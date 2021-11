Una cartolina personalizzata di Paddington al mese: il regalo di Natale perfetto

I bambini hanno bisogno di aiuti concreti e per farlo, a volte, basta poco, così l’Unicef promuove “I viaggi di Paddington”, ogni mese una cartolina personalizzata dall’orsetto inglese più amato dai bimbi a fronte di una donazione umanitaria.

Il regalo di Natale perfetto che farà felici i bambini bisognosi di tutto il mondo. In cosa consiste l’iniziativa lanciata dall’Unicef? Ecco tutte le informazioni.

Ogni mese una cartolina personalizzata (e molto altro) da Paddington: il regalo di Natale perfetto per i bambini

Regala “I viaggi di Paddington” è l’iniziativa promossa in questi giorni da Unicef per tutti coloro che vogliono regalare un sorriso ai bambini meno fortunati del mondo.

Con una donazione minima di 15 euro mensili, si riceverà ogni mese una cartolina personalizzata con la quale i bambini potranno esplorare nuovi Paesi e imparare come vivono i bambini nel resto del mondo.

Come funziona? Basterà iscriversi evolvendo una piccola somma di denaro mensile (min. 15 euro) e attraverso questa, i bambini riceveranno direttamente a casa una cartolina firmata dall’orsetto Paddington ogni mese. Un regalo di Natale originale e unico da fare per i bambini dai 3 ai 9 anni.

Unicef riceverà il 100% della donazione effettuata e la trasformerà in aiuti concreti per quei bambini disagiati e poveri in tutto il mondo. Insomma, un doppio regalo che vedrà la gioia dei figli o dei nipotini e una mano tesa verso la speranza, per quei bimbi meno fortunati.

Come iscriversi e cosa include il regalo: 3 step

Il regalo proposto da Unicef prevede tanto divertimento e infinite attività educative con cui il bambino potrà divertirsi a casa ma anche fuori casa. Ecco come funziona:

iscrizione . Una volta effettuata l’iscrizione sul sito dell’Unicef, si sceglierà il destinatario delle cartoline di Paddington e si selezionerà la donazione mensile con cui supportare i progetti dell’Unicef;

. Una volta effettuata l’iscrizione sul sito dell’Unicef, si sceglierà il destinatario delle cartoline di Paddington e si selezionerà la donazione mensile con cui supportare i progetti dell’Unicef; consegna del regalo . Nelle settimane successive all’iscrizione, verrà inviata al bambino – destinatario un pacchetto di benvenuto personalizzato con il suo nome direttamente dall’orsetto Paddington;

. Nelle settimane successive all’iscrizione, verrà inviata al bambino – destinatario un pacchetto di benvenuto personalizzato con il suo nome direttamente dall’orsetto Paddington; durata del regalo. Le avventure con Paddington dureranno per un anno intero. La gioia dei bambini quando riceveranno ogni mese una cartolina da un Paese diverso del mondo sarà inimmaginabile.

Conclusi i 12 mesi, la donazione continuerà a meno che non si richieda l’annullamento mensile o la modifica del contributo monetario. Supportare un progetto Unicef, anche solo con una donazione minima, comporterà ai bambini più bisognosi per un anno:

640 dosi di vaccino per proteggere i bambini dal morbillo;

per proteggere i bambini dal morbillo; zanzariere per proteggere 90 famiglie dalla malaria ;

; 780 bustine di alimento terapeutico in grado di curare 5 bambini gravemente malnutriti salvando la loro vita.

Ogni mese, dunque, si avrà la possibilità concreta di aiutare molti bambini che necessitano di cure basiche e di pasti caldi. Inoltre, sarà un modo per insegnare ai più piccoli di casa cosa voglia dire aiutare chi ne ha bisogno.