Sindrome di Sanfilippo, una rara malattia genetica chamata Mucopolisaccaridosi 3

I bambini affetti da sindrome di Sanfilippo raramente raggiungono la vita adulta; scopriamo quali sono le cause, i sintomi e le attuali terapie esistenti per la gestione di questa grave (e rara) malattia genetica.

È una condizione genetica gravissima che causa danni cerebrali importanti e tali da determinare demenza infantile. Nella maggior parte dei casi i soggetti affetti dalla sindrome di Sanfilippo non raggiungono mai l’età adulta anche per l’assenza di trattamenti efficaci.

Scopriamo meglio di cosa si tratta, perché si sviluppa e come si manifesta.

Cos’è la sindrome di Sanfilippo?

La Società Italiana di Scienze Mediche (SISMED) definisce la sindrome di Sanfilippo come un disturbo genetico che colpisce il cervello e il midollo spinale provocando il deterioramento della funzione neurologica.

Si tratta, come evidenzia questo studio, di un gruppo di malattie neurodegenerative da accumulo lisosomiale rare, complesse e progressive. Cosa significa? Il Boston Children’s Hospital spiega come nelle malattie da accumulo lisosomiale (LSD) le variazioni genetiche interrompono la normale attività dei lisosomi, ovvero gli enzimi responsabili della gestione dei grassi e degli zuccheri. I soggetti affetti dalla sindrome di Sanfilippo non hanno uno di questi enzimi o non lo hanno in quantità sufficienti e le cellule non funzionano correttamente.

Salute e Benessere Aneuploidie: tutto sulle anomalie cromosomiche, dalle cause alle conseguenze Le aneuploidie sono delle alterazioni del numero (in eccesso o in difetto) dei cromosomi. Approfondiamo il discorso conoscendole più da vicino.

Si conoscono quattro differenti varianti della Mucopolisaccaridosi 3, che interessano geni che causano l’assenza di uno degli enzimi responsabili di una delle fasi della scomposizione dell’eparan solfato.

Nella Mucopolisaccaridosi III A il gene coinvolto è l’SGSG e l’enzima mancante è l’ N-sulfoglucosamina solfoidrolasi.

il gene coinvolto è l’SGSG e l’enzima mancante è l’ N-sulfoglucosamina solfoidrolasi. Nella Mucopolisaccaridosi III B il gene coinvolto è l’NAGLU e l’enzima mancante è l’N-acetil-alpha-glucosaminidasi.

il gene coinvolto è l’NAGLU e l’enzima mancante è l’N-acetil-alpha-glucosaminidasi. Nella Mucopolisaccaridosi III C il gene interessato è l’HGSNAT mentre l’enzima mancante è l’Eparano-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi.

il gene interessato è l’HGSNAT mentre l’enzima mancante è l’Eparano-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi. Infine la Mucopolisaccaridosi III D riguarda il gene GNS e l’assenza dell’enzima N-acetilglucucosamina 6-solfatasi.

La differenza tra le varie tipologie di sindrome di Sanfilippo determina anche la gravità della progressione del deterioramento mentale.

La causa di questa condizione, quindi, è genetica e si ha una variazione tale per cui l’assenza degli enzimi non permette alle cellule di abbattere il solfato di eparano che va ad accumularsi nei tessuti del corpo.

La sindrome di Sanfilippo si eredita secondo un modello autosomico recessivo; per svilupparla, quindi, il bambino affetto ha ricevuto da entrambi i genitori una copia alterata del gene.

I sintomi della sindrome di Sanfilippo

Generalmente alla nascita, come evidenziato dal portale MedilnePlus, i bambini non mostrano caratteristiche riconducibili alla sindrome di Sanfilippo e i primi sintomi iniziano a manifestarsi durante la prima infanzia. I segni iniziali riguardano le infezioni dell’orecchio e della gola ricorrenti e la presenza di problemi intestinali. Si hanno quindi problemi comportamentali come e difficoltà nel discorso, disturbi del sonno, regressione evolutiva, disabilità intellettuale che tendono a peggiorare con il passare del tempo tanto da rendere i bambini irrequieti, iperattivi, ansiosi, aggressivi e impulsivi.

In alcuni casi si notano caratteristiche del disturbo dello spettro autistico e i bambini con la sindrome di Sanfilippo hanno la tendenza a masticare oggetti e a mettere oggetti in bocca. Ci sono anche delle caratteristiche fisiche ricorrenti come la testa allargata (macrocefalia), la lingua allargata (macroglossia), lo sviluppo di ernia ombelicale o ernia inguinale e la presenza di un fegato ingrossato.

Nelle fasi avanzate della malattia si hanno convulsioni, deficit visivo, perdita dell’udito, artrite, infezioni respiratorie ricorrenti, diarrea, disturbi del movimento e perdita della mobilità. In alcuni casi si registrano anche anomalie cardiache (cardiomiopatie, aritmie e problemi alle valvole cardiache).

Le quattro tipologie di sindrome di Sanfilippo hanno sostanzialmente i medesimi sintomi e segni, ma nella Mucopolisaccaridosi III A questi tendono a comparire più precocemente e a progredire più rapidamente.

La diagnosi e le aspettative di vita

Nei pazienti con le caratteristiche cliniche riconducibili alla sindrome di Sanfilippo per la conferma diagnostica si richiedono la presenza di almeno due marcatori genetici o biochimici della malattia (come l’accumulo di GAG o la diminuzione dell’attività degli enzimi lisosomiali). Per la diagnosi ci si avvale dell’analisi dei glicosaminoglicani (GAG) tramite campione urinario e l’analisi degli enzimi (il test di riferimento per questa condizione). In caso di sospetta diagnosi si può ricorrere anche ai test genetici molecolari.

Per la sindrome di Sanfilippo si può ricorrere in epoca prenatale anche all’amniocentesi o alla villocentesi, in un contesto di familiarità nota, per i test biochimici e molecolari dei tessuti fetali. Fondamentale, data la natura progressiva e per molti aspetti irreversibile della malattia, si rivela lo screening neonatale per diagnosticare tempestivamente la sindrome e predisporre un piano terapeutico adeguato alle singole esigenze del paziente.

In termini di aspettative di vita, parlando in generale delle mucopolisaccaridosi, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù specifica come negli ultimi anni la sopravvivenza e la qualità della vita sono nettamente migliorate grazie al ricorso di terapie innovative. L’aspettativa di vita è sostanzialmente legata alla gravità dei sintomi e all’insorgenza di complicazioni cardiovascolari, neurologiche e respiratorie.

Esistono trattamenti, cure o terapie?

Di per sé attualmente non esistono cure e terapie per la sindrome di Sanfilippo ed è quindi una condizione che va gestita secondo gli sviluppi che assume con il passare del tempo. Si richiede quindi il ricorso a un team di specialisti per sviluppare un piano terapeutico adeguato. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) riporta come si possano però immaginare delle nuove strategie terapeutiche grazie a recenti ricerche condotte in materia che, nei prossimi anni, potrebbero consentire un trattamento sintomatico più efficace rispetto a quanto oggi possibile.