materiale con cui è realizzato il grembiule che vede nel cotone puro il tessuto migliore perché traspirante e delicato sulla pelle del bambino. Sul mercato sono disponibili anche materiali misti come il cotone e il poliestere, più facile da trattare durante il lavaggio e più resistente agli strappi e all’usura;

taglia : è importante prediligere una taglia in base all'altezza del bimbo e non affidarsi solo ed esclusivamente all'età. Ogni bambino ha una sua crescita personale e, spesso, le taglie riferite all'età non sempre corrispondono alla reale misura del piccolo;

: è importante prediligere una taglia in base all’altezza del bimbo e non affidarsi solo ed esclusivamente all’età. Ogni bambino ha una sua crescita personale e, spesso, le taglie riferite all’età non sempre corrispondono alla reale misura del piccolo; colore : la scelta del colore del grembiule solitamente varia a seconda dell’asilo. Sarà l’istituto scolastico a scegliere il colore da far indossare ai propri alunni. Quindi, prima di azzardare un colore qualsiasi assicurarsi quale siano le scelte interne dell’asilo in merito. Di solito i classici colori dei grembiuli per asilo sono gialli, azzurri, verdi e rosa tutti nelle tonalità del pastello;

maniche : in commercio esistono due tipi di modelli di grembiule, il classico a maniche lunghe, ideale per la stagione autunnale/invernale e il modello a maniche corte, perfetto per i primi caldi;

: in commercio esistono due tipi di modelli di grembiule, il classico a maniche lunghe, ideale per la stagione autunnale/invernale e il modello a maniche corte, perfetto per i primi caldi; bottoni o cerniera: il classico grembiule che si conosce è quello che ha i bottoni sul davanti o sul di dietro ma, per i bambini più piccoli e per la praticità dell’indossarli, esistono anche grembiuli che al posto dei bottoni hanno la cerniera a zip. La scelta, in questo caso, dipenderà dalla esigenze personali.

Grembiule asilo personalizzabili

Per rendere il grembiule del bimbo originale è possibile personalizzarlo, ovvero, aggiungere, grazie a un kit, che spesso è compreso quando si acquista l’indumento, il nome del bambino ricamato su una tasca, un’etichetta termoadesiva oppure decidere di cucire una stampa del personaggio Disney, l’animale che più piace o il supereroe preferito del bambino/a.

Alcuni produttori di grembiuli online permettono anche la personalizzazione del capo: basterà scegliere sul sito il grembiule che si preferisce, selezionare il carattere per scrivere il nome del bimbo o il personaggio preferito e il gioco è fatto: si avrà un grembiule per l’asilo assolutamente unico e in breve tempo.

Grembiule asilo da acquistare online

Scopriamo, attraverso la nostra selezione i migliori 5 grembiuli per l’asilo da poter acquistare comodamente online.

Andy&Giò Grembiule Asilo bambino Quadri Bianco e Blu - (2 Anni) L'esperienza dell'asilo sarà più bella con il grembiule per bimbo Andy&Giò con una simpatica stampa a quadretti bianco e blu per divertirsi senza macchiare i vestiti. 9 € su Amazon Pro Chiusura con bottoni

Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone

Colletto bianco tinta unita

Il disegno/ ricamo può variare in base alla disponibilità

Età: 2 anni

Lavaggio in lavatrice ad alte temperature Contro Nessuno

KLOTTZ Grembiule Scolastico per Asilo e lavoretti Manuale (1 anno) Dal nido all'asilo il grembiule KLOTTZ è perfetto per creare magnifici lavoretti manuali in totale libertà e senza sporcare gli abiti, disponibile in molti colori. 19 € su Amazon Pro Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone

Con bottoni grandi per agevolare l'abbottonatura

Con tasche e linguetta per appendiabiti

Polsini elasticizzati per una migliore protezione

Lavabile in lavatrice

Età: 1 anno Contro Nessuno

Siggi Grembiule Asilo Scuola Materna Bambina (3 anni) Un meraviglioso grembiule che accompagnerà l'intero anno scolastico delle bambine: pratico da lavare e facile da indossare, con simpatico ricamo laterale. 25 € su Amazon Pro Materiale: 65% poliestere 35% cotone

Realizzato con materiali certificati atossici

Non e' necessario stirarlo

Bottoni sul davanti e 2 ampie tasche laterali

Colletto bianco con ricamo

Simpatico ricamo sul davanti

Disponibile in diverse taglie Contro Nessuno

Siggi Grembiule Bimbi Bianco con Zip (5 anni) Pratico e veloce da indossare, il grembiule per l'asilo firmato Siggi è una certezza per la comodità del bambino durante la giornata scolastica. 23 € su Amazon Pro Materiale: cotone e poliestere

Con cerniera a zip

Età: 5 anni

Colore tinta unita, Bianco

Maniche lunghe

Lavabile in lavatrice ad alte temperature Contro Nessuno