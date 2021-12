Una promozione unica che ha l'obiettivo di arginare il Covid è quella proposta dal parco a tema Leolandia per i bambini vaccinati: un doppio regalo e tanto divertimento assicurato

Il parco a tema Leolandia lancia una campagna a livello nazionale dedicata a tutti i bambini over 12 che si sono vaccinati contro il Covid con un doppio regalo.

La promozione nominata “SICURAmente DIVERTENTE” è partita come incentivo alla famiglie italiane a procedere con la somministrazione del vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Leolandia: doppio regalo per i bambini vaccinati

Leolandia è uno dei parchi a tema più grandi presenti sul suolo italiano e da poco è scesa in campo con un’idea giocosa per i più piccini in modo da arginare la pandemia da Covid.

La campagna lanciata da Leolandia è rivolta alle famiglie che sceglieranno di vaccinare i loro bambini di età compresa tra 5 e 11 anni contro il Covid.

In pratica, ogni bambino in possesso del certificato vaccinale riceverà un ingresso omaggio al parco da utilizzare entro il 31 maggio 2022 e un meraviglioso peluche in regalo.

In tal modo, la campagna vaccinale contro il coronavirus avrà modo di proseguire – si spera – in modo più spedito e senza preoccupazioni da parte dei genitori ma anche dei bambini.

L’unica “controindicazione” al doppio regalo è il divertimento di una giornata spensierata tra spettacoli, attrazioni e la compagnia dei beniamini dei più piccoli: Leo e Mia, mascotte di Leolandia, ma anche la compagnia di Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir e il Trenino Thomas.

L’iniziativa proposta da Leolandia per arginare il Covid

Il doppio regalo proposto da Leolandia è valido al di là dalla data di somministrazione del vaccino Covid nonché dalla regione, città o hub di provenienza. L’offerta è così rivolta a tutti i bambini (5-11 anni) che si sono sottoposti alla somministrazione della prima dose di vaccino.

Una volta arrivati all’ingresso del parco, basterà, dunque, presentare il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione del bambino. In questo modo si avrà diritto al doppio premio, ovvero un biglietto omaggio bimbo valido per l’ingresso al parco e un buono per ritirare un esclusivo peluche presso il LeoShop.

Il Presidente di Leolandia, il Giuseppe Ira, ha dichiarato in merito alla campagna promozionale:

Negli ultimi 18 mesi Leolandia è stata al fianco delle istituzioni, e in occasione dell’inizio della campagna vaccinale per i bambini, abbiamo ritenuto corretto dare un segnale forte anche alle famiglie che, da inizio pandemia, hanno risentito molto delle restrizioni imposte a causa del Covid, regalando un po’ di normalità e gioia in cambio del loro impegno per salvaguardare la salute dei piccoli e il futuro di tutti noi.

Leolandia ricorda, come da regolamento, che la promozione denominata “SICURAmente DIVERTENTE” è valida a partire dal 23 dicembre 2021. L’iniziativa, oltre a coprire tutto il periodo delle festività natalizie fino al 9 gennaio, proseguirà alla riapertura di Leolandia, dal 12 marzo al 31 maggio 2022.