Un bambino che dorme è il sogno di ogni genitore: niente rumore, silenzio assoluto e il relax che (finalmente) regna in casa ma, se si ha la necessità di svegliare il neonato che dorme come farlo nel modo migliore e senza traumi?

Ecco alcuni consigli che i genitori possono mettere in pratica con semplicità e che seppur non renderanno il risveglio piacevole possono farlo diventare più delicato di quanto sarebbe stato senza.

Come svegliare un bambino che dorme? I consigli da seguire

Non è sempre semplice interrompere uno dei preziosi momenti di sonno del bebè ma, a volte, a causa di un cambio di pannolino improvviso o della necessità di seguire una determinata alimentazione o il dover dare dei farmaci, svegliare il bebè è un’azione che i genitori compiono a malincuore.

Si tratta infatti di una fase molto delicata e, per questo, difficile da gestire. Di seguito alcuni consigli da poter mettere in pratica per rendere il momento del risveglio meno problematico.

Create una finta alba

Per svegliare gradualmente il bebè il consiglio aumentate il livello di luce della camera dove dorme il piccolo con una lampadina dotata di apposito sensore di luce graduale. Iniziate il processo di risveglio prima del reale bisogno del risveglio poiché questa strategia, per essere efficace, richiede un po’ di tempo.

Cambiate il pannolino

Dopo l’allattamento la possibilità che il bambino abbia bisogno di un cambio di pannolino è abbastanza elevata: iniziate il cambio mentre il piccolo sta ancora dormendo e sfruttate il suo stato di tranquillità e serenità.

Svegliate il bambino mentre dorme con un po’ di rumore

Utilizzate un rumore leggero perché un suono acuto o stridente sortirebbe l’effetto opposto. Usate un tono di voce pacata, cantate una lieve melodia o, ancora, semplicemente parlate in tono gentile al bebè.

Massaggiate il bebè

Praticare un massaggio infantile al neonato è da sempre considerato salutare per la salute del piccolo, per esempio quando ha le prime coliche gassose, ma anche per la psiche poiché rilassa il bebè e aiuta i genitori a legare con i loro piccoli. Inoltre, è anche un’ottima strategia per svegliare un bambino che dorme.

Si possono provare alcuni massaggi delicati sulla schiena del bambino o sul pancino mentre il bebè è ancora nella culla. Bisognerà solo sollevarlo delicatamente invece di svegliarlo bruscamente e il risveglio sarà più dolce.