Esiste un metodo infallibile per calmare il bebè? Quello proposto da James Van Der Beek si chiama CALLLM: ecco come metterlo in pratica.

Ogni neo genitore sviluppa con il tempo il proprio metodo per calmare il bebè che piange ma quello “magico” di James Van Der Beek, papà di 6 bambini, sembra essere davvero infallibile.

Su Instagram, infatti, il neo papà regista ha postato un video dove spiega come riesce a tranquillizzare il suo ultimo figlio, Remi appena nato. Scopriamo qual è il segreto di papà Van Der Beek.

Il metodo magico di James Van Der Beek per calmare il neonato che piange

Conosciuto per aver interpretato Dawson nella serie tv cult anni ’90 “Dawson Creek”, James Van Der Beek è anche un acclamato regista e padre di sei meravigliosi bambini. Ed è proprio in merito alla sua paternità che Van Der Beek ha reso pubblico il suo metodo magico per calmare il neonato che piange.

Jemes Van Der Beek ha condiviso su Instagram un video di lui che tiene in braccio suo figlio Remi. Nel video il piccolo appare molto calmo mentre dorme beato sulla spalla del papà. Nel post video James Van Der Beek chiede:

Domanda antica: cosa fai con un bambino che piange – come era solo pochi minuti fa? Ho un acronimo per te. La sigla? CALLLM. Sì, è “calmo” con tre L.

Il metodo CALLLM di James Van Der Beek per calmare i bebè

Nel video James Van Der Beek spiega approfonditamente ai genitori che hanno un neonato in casa come fare per tranquillizzarlo attraverso il metodo CALLLM (con tre L). Van Der Beek, suggerisce:

C di connessione . Riconosci che ogni momento è un’opportunità di connessione con il tuo bambino. Ciò include sorridere, ridere, divertirsi e anche piangere. Stai dimostrando loro che sei in grado di esserci.

. Riconosci che ogni momento è un’opportunità di connessione con il tuo bambino. Ciò include sorridere, ridere, divertirsi e anche piangere. Stai dimostrando loro che sei in grado di esserci. A di accettazione , ovvero accettare che il bebè sta piangendo è già un buon inizio per tranquillizzarlo. Il genitore non può controllare ciò che sta accadendo ma, invece, può accettarlo.

, ovvero accettare che il bebè sta piangendo è già un buon inizio per tranquillizzarlo. Il genitore non può controllare ciò che sta accadendo ma, invece, può accettarlo. L di Love , ovvero di amore per il bambino in tutto e per tutto.

, ovvero di amore per il bambino in tutto e per tutto. L di Listen , ovvero ascoltare di cosa necessita il piccolo, cosa sta cercando di dirti il tuo bambino? Di cosa ha davvero bisogno?

, ovvero ascoltare di cosa necessita il piccolo, cosa sta cercando di dirti il tuo bambino? Di cosa ha davvero bisogno? L di List , ovvero elenco. Serve per fare un elenco mentale delle cose di cui potrebbe aver bisogno il bambino, es. un cambio di pannolino, un pisolino, una coperta, ecc.

, ovvero elenco. Serve per fare un elenco mentale delle cose di cui potrebbe aver bisogno il bambino, es. un cambio di pannolino, un pisolino, una coperta, ecc. M di Magia, questa ultima lettera, spiega Van Der Beek: