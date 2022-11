"Ogni genitore sta combattendo con queste malattie senza fine": lo sfogo di Hilary Duff

Non è ancora iniziato l’inverno ma ogni bambino è già stato malato un miliardo di volte. Se ti sei svegliato nel cuore della notte con un figlio malato chiedendoti: “Com’è possibile?”, o “Ancora?”, durante i mesi autunnali, non sei solo. Hilary Duff ha rivelato di aver dovuto prendersi una breve pausa dai social media perché tutta la sua famiglia non è stata bene a lungo.

News Mamme VIP Hilary Duff mamma per la terza volta con il parto in acqua (la tenerissima foto) Mamma per la terza volta: l'attrice/cantante americana Hilary Duff ha dato il suo benvenuto a Mae, una dolce bimba nata dal matrimonio con Matthew ...

Nei primi giorni di novembre l’attrice ha spiegato in una storia Instagram il motivo della sua assenza dalla piattaforma:

Salve a tutti! Sono mancata per un po’ di tempo. Questo perché tutta la mia famiglia ha avuto il Covid, la bocca-mani-piedi, raffreddori peggiori del Covid, virus respiratorio sinciziale, parainfluenza, la buona vecchia influenza. Li abbiamo presi tutti. Ah! Sono sicura che ogni singola famiglia ha a che fare con queste cose in questo momento. È la stagione.

Tra il virus respiratorio sinciziale, l’influenza e altre malattie respiratorie, il 2022 sembra essere un anno particolarmente ricco di virus. Secondo gli esperti, questo sarebbe dovuto in parte alla pandemia. Con l’attuazione delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, per limitare il numero di casi di Covid, e le seguenti vaccinazioni, nel 2020 e nel 2021 si è registrato un radicale calo della diffusione e del contagio dell’influenza classica.

Con la fine delle misure di contenimento, i virus avrebbero ripreso a circolare in modo problematico, colpendo soprattutto i bambini che – protetti dalle misure anti-Covid – non hanno mai sviluppato precedenti esperienze immunologiche.

Hilary Duff ha due figlie Mae James, 19 mesi, e Banks Violet, 4 anni, con il marito Matthew Koma, 35. Inoltre, ha un figlio maggiore, Luca Cruz, 10 anni, avuto dall’ex marito Mike Comrie.