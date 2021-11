“Io e la bambina annoiatissime”: le stories di Levante alle prese con la curva glicemica

Come sappiamo Levante è incinta della sua prima figlia; l’annuncio è stato dato quest’estate dalla stessa cantante che, pur essendo molto discreta e riservata circa la propria vita privata, non ha voluto comunque tenere all’oscuro i fan.

La bambina di Claudia Lagona – vero nome dell’artista siciliana, ma cresciuta a Torino – e del compagno, l’avvocato Pietro Palumbo, nascerà a gennaio e, oggi Levante, come tutte le mamme in attesa, è alle prese con gli esami della gravidanza.

Come quello della curva glicemica, che si richiede nel caso in cui possa esserci l’eventualità di sviluppare il diabete gestazionale.

La cantante ha quindi pubblicato una serie di storie su Instagram proprio mentre era in attesa di terminare l’esame, che è noto per essere piuttosto lungo e articolato: si basa infatti su tre prelievi di sangue che vengono effettuati a una precisa distanza precisa l’uno dall’altro: il primo “a riposo”, il secondo e il terzo dopo la somministrazione di una bevanda a base di acqua e zucchero (glucosio), che può causare nausee.

Per questo, anche a Levante è stato consigliato di aspettare mezz’ora prima di usare il cellulare, proprio per far passare il pericolo di nausee.

Levante prima mostra la bevanda che deve bere per completare l’esame, poi scherza:

Io e la bambina annoiatissime… Prendi una come me, chiudila in un centro diagnostico per delle ore… Tra poco dipingo i muri col sangue.

L’esame della curva glicemica è comunque molto importante e viene consigliato alle donne che presentano varie tipologie di fattori di rischio generalmente tra il secondo e il terzo trimestre di gravidanza, quindi tra la 26° e la 28° settimana di gestazione. Soprattutto viene raccomandato nei casi di donne obese, che abbiano avuto precedenti gravidanze con diabete gestazionale, oppure se l’età della gestante è oltre i 35 anni. Anche se non ci sono fattori di rischio può essere comunque effettuato se la donna prende più di 3 kg al mese, o se si verifica una crescita fetale superiore al 90° percentile o un aumento del liquido amniotico.

È comunque un esame consigliato per escludere completamente la presenza di fattori di rischio.

Levante aveva dato l’annuncio della sua gravidanza con un post dolcissimo, pubblicato a settembre.