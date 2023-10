A cosa serve il sondino? Ma soprattutto, come si utilizza per far sì che le controindicazioni non superino i benefici?

Cos’è un sondino rettale per neonati e a cosa serve?

Il sondino rettale, inserito con delicatezza e correttamente, permette all’aria presente nella pancia del bambino di uscire ed è utile, come detto, anche in caso di stitichezza: in questo modo il piccolo si calmerà velocemente e anche i genitori si tranquillizzeranno. Serve, dunque, al neonato per liberarsi dalle coliche gassose, che gli danno tanto fastidio e lo fanno piangere irrimediabilmente senza sosta e sempre più forte, e per scaricarsi.

Per capire se è il caso o meno di usare il sondino, è bene rivolgersi innanzitutto al pediatra e cercare di capire come riconoscere le coliche, perché si fa presto a lanciare l’allarme-colica quando il bambino piange.

È utile ricordare, a questo punto, che l’unico modo che un neonato ha per comunicare è il pianto: se ha sonno, se ha fame, se ha voglia di coccole, se ha dolore. Le coliche, come osserva la Società Italiana di Pediatria:

Sono contrazioni eccessive e dolorose della muscolatura involontaria della parete intestinale. Sono causate generalmente dalla presenza di una eccessiva quantità di aria nell’intestino […]. Il dolore è dovuto alla rapida distensione della parete intestinale dovuta al passaggio di bolle d’aria.

In genere compaiono nel tardo pomeriggio e la sera. Per riconoscerle basta osservare il pancino del bimbo, che sarà gonfio e duro. Le cause delle coliche sono diverse, ma per lo più riconducibili all’ingestione di aria durante l’allattamento, sia al seno che al biberon.

Per alleviare il fastidioso disturbo, si può ricorrere alle coccole, a un bagnetto caldo e a un massaggio anti-coliche, che solitamente prevede piccoli movimenti circolari sul pancino e solo come ultima soluzione il sondino rettale.

Quando è necessario e come si utilizza

Nel caso in cui il pianto del bambino persista, è il caso di contattare il pediatra, che valuterà innanzitutto se il neonato soffre davvero di coliche ed eventualmente, in casi eccezionali, suggerirà di utilizzare il sondino rettale per permettere al piccolo di liberarsi.

Usare il sondino rettale per le coliche o la stipsi non è difficile, ma bisogna mantenere la calma per evitare di rendere l’operazione complicata, soprattutto perché il pianto del bambino può non rendere agevole, dal punto di vista emotivo e psicologico, affrontare la cosa.

Per effettuare la stimolazione rettale bisogna inserire con estrema delicatezza la piccola porzione iniziale della cannula nel retto del neonato per permettere la fuoriuscita dell’aria. Contemporaneamente si può massaggiare il pancino del bimbo o muovere le gambine e aspettare l’eventuale fuoriuscita del gas intestinale, per alcuni minuti.

Sempre con delicatezza, bisogna poi estrarre il sondino e richiudere il pannolino. Per favorire l’inserimento della cannula, può essere utile ungere con un po’ di olio la parte da inserire, così da non irritare il piccolo.

Neonato (0-1 anno) Il microclisma per combattere la stitichezza del neonato, quando e come usarlo Alcuni neonati e bambini possono soffrire di stitichezza. Per aiutare il loro intestino si può ricorrere - previo consulto con il pediatra - al mi...

I vantaggi e i benefici nell’uso del sondino rettale

Fatta salva l’idea di usare i sondini rettali anti colica come “ultima spiaggia”, in caso di pianto prolungato del bambino, il loro utilizzo apporta sicuramente benefici immediati, tra cui:

Riduzione del disagio : il principale beneficio dei sondini rettali anti-colica è la riduzione del disagio causato dal gas intestinale e dalle coliche nei neonati. Questi dispositivi aiutano a liberare l’aria in eccesso presente nell’intestino, riducendo la distensione addominale e il disagio.

: il principale beneficio dei sondini rettali anti-colica è la e dalle coliche nei neonati. Questi dispositivi aiutano a liberare l’aria in eccesso presente nell’intestino, riducendo la distensione addominale e il disagio. Allevio delle coliche : poiché le coliche sono spesso causate dall’accumulo di gas nell’intestino, l’uso del sondino rettale anti-colica può contribuire a ridurre la frequenza e la gravità delle coliche nei neonati , migliorando il loro benessere complessivo.

: poiché le coliche sono spesso causate dall’accumulo di gas nell’intestino, l’uso del sondino rettale anti-colica può contribuire a , migliorando il loro benessere complessivo. Sollievo rapido : i sondini rettali anti-colica possono fornire un sollievo rapido al neonato quando si manifestano sintomi di disagio o coliche, favorendone anche il riposo.

: i sondini rettali anti-colica possono fornire un sollievo rapido al neonato quando si manifestano sintomi di disagio o coliche, favorendone anche il riposo. Maggiore comfort durante il sonno : riducendo il disagio associato alle coliche, i neonati possono dormire meglio e più a lungo , il che è benefico sia per loro che per i genitori.

: riducendo il disagio associato alle coliche, i neonati possono , il che è benefico sia per loro che per i genitori. Riduzione dell’irritabilità : i neonati con coliche possono diventare molto irritabili e piangere frequentemente. L’uso del sondino rettale anti-colica può contribuire a ridurre l’irritabilità del bambino, migliorando il suo stato d’animo.

: i neonati con coliche possono diventare molto irritabili e piangere frequentemente. L’uso del sondino rettale anti-colica può contribuire a ridurre l’irritabilità del bambino, migliorando il suo stato d’animo. Agevolazione del lavoro dell’intestino: i sondini rettali possono essere utilizzati per facilitare l’igiene intestinale nei neonati, contribuendo a prevenire il disagio legato all’accumulo di feci o gas nell’intestino.

Le controindicazioni al sondino rettale per neonato

Le principali controindicazioni sono legate al corretto utilizzo del sondino. Questo piccolo dispositivo andrà inserito all’interno del corpo del piccolo, per questo bisogna agire con calma e cautela, per evitare qualsiasi rischio di irritazione.

Inoltre, la stimolazione rettale è un aiutino che si può dare al bimbo quando la situazione appare irrimediabile, ma non bisogna abituarlo a questa pratica, perché il suo corpo deve imparare – come gli adulti – a svolgere le sue funzioni intestinali autonomamente.

5 sondini rettali da acquistare online

Ecco 5 sondini rettali certificati e sicuri che si possono trovare su Amazon.

1. Sonda Nelaton

Sonda Nelaton I sondini Nelaton sono più lunghi rispetto alla media dei sondini in commercio, sono venduti in confezioni da 30 pezzi e hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. 10 € su Amazon 13 € risparmi 3 € Pro Molto lunghe

Confezione da 30 pezzi Contro Nessuno

2. Quinlions lif Gas and Colic Reliever for Babies

Quinlions lif Gas and Colic Reliever for Babies I sondini rettali Quinlions lif sono semplici da inserire e realizzati con materiali di qualità, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo ma non sono adatti per i neonati, meglio usarli su bambini di qualche mese. 16 € su Amazon Pro Ottimo rapporto qualità prezzo

Facili da usare Contro Non adatti per neonati

3. Gregong sondino anti-colica

Gregong sondino anti-colica Il sondino Gregong presenta una punta arrotondata per facilitare l'ingresso, è senza BPA e senza lattice per evitare irritazioni e allergie nei bambini. Confezione da 6 pezzi. 5 € su Amazon Pro Senza BPA e lattice

Con punta rotonda per facilitare l'ingresso Contro Nessuno

4. Tnfeeon sondino anti-colica

Tnfeeon sondino anti-colica Il pacchetto include 12 pezzi di sondini rettali anti-colica per offrire un sollievo immediato al bambino in caso di coliche. In silicone, il sondino è realizzato con materiali igienici, sicuri da usare, che non danneggiano il corpo del bambino, alleviando immediatamente flatulenza e coliche. 18 € su Amazon 19 € risparmi 1 € Pro 12 pezzi

Realizzato con materiali igienici, sicuri da usare Contro Nessuno

5. Nelaton Sonda