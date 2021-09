Scuola dell'infanzia: il vademecum per genitori e bambini

Un regolamento composto da 10 punti in cui i genitori dovranno fare affidamento durante l'intero ciclo scolastico dei propri bambini. Il vademecum per le famiglie e cosa sapere per ripartire in sicurezza.

Per ripartire in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, il Ministero dell’istruzione ha indicato nel Decreto Ministeriale n°80 del 3 agosto 2020, le regole che tutte le Scuole sul suolo nazionale italiano, compresa la Scuola dell’infanzia, devono seguire per una ripresa delle attività scolastiche sicura e in presenza.

Una sorta di vademecum per genitori e bambini da conoscere bene prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Scuola dell’infanzia: i decreti legge per la sicurezza di bambini e genitori

I servizi educativi, così come sottolineato dal Decreto legislativo n° 65 del 13 aprile 2017 di cui l’articolo 2, necessitano di caratteristiche peculiari mirate al raggiungimento di alcuni obiettivi imprescindibili al corretto funzionamento del sistema scolastico e alla salute sia dei bambini, dei genitori che di tutti gli operatori facente parte dei servizi dedicati all’infanzia.

Nell’articolo 6 del D.lgs. 65/2017, lo Stato prevede ed esercita una funzione generale di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’intero sistema integrato, affidando alle singole Regioni la definizione degli standard organizzativi, strutturali e qualitativi dei servizi dedicati ai minori dagli 0 ai 3 anni.

Le stesse competenze per ciò che riguarda la Scuola dell’infanzia, siano esse statali che comunali, sono riservate allo Stato così come previste da due leggi: la n° 53 del 2003 e la legge n°62 del 2000.

La finalità di questo documento è oggi in continua trasformazione per causa della crisi sanitaria in corso. Ed è proprio qui che la Nota esplicativa del 16 agosto 2021 in riferimento al Decreto Legge n° 111 del 2021 e all’Ordinanza Ministeriale n° 256 dello scorso 6 agosto 2021, prende piede focalizzandosi sull’inizio delle lezioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 attuando le dovute misure di sicurezze.

Per diminuire i contagi da Covid-19, si fa sempre più presente la necessità di prevedere un Vademecum per le Scuole dell’Infanzia, ovvero una sorta di regolamento valido per ogni istituzione scolastica.

Vademecum per genitori e bambini: le regole per ripartire in sicurezza

Di seguito 10 regole che dovranno essere rispettate sia dai genitori che dai propri figli per una corretta e normale ripresa delle attività scolastiche nella Scuola dell’infanzia in totale sicurezza.