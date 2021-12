È una delle star hollywoodiane più apprezzate per professionalità e simpatia: Jennifer Aniston si confessa e, questa volta, parla a cuore aperto delle voci che in passato circolavano periodicamente su una sua presunta gravidanza definendole “brutte e dolorose“.

Jennifer Aniston: “Le voci sulla mia presunta gravidanza? Brutte e dolorose”

Jennifer Aniston (52 anni) ha detto finalmente la sua in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in merito alle infinite supposizioni di alcune persone secondo cui l’attrice avrebbe dato priorità alla carriera piuttosto che ai bambini. L’attrice ha affermato:

Le voci sulla mia presunta gravidanza in passato sono state dolorose e brutte. Le persone sicuramente proiettano un’immagine su di te. […] Quindi sparisci il più possibile, ti diverti, non te ne frega di nulla, ti diverti, ti ricordi che hai un bellissimo gruppo di amici e che la tua vita è benedetta. In passato prendevo tutto molto sul personale, specie le voci sulla gravidanza e quelle espressioni del tipo: “Oh, ha scelto la carriera rispetto ad avere figli”. La gente non sa nulla della mia situazione medica e se io posso o non posso avere figli. È stato davvero doloroso e semplicemente brutto.

Il “doppio standard”: le differenze tra uomini e donne

Durante il suo racconto, Jennifer Aniston ha anche affrontato quello che ha definito un “doppio standard” riservato al trattamento delle vite private degli uomini diverso rispetto a quello delle donne.

Gli uomini possono sposarsi tutte le volte che vogliono, possono sposare donne tra i 20 e i 30 anni. Per le donne non è così. Gli uomini sui 30 anni, tra l’altro, sono molto diversi dagli uomini tra i 40 e i 50 anni. Il fatto, spiega la Aniston, è che le donne sono complete sia con un compagno sia senza, sia con un figlio che non. La decisione di come trattare i nostri corpi è solo nostra. Prendiamo questa decisione consapevolmente, al di là delle pagine patinate dei tabloid. Non abbiamo bisogno di essere sposate o madri per essere complete. Determiniamo da sole il nostro “vissero felici e contenti”. Sono stanca di far parte di questa favoletta. Sì, potrei diventare madre un giorno, ma se mai lo farò, sarò la prima a dirlo in giro. Ma non sono alla ricerca della maternità perché in qualche modo mi sento incompleta.

Con così tante donne e mamme che lottano con i cambiamenti del corpo in gravidanza e post parto, i problemi di fertilità e le speculazioni sulle vite personali, ascoltare le parole di Jennifer Aniston è un modo per normalizzare alcuni aspetti legati al mondo femminile che troppo spesso non sono trattati in modo corretto.