Quando inizia la scuola? Il calendario scolastico 2021/2022: le date per regione

La lista di tutte le regioni italiane che, a oggi, hanno reso pubblico il calendario scolastico per l'anno 2021/2022. Ecco quando si ritornerà a scuola il prossimo settembre

L’anno scolastico è appena terminato e il calendario scolastico 2021/2022 con le date delle prossime riaperture è stato già deliberato in molte regioni italiane.

Scopriamo quali sono le regioni italiane che ad oggi hanno già pubblicato il calendario definitivo e quali, invece, lo faranno nelle prossime settimane. Anche se gli asili e le scuole hanno appena concluso questo anno scolastico e i centri estivi sono da poco riaperti, fissare subito l’inizio delle lezioni prossime è un passaggio strategico per impegnare tutti a lavorare sin da subito all’organizzazione degli aspetti legati alla riapertura nonché delle stesse famiglie italiane.

Calendario scolastico 2021/2022: le date regione per regione

Le regioni che finora hanno deliberato il proprio calendario scolastico 2021/22 sono le seguenti:

Provincia di Bolzano

La data di inizio lezioni per la provincia di Bolzano è prevista per il 6 settembre, mentre la fine delle lezioni per giovedì 16 giugno 2022.

Mentre i periodi di sospensione didattica durante l’anno saranno:

Ognissanti: 1° novembre 2021;

Immacolata Concezione: 8 dicembre;

Feste natalizie: dal 24 dicembre al 9 gennaio;

Carnevale: da sabato 26 febbraio a domenica 6 marzo.

Santa Pasqua: giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile.

Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Trento

La data di inizio a Trento è prevista per il 13 settembre con fine delle lezioni mercoledì 10 giugno 2022. Mentre per ciò che riguarda le scuole dell’infanzia le attività didattiche per l’anno scolastico inizieranno lunedì 6 settembre 2021 e termineranno giovedì 30 giugno 2022.

I periodi di sospensione per la regione di Trento durante l’anno scolastico saranno i seguenti:

Ponte di Ognissanti: 1-2 novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;

Carnevale: 28 febbraio e 1° marzo 2022;

Santa Pasqua: dal 14 aprile al 19 aprile 2022;

Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Lazio

Per la regione Lazio il calendario didattico inizierà dal 13 settembre 2021 e terminerà l’8 giugno 2022 dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado mentre la chiusura di asili nido e infanzia è prevista per il 30 giugno. Nell’anno scolastico 2021/2022 saranno previsti periodi di sospensione dall’attività didattica, quali:

Tutti i Santi: 1° novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;

Santa Pasqua: 17 aprile – 18 aprile, Lunedì dell’Angelo;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Calabria

Come specificato dall’Assessorato all’istruzione calabrese, la data di inizio scolastico è fissata per lunedì 20 settembre 2021 e il termine è previsto per il 9 giugno. Mentre, per le scuole dell’infanzia le attività inizieranno il 20 settembre e termineranno il 30 giugno 2022.

Tutti i Santi: 1° novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;

Santa Pasqua: dal 12 aprile al 19 aprile 2022;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Puglia

La campanella d’inizio lezioni nella Regione Puglia è prevista per lunedì 20 settembre. Mentre, termine delle lezioni per giovedì 9 giugno 2022; Le altre date in cui le attività saranno sospese per festività saranno:

Tutti i Santi: 1° novembre 2021;

Immacolata Concezione: 8 dicembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;

Santa Pasqua: dal 12 aprile al 19 aprile 2022;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Toscana

Per la regione Toscana la data di inizio prevista è il 15 settembre 2021 e il termine delle lezioni venerdì 10 giugno 2022. Per la scuola dell’infanzia la chiusura è, invece, fissata al 30 giugno 2022. Le sospensioni per le festività dell’anno saranno:

tutti i Santi: 1° novembre;

Immacolata: 8 dicembre:

festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;

Santa Pasqua: dal 12 aprile al 19 aprile 2022;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022;

Lombardia

La Lombardia inizierà l’anno scolastico il 13 settembre, mentre la chiusura sarà prevista in data 8 giugno 2022. I giorni di festività in cui saranno sospese le attività scolastiche sono, invece:

Ognissanti: 1° Novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021;

Festività Natalizie: dal 23 dicembre fino a giovedì 6 gennaio 2022;

Pasqua: da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile 2022;

Carnevale (rito ambrosiano): 4 e 5 marzo; mentre, per il rito romano, 28 febbraio e 1 marzo 2022;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Piemonte

In Piemonte lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 settembre 2021 a mercoledì 8 giugno 2022. Stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno 2022.

Definiti anche i periodi di vacanza e un “ponte” per la festa dell’Epifania:

festività natalizie: da venerdì 24 dicembre a venerdì 7 gennaio, con ritorno in aula lunedì 10 gennaio;

Carnevale: da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo;

Santa Pasqua: da giovedì 14 a martedì 19 aprile;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Friuli Venezia Giulia

Le scuole dell’infanzia, statali e paritarie in Friuli Venezia Giulia inizieranno le attività scolastiche il 16 settembre 2021, con termine il 30 giugno 2022. Mentre, nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, le lezioni avranno inizio il 16 settembre 2021 con chiusura l’11 giugno 2022.

Le sospensioni regionali delle attività didattiche sono stabilite nei seguenti periodi:

festa di Ognissanti: 1° novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021

festività natalizie: da venerdì 24 dicembre a 6 gennaio;

Carnevale: da sabato 26 febbraio a martedì 2 marzo;

Santa Pasqua: da giovedì 14 a martedì 19 aprile;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Valle D’Aosta

Inizio lezioni lunedì previsto per il 13 settembre 2021 in Valle D’Aosta. Mentre la fine delle attività didattiche è previsto per l’8 giugno 2022. I periodi della sospensione dell’anno scolastico sono i seguenti:

festa di Ognissanti: 1° novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021

festività natalizie: dal 23 dicembre all’ 8 gennaio;

festa dell’orso: 31 gennaio 2022;

Carnevale: da sabato 26 febbraio a martedì 2 marzo;

Santa Pasqua: da giovedì 14 a martedì 19 aprile;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022

Campania

Data di inizio mercoledì 15 settembre 2021 data di fine anno didattico 8 giugno per le scuole primarie, secondarie e tutti gli altri gradi d’istruzione della Campania; mentre per le scuole dell’infanzia la chiusura è prevista per il 30 giugno 2022.

festa di Ognissanti: 1° novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021

festività natalizie: da venerdì 24 dicembre a 6 gennaio;

Carnevale: da sabato 26 febbraio a martedì 2 marzo;

Santa Pasqua: da giovedì 14 a martedì 19 aprile;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Veneto

Nella regione Veneto l’inizio delle lezioni primarie e medie è previsto per il 13 settembre, mentre per le scuole superiori il 16 settembre. Si concluderanno l‘8 giugno 2022.

festa di Ognissanti: 1° novembre 2021;

Immacolata: 8 dicembre 2021

festività natalizie: da venerdì 24 dicembre all’11 gennaio 2o22;

Carnevale: da sabato 26 febbraio a martedì 2 marzo;

Santa Pasqua: da giovedì 14 a martedì 19 aprile;

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;

Festa del Lavoro: 1° maggio 2022;

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022.

Queste sono, ad oggi, le regioni che hanno pubblicato i propri calendari didattici per l’anno 2021/2022 aggiornati.