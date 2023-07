Il microclisma per combattere la stitichezza del neonato, quando e come usarlo

In particolare, la stipsi dei bambini molto piccoli si può risolvere attraverso l’utilizzo di un microclisma, che capiremo fra poco cos’è. Prima, però, è importante contestualizzare e cercare di capire quali possono essere le cause di questo fastidioso problema.

I neonati generalmente evacuano almeno quattro volte al giorno, anche di più se si tratta di bambini allattati al seno, che possono arrivare a evacuare anche ogni volta dopo la poppata. Dopo un paio di mesi, le evacuazioni dei bambini che vengono allattati naturalmente diventano meno frequenti ma, in linea di massima, si ritiene che un neonato sano evacui almeno ogni due o tre giorni. Quando c’è bisogno di rivolgersi al pediatra quindi?

I segnali da tenere d’occhio sono sicuramente una maggiore irritabilità del bambino, o l’atto di portare le gambe verso lo stomaco e piangere che, nei piccoli, è solitamente il sintomo di un dolore che stanno provando. Attenzione poi a una maggiore inappetenza o al gonfiore della pancia.

A cosa serve il microclisma per neonato?

Il microclisma, come detto, può essere un rimedio contro la costipazione dei neonati; si tratta di un dispositivo medico che contiene complessi di miele, polisaccaridi di malva e altre sostanze naturali in grado di ammorbidire le feci e di favorire lo stimolo e la naturale evacuazione.

Per usarlo, dobbiamo far stendere il bambino in posizione supina su un asciugamano, dopo aver lavato bene le mani, alzando le gambine e piegando le ginocchia, applicando alcune gocce nella zona perianale e inserendo con delicatezza la cannula nel retto. Da lì, si deve premere a fondo il microclisma e tenere così fino a estrarre completamente la cannula.

L’effetto del microclisma può essere immediato, ma non sempre; a volte può infatti essere necessaria fino a un’ora. Ogni microclisma è monouso, quindi non deve essere riutilizzato.

Quando è necessario utilizzare il microclisma?

Come detto, un neonato sano può evacuare anche ogni tre giorni, quindi il microclisma, da usare sempre previo consulto con il proprio pediatra, può essere usato quando la costipazione si protrae per almeno 48 o 72 ore. Ma, soprattutto per i bambini più grandi che potrebbero essere maggiormente infastiditi dal procedimento, si tratta dell’ultimo rimedio da prendere in considerazione.

È chiaro che nei casi più gravi di stitichezza occorra rivolgersi a uno specialista ed eventualmente condurre esami più approfonditi; una stipsi a lungo termine, infatti, può far sporcare il bambino e fargli avere delle perdite senza che neanche se ne accorga, perché il retto si allunga e si tende.

In questa circostanza si parla di “encopresi” o “incontinenza fecale”.

Ci sono controindicazioni?

Trattandosi comunque di un dispositivo medico, anche il microclisma può presentare delle controindicazioni al suo utilizzo: in particolare, ne è ssconsigliato l’impiego in caso di ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

Occorre inoltre ricordare che, in caso di stipsi persistente, è fondamentale consultare il pediatra per escludere altre patologie.

4 microclismi per neonati da acquistare online

Vediamo quali sono i migliori microclismi per neonato da acquistare su Amazon.

1. Aboca Melilax Pediatric Microclisma con Promelaxin per Lattanti e bambini

Aboca Melilax Pediatric Microclisma con Promelaxin per Lattanti e bambini I microclismi di Aboca sono arricchiti con promelaxin complesso di mieli e polisaccaridi da aloe e malva, e sono indicati sia per i lattanti che per i bambini più grandi. 9 € su Amazon 12 € risparmi 3 € Pro Con promelaxin complesso di mieli e polisaccaridi da aloe e malva

Prezzo conveniente Contro Nessuno

2. “Benex” Microclismi Baby

"Benex " Microclismi Baby Benex propone una confezione da 6 microclismi con glicerolo, estratti di malva e di camomilla utili per favorire l'evacuazione dei più piccoli in caso di stitichezza. 3 € su Amazon Pro Con glicerolo, malva e camomilla

Confezione da 6 Contro Nessuno

3. Puntuale Baby: 6 Microclismi al miele con propolax

Puntuale Baby : 6 Microclismi al miele con propolax Puntuale propone una confezione da 6 microclismi arricchiti con propoli idroglicerica che aiuta i bambini stimolando l'evacuazione. 9 € su Amazon Pro Arricchito con propoli idroglicerica

Confezione da 6 Contro Nessuno

4. Marco Viti Vitilax microclismi lattanti